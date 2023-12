Le spazzole e i pettini che usiamo per avere capelli sempre ordinati, sono degli strumenti che tendono ad accumulare molto sebo in eccesso e batteri.

Per questo, spesso tendono a rendere ancora più sporchi i nostri capelli se non vengono puliti accuratamente.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come pulire i pettini e le spazzole ogni mese con rimedi naturali!

Bicarbonato

Innanzitutto, vediamo come utilizzare il bicarbonato, il quale è noto per la sua leggera azione abrasiva e per le sue proprietà pulenti e sgrassanti.

Per utilizzarlo sui vostri pettini e spazzole dovrete semplicemente aggiungere due cucchiai di bicarbonato in una ciotola contenente acqua calda e versare, poi, anche 3 gocce di Tea tree oil, il quale è considerato un antibatterico naturale.

Dopodiché, mettete le spazzole e i pettini nella miscela così ottenuta, lasciatele in ammollo per circa 30 minuti prima di risciacquarle così da poter eliminare tutto lo sporco in eccesso.

Infine, tamponatele con un po’ di carta assorbente o con un asciugamano in modo da asciugarle ed evitare che il ristagno di acqua possa produrre la formazione di batteri.

Sapone di Marsiglia

Un altro ingrediente dalle proprietà pulenti molto delicate è il sapone di Marsiglia, il quale è considerato una manna dal cielo soprattutto per avere un bucato pulito e profumato!

Versate, quindi, un cucchiaio di questo sapone in scaglie in una bacinella contenente acqua tiepida, dopodiché mettete in ammollo le spazzole e i pettini per circa 1 ora.

A questo punto, risciacquate accuratamente e asciugate con un po’ di carta. Vi suggeriamo di riutilizzare le spazzole e i pettini solo quando saranno ben asciutti.

Aceto

Dopo il bicarbonato e il sapone di Marsiglia come poteva mancare all’appello l’aceto? Questo ingrediente, infatti, aiuta anche a rimuovere tutti i residui di prodotti per capelli impregnati nei pettini e nelle spazzole.

Non a caso, viene utilizzato per eliminare l’eccesso di detersivo sui capi ed evitare che possa scolorirli! Dovrete semplicemente mescolare parti uguali di aceto e acqua, immergere i pettini e le spazzole in questa miscela e lasciarli in ammollo per circa 30 minuti.

Infine, risciacquateli e asciugateli.

Succo di limone

Anche il limone vanta proprietà pulenti e sgrassanti in grado di rimuovere l’eccesso di sebo dalle vostre spazzole e farle tornare come nuove.

Per utilizzarlo, dovrete semplicemente ricavare il succo di un limone, versarlo in una ciotolina contenente acqua tiepida e mettere in ammollo i vostri strumenti per capelli.

Poi, come già visto nei rimedi precedenti, risciacquateli.

Acqua ossigenata

Se volete procedere con una pulizia ancora più profonda in grado di rimuovere tutti i batteri dalle vostre spazzole e pettini, allora è il caso di provare l’acqua ossigenata.

Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente viene in nostro soccorso anche per togliere la muffa in bagno!

Versate, quindi, un po’ di acqua ossigenata su un dischetto di cotone e passatelo più volte sui pettini e sulle spazzole.

Dopodiché, fate agire per un po’ e risciacquate.

E se volete anche sapere come utilizzare l’acqua ossigenata in casa, ecco un video per voi!

Da fare tutti i giorni

Se finora abbiamo visto insieme come procedere con la pulizia mensile delle spazzole e dei pettini, vediamo ora invece come pulirli quotidianamente.

Innanzitutto, vi suggeriamo di eliminare tutti i residui di sporco superficiale, rimuovendo i capelli incastrati con le mani.

Dopodiché, passate un po’ di acqua sul pettine e asciugate con cura. In caso di spazzola, invece, sarebbe bene non bagnarla quotidianamente poiché non si asciuga facilmente come il pettine che può essere asciugato con un po’ di carta.

Avvertenze

In caso di spazzole e pettini in legno, vi suggeriamo di non lasciarli in ammollo per troppo tempo perché potreste rovinare il materiale.