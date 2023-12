Se c’è una festività tanto amata da grandi e piccini, questa è il Natale, il quale porta una certa magia nell’aria!

Oltre, però, a sentire l’atmosfera, a volte sembra proprio di sentire il “profumo del natale” grazie alla frutta che siamo solite mangiare in questo periodo!

Volete sapere come ricrearlo? A tal proposito, oggi vedremo insieme come portare in casa il profumo del natale in maniera naturale!

Arance

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il profumo inebriante delle arance, agrumi che portano un odore di fresco in tutta la casa!

In questo caso, vedremo insieme come preparare un infuso profumato!

Vi basterà, quindi, riempire un pentolino con acqua calda, metterlo sul fuoco a fiamma normale e aggiungere, poi, le bucce di 1 o 2 arance.

Dopodiché, aspettate che l’acqua arrivi a bollore e una volta arrivata ad ebollizione, portate l’infuso nelle varie stanze da profumare, oppure conservate il composto in un barattolo di vetro e posizionatelo sul termosifone.

In alternativa, potete anche direttamente mettere le bucce di arance sul termosifone.

Una volta essiccate, poi, potete usarle per realizzare un centrotavola natalizio, mettendo le fette di arancia essiccata una sopra l’altra e disponendo attorno i bastoncini di cannella legati da con un filo rosso.

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come profumare la casa con un’arancia!

Cannella

Un altro ingrediente che rievoca il profumo del natale è la cannella, la spezia dal profumo dolce e accogliente da rendere le atmosfere degli ambienti subito più magiche!

Potete, quindi, mettere alcune stecche di cannella in un piattino o in una ciotola e aggiungere dei petali di fiori essiccati fino a realizzare una sorta di pot pourri.

In alternativa, potete anche utilizzare la cannella nell’umidificatore della stufa e del termosifone.

Vi basterà versare un po’ di acqua nell’umidificatore del termosifone e inserire, poi, un bastoncino di cannella o 2/3 cucchiai di cannella in polvere.

Ovviamente, affinché questo rimedio sia sempre efficace, vi suggeriamo di ripetere il metodo ogni volta che cambiate l’acqua.

Mele

Ma quanto è bello preparare il decotto alle mele da sorseggiare in inverno per riscaldarsi e per avere effetti benefici sulla salute?

Le mele, però, non solo fanno bene ma hanno anche un odore tale da inondare tutta la casa! Per questo, vediamo insieme come utilizzarle per ricreare il profumo del natale!

Vi suggeriamo innanzitutto di realizzare uno spray profumato alla mela, mettendo semplicemente in infusione le bucce di mela in un pentolino contenente acqua e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Dopodiché, fate raffreddare la miscela e travasatela in un flacone con vaporizzatore. A questo punto, spruzzatela per la casa e il gioco è fatto!

In alternativa, potete anche ricreare delle candele profumate, tagliando le mele a metà, scavando leggermente la polpa e inserendo una candela delle giuste dimensioni al suo interno.

Ogni volta che accendere la candela, il calore farà evaporare gli oli naturali della mela, diffondendo il profumo di natale in casa!

Vaniglia

Un altro aroma che ricorda molto l’odore del natale è la vaniglia, il cui profumo è molto dolce.

In questo caso, quindi, vi consigliamo di riempire un pentolino con dell’acqua, metterlo sul fuoco a fiamma moderata e aggiungere, poi, una bacca di vaniglia.

Una volta ottenuto il profumo che più gradite, portate il pentolino nelle aree della casa che volete profumare oppure travasate la miscela in un barattolo in vetro e posizionatelo sulle superfici che volete.

Potete anche posizionarla sul termosifone o sulla stufa in modo che la miscela si mantenga sempre calda e sprigioni sempre il profumo.

Infusione natalizia

Infine, vediamo come realizzare un’infusione natalizia mettendo insieme tutti gli ingredienti visti finora che ricordano questo periodo magico dell’anno!

Versate, quindi, l’acqua in un pentolino e accendete il fuoco, dopodiché mettete in infusione una stecca di cannella, una bacca di vaniglia, alcune fettine di arancia e di mela e il succo di mezzo limone.

Quindi, aspettate circa 10 minuti in modo che la miscela possa impregnarsi di un buon profumo, fatela raffreddare e travasatela in un contenitore spray.

Infine, vaporizzate quest’acqua profumata per la casa.