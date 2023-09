La pioggia estiva tende ad essere molto fastidiosa poiché porta con sé molta polvere che tende ad attaccarsi sui pavimenti dei balconi e sulle finestre.

Per questo, le ritroviamo sporche pur avendole lavate giusto qualche giorno prima in maniera accurata.

A tal proposito, vediamo insieme come pulire le finestre sporcate dalla pioggia estiva ricorrendo solo ad ingredienti casalinghi e naturali!

In alluminio

Innanzitutto, è bene ricordare che gli infissi delle finestre non sono tutti quanti uguali, in quanto possono essere fatti di diverso materiale. Per questo, iniziamo dalle finestre in alluminio, spesso scelte in casa per il loro essere resistenti.

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo per questa tipologia di finestre è il bicarbonato di sodio, un ingrediente da dispensa in grado di pulire a fondo grazie alla sua leggera azione abrasiva.

Versate, quindi, due cucchiai di bicarbonato di sodio in una ciotola, dopodiché aggiungete l’acqua a filo fino ad ottenere una sorta di pasta. Poi, immergete una spugnetta nel composto e strofinatelo sulle finestre sporche. Infine, lasciate agire per qualche minuto e risciacquate: le finestre saranno come nuove!

N.B Vi raccomandiamo di non realizzare una pasta troppo densa per non rischiare di graffiare gli infissi.

Miscela smacchia-tutto

Se le macchie sono ancora lì dopo il rimedio del bicarbonato, allora è il caso di realizzare una miscela smacchia-tutto combinando insieme l’aceto e il sapone di Marsiglia. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere mezza tazza di aceto e un po’ di sapone di Marsiglia in un secchio contenente un litro di acqua calda e mescolare il tutto.

Dopodiché, immergete un panno in microfibra nel secchio e passatelo sulle finestre, lasciando poi agire per qualche minuto prima di risciacquare e asciugare accuratamente. Oltre a rimuovere le macchie di pioggia, l’aceto aiuterà anche a lucidare queste finestre! Non a caso, questo ingrediente è una manna dal cielo per far brillare l’acciaio della cucina!

In legno

Oltre alle finestre in alluminio, esistono le finestre in legno, le quali sono delicate e hanno bisogno di ingredienti giusti per non essere danneggiate. Vediamo insieme come pulirle!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Sapone di Marsiglia

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il sapone di Marsiglia, un ingrediente dalle proprietà pulenti molto delicate che può essere usato su gran parte delle superfici. In questo caso, dovrete semplicemente aggiungere un cucchiaio di scaglie di sapone in una bacinella contenente 2 litri di acqua tiepida e immergere, poi, un panno in microfibra nella miscela così ottenuta.

A questo punto, passatelo più volte sull’infisso e risciacquate: le vostre finestre saranno come nuove!

Aceto bianco

In caso di macchie più ostinate, invece, sarebbe bene utilizzare l’aceto bianco, un altro ingrediente da dispensa in grado di smacchiare e pulire a fondo. Inoltre, è una manna dal cielo anche per sbiancare eventuali infissi ingialliti!

In questo caso, quindi, vi suggeriamo di riempire un secchio con circa due litri di acqua, versare un bicchiere di aceto bianco e immergere, poi, un panno in microfibra nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, strofinatelo sulle vostre finestre, cercando di utilizzare anche uno spazzolino a setole morbide in modo da rimuovere lo sporco incrostato nelle fessure e nelle venature. Infine, risciacquate con acqua tiepida e asciugate con un panno morbido.

Infissi in PVC

Infine, vediamo come togliere le macchie di pioggia e di polvere dagli infissi in PVC. In questo caso, vi suggeriamo di munirvi di:

400 ml di acqua tiepida

4 cucchiai di aceto bianco

2 cucchiai di bicarbonato

In una bacinella, quindi, versate tutti gli ingredienti e mescolateli. Dopodiché, strofinate questa miscela sulle finestre servendovi di un panno in microfibra. Infine, lasciate agire per qualche minuto e risciacquate.

In caso di persiane e tapparelle sporche

E se volete anche approfittarne per pulire le persiane e le tapparelle sporche, ecco un video per vedere come fare!

Avvertenze

Vi consigliamo di seguire sempre le indicazioni del produttore per evitare di danneggiare il materiale.