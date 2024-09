Come pulire il forno con il bicarbonato?

Diciamo la verità, il forno non è proprio una delle cose più gradevoli da pulire quando si sporca! Mentre in altri elettrodomestici come lavatrice o lavastoviglie possiamo effettuare dei lavaggi a vuoto, con il forno dobbiamo per forza agire manualmente altrimenti non potremo mai dire addio allo sporco!

Se c’è un ingrediente in grado di pulire gran parte delle superfici in casa senza rovinarle, questo è il bicarbonato, noto per le sue proprietà pulenti molto delicate e per la sua capacità di neutralizzare i cattivi odori.

Inoltre, svolge una leggera azione abrasiva in grado di disincrostare e di rimuovere le macchie più ostinate. Quindi, perché non usarlo nel forno, il quale presenta vari problemi dopo averlo utilizzato? Vediamo insieme come pulire tutto il forno con il bicarbonato di sodio!

Ammorbidire l’incrostazione

Innanzitutto è bene accendere la luce del forno e vedere che grado di sporco è presente, ovvero se vi sono delle incrostazioni difficili ad andar via oppure serve un lavaggio normale. Nel primo caso, vi consiglio di ammorbidire l’incrostazione mettendo sotto al forno una ciotola o una teglia con acqua bollente e una tazza di aceto bianco d’alcol. Accendete il forno a 180 gradi e lasciatelo per circa un quarto d’ora. Successivamente spegnete il forno e noterete che l’incrostazione inizia già a cedere.

Nel vano forno

Innanzitutto, il bicarbonato può essere utilizzato per disincrostare le pareti interne di questo elettrodomestico spesso tendente alla formazione di macchie e incrostazioni difficili da rimuovere.

La prima cosa da fare è prendere due cucchiai di bicarbonato di sodio e aggiungere acqua a filo fino ad ottenere una pasta densa dalla consistenza di un gel.

Mettete questo composto su una spugnetta strofinate su tutte le pareti del forno, facendo particolare attenzione alle zone in cui c’è una maggiore incrostazione. lasciate agire per qualche minuto, in modo che l’azione sgrassante e pulente del bicarbonato possa sciogliere definitivamente lo sporco. risciacquate usando un panno in microfibra prima con abbondante acqua e poi con lo staccio strizzato per bene in modo da asciugare l’acqua in eccesso.

Potete usare lo stesso procedimento per lavare il vetro e l’esterno del forno.

Nel caso in cui vogliate un alternativa all’utilizzo del solo bicarbonato, potete anche unire un cucchiaio di sapone di Marsiglia insieme alla composto precedentemente descritto. Questo non solo rafforzerà l’azione pulente, ma darà anche un profumo di fresco al forno!

Sulle griglie

Oltre al vano forno, è possibile utilizzare il bicarbonato anche per rimuovere le incrostazioni sulle griglie che sono un po’ scomode da pulire a causa della loro struttura. In questo caso, quindi, vi consigliamo innanzitutto di tamponarle con un foglio di carta assorbente, così da eliminare i residui di cibo attaccati e il grasso incrostato.

Poi mescolate, in una ciotolina, quantità uguali di bicarbonato di sodio e di sale fino e aggiungete l’acqua a filo fino ad ottenere un composto con la consistenza di un gel. Dopodiché, spalmatelo sulle griglie in modo omogeneo aiutandovi con una spugnetta o uno spazzolino da denti, strofinate senza trascurare anche gli spazi più nascosti e fate agire per circa mezz’ora.

Infine, sciacquate le griglie sotto l’acqua corrente e poi asciugatele con un panno di cotone in modo da togliere tutti i residui! L’azione abrasiva data dai granuli del bicarbonato e del sale toglierà le macchie incrostate in un batter d’occhio! Vi ricordiamo, inoltre, che il bicarbonato è una manna dal cielo anche per pulire il piano cottura e togliere tutte le macchie di grasso!

Sul vetro

Se le griglie e il vano forno sporco, però, sono facili da “nascondere” perché interne, diverso è il discorso per il vetro, il quale, essendo esposto, può far sembrare il forno vecchio e trascurato.

Mescolate, quindi, 3 cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere una crema a base di bicarbonato. Per un effetto ancora più efficace, vi consigliamo di aggiungere, poi, anche l’aceto a filo, accertandovi sempre di ottenere un composto dalla consistenza densa e liscia.

A questo punto, applicate la crema sul vetro con una spugnetta morbida e strofinate delicatamente sul vetro. Quando le incrostazioni saranno andate via, passate un panno umido in microfibra per rimuovere ogni residuo. Vi consigliamo di immergerlo nell’aceto così da rimuovere tutti gli aloni e avere il vetro del forno splendente!

Per togliere i cattivi odori

Infine, vediamo insieme un ultimo modo per utilizzare il bicarbonato nel forno: per togliere i cattivi odori. Come ben sappiamo, infatti, nel forno si impregna la puzza dovuta alla cottura dei pasti e che fatica, poi, rimuoverli. Ma non con il bicarbonato, il quale è noto per la sua proprietà anti-odore!

Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per togliere la puzza sul bucato! Vi basterà, quindi, versare 2 bicchieri di bicarbonato di sodio in una ciotola con 2 bicchieri d’acqua e inserire la ciotolina nel vano forno acceso a 180°, facendo molta attenzione a non scottarvi.

Dopodiché, lasciate agire per circa 5 minuti, così che i vapori possano diffondersi nel vano e assorbire la puzza, e spegnete il forno. Aspettate che si raffreddi, estraete la ciotola e asciugate le eventuali goccioline d’acqua con un panno asciutto: addio puzza nel forno!