Le Maniglie delle porte saranno lucide e come nuove con i Rimedi antichi della nonna!

Durante le pulizie di casa ci dedichiamo ad ogni zona cercando di farla brillare e profumare interamente.

Ma quante volte ci ricordiamo delle porte o ancor di più delle maniglie e dei pomelli?

Ogni giorno, senza pensarci, apriamo e chiudiamo le porte, attaccando sulle maniglie sporcizia, sudore e quant’altro.

Dunque, sembra proprio che le maniglie, per quanto spesso dimenticate, siano tra gli oggetti di casa ad accumulare lo sporco!

Proprio per questo è opportuno lavarle frequentemente. Bastano pochi e semplici ingredienti e nessuno dei metodi che vi indicherò richiederà troppo tempo!

Vediamo, quindi, come pulire le porte delle maniglie e averle sempre lucide!

Bicarbonato

Il primo metodo che è anche uno dei più diffusi riguarda il bicarbonato di sodio.

Quest’ingrediente è ottimo per pulire e lucidare diversi oggetti, tra cui l’argenteria. Il suo uso diffuso ci permette di poterlo scegliere anche come rimedio per pulire le maniglie delle porte!

Create una pasta con 3 cucchiai di bicarbonato (dipende anche dal numero di maniglie da pulire) e acqua a filo.

Quando avrete formato un composto denso, spalmatelo sulle maniglie aiutandovi con una spugnetta non abrasiva. Dopodiché risciacquate per bene con un panno in microfibra.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Questo metodo è particolarmente indicato per le maniglie in acciaio.

Latte

Questo rimedio è efficace per le maniglie molto vecchie, il latte sarà la soluzione migliore per renderle anche lucide. Inoltre quest’ingrediente è ottimo anche per ammorbidire i capi infeltriti!

Dovrete soltanto preparare una soluzione con 1 bicchiere d’acqua tiepida e 1 bicchiere di latte. Versate la miscela in una bacinella e mescolate per bene.

Utilizzate un panno in microfibra immerso nel composto, passatelo più volte sulle maniglie e dopo risciacquate con acqua fresca.

Sapone di Marsiglia

Non poteva mancare il nostro caro sapone di Marsiglia! Quest’ingrediente naturale dalle mille proprietà, può essere la scelta più opportuna per le maniglie delicate che hanno bisogno di essere pulite frequentemente.

Quello che dovrete fare è riempire un secchio d’acqua tiepida e versare dentro 2 cucchiai di Sapone di Marsiglia liquido. Naturalmente va bene anche quello a scaglie, ma vi consiglio sempre di sciogliere prima a bagnomaria.

Usate un panno in microfibra per pulire, immergendolo nella soluzione. Dopodiché risciacquate bene.

Se sulle maniglie ci sono delle macchie, mettete un cucchiaino di sapone direttamente sulla spugna e rimuovete la macchia strofinando delicatamente con il lato non abrasivo.

Usate questo metodo se avete le porte e le maniglie in marmo.

Succo di limone

Un altro rimedio molto efficace per pulire, ma soprattutto per rendere le maniglie è il succo di limone!

N.B. Non utilizzate questo rimedio se avete le porte in marmo, altrimenti rischiereste di macchiarlo.

Vi basterà mettere il succo di un limone in un secchio d’acqua calda, immergete poi un panno e strizzatelo bene, dopodiché passatelo sui pomelli e sulle maniglie.

Se vi trovate meglio utilizzando una soluzione spray, riempite un contenitore apposito con 3 cucchiai di succo di limone!

Anche in questo caso, se ci sono macchie, versate il succo del limone direttamente sulla spugnetta e passatela sulle maniglie dal lato non abrasivo, in seguito risciacquate più volte accuratamente.

Aceto

In ultimo vediamo che anche come usare l’aceto per pulire le maniglie delle porte!

Questo composto che ha proprietà sgrassanti e pulenti, si può miscelare all’acqua per ottenere una soluzione fai da te che farà proprio al caso vostro!

N.B. Similmente al limone, ricordate che non potete utilizzare questo metodo naturale se avete porte in marmo, perché potrebbe macchiarsi.

Versate, dunque, mezzo bicchiere d’aceto nel secchio con l’acqua calda e usate sempre uno straccio in microfibra ben strizzato per pulire le maniglie.

In alternativa al secchio, potrete anche riempire un contenitore spray con acqua calda e 2 cucchiai d’aceto.

I metodi con aceto e limone sono indicati per tutti i tipi di maniglie, tratte quelle con componenti in marmo o in pietra naturale.

Avvertenze

Vi ricordo ulteriormente di non usare i rimedi con limone e aceto su porte in marmo. Inoltre, se vi sono macchie particolarmente ostinate, consultate un esperto per non graffiare o danneggiare le maniglie.