Vi è mai capitato di aprire la porta dello sgabuzzino e di sentirvi come se foste appena stati catapultati in un incubo? A me, purtoppo, è successo spesso.

Questo accade perché lo sgabuzzino può davvero diventare il luogo in cui lanciare a caso e accumulare tutto ciò che non sappiamo dove mettere in casa.

Ma non temete, perché adesso vi spiegherò come rimediare e vi fornirò i miei trucchetti per farlo. Questo vi aiuterà a tenerlo sempre in ordine in maniera definitiva.

Svuotare

Se state leggendo questo articolo, allora probabilmente il vostro sgabuzzino è un vero disastro e sono sicura che ha bisogno di essere svuotato. Quindi, procedete con il primo passo, ovvero togliere tutto ciò che contiene e liberarlo.

So che vi sembra impossibile e faticoso, ma per definizione gli sgabuzzini non sono grandissimi e ci impiegherete meno tempo di quanto immaginate. Inoltre, ne trarrete dei benefici.

Infatti, questa operazione vi consentirà di ottenere tre vantaggi: il primo, è la possibilità di resettare tutto e ricominciare da zero a riordinare. Il secondo è rendervi conto della disponibilità di spazio. Il terzo è che potrete procedere a una pulizia accurata.

Pulire

Una volta che il vostro sgabuzzino è vuoto, sicuramente verrà alla luce parecchia polvere, residui di oggetti finiti sul pavimenti o anche macchie lasciate da prodotti per la pulizia.

Tutto quello che dovete fare è armarvi degli strumenti giusti e iniziare a pulire, dall’alto verso il basso. Iniziate dal lampadario, poi procedete con la parte alta degli scaffali fino ad arrivare al pavimento.

Io utilizzo una miscela di acqua e scaglie di sapone di Marsiglia, per ottenere un pulito senza pari grazie all’effetto sgrassante del sapone e un profumo che resiste a lungo.

Selezionare

Ora che avete sott’occhio tutto quello che il vostro ripostiglio conteneva, potete passare alla parte divertente: iniziare con il decluttering. Tra le tante, ci saranno di sicuro alcune cose inutili di cui potete sbarazzarvi.

Di solito nello sgabuzzino si tengono gli oggetti che non si usano spesso. Dovete solo chiedervi se non li utilizzate spesso o se avete smesso di usarli definitivamente.

Nel secondo caso, dovreste proprio darli via e magari donarli a chi può dare loro una nuova vita e restituirgli la loro utile funzione. Per voi, ormai, sono diventati solo oggetti ingombranti, che contribuiscono a mettere in disordine.

Organizzare

Una volta che avete ridotto all’osso il numero degli oggetti da tenere, rinunciando a quelli superflui e conservando solo quelli veramente necessari, dovete organizzarli.

Questo processo dipende molto dalla vostra disponibilità di spazio e dalla forma e le dimensioni delle cose che conservate nel ripostiglio. Fate una valutazione veloce e, in base alle vostre esigenze, adottate una o più delle seguenti soluzioni.

Cestini

Personalmente, amo organizzare i miei spazi servendomi di cestini. Li prediligo trasparenti, così che mi risulta possibile vederne il contenuto. In alternativa, li etichitto, così non posso sbagliarmi quando mi serve prendere o posare qualcosa.

Procuratevi dei cestini delle dimensioni giuste, che possano contenere in maniera agevole gli oggetti che volete metterci dentro, ma che siano anche giusti per i vostri mobili e scaffali.

Vedrete che, catalogando i vostri oggetti e dividendoli in maniera ordinata, difficilmente poi sarà possibile che si ricrei il disordine.

Organizer

Gli organizer sono utili quando possono contenere oggetti di particolari tipi e dimensioni, difficili da conservare in maniera diversa, come nel caso delle borse, le scarpe o piccoli accessori.

In commercio ne trovate tantissimi, adatti a ogni tipo di esigenza. Fate le vostre valutazioni e poi non vi resta che acquistare quelli perfetti per il vostro sgabuzzino.

Angoli e spazi verticali

Ricordatevi che, quando pensate di non avere più spazio, ci sono sempre e comunque gli angoli e gli spazi verticali. Negi angoli è possibile installare degli scaffali, che risulteranno più profondi rispetto a quelli classici e vi permetteranno di recuperare parecchio spazio.

Potete, inoltre, installare sugli spazi verticali delle pareti o della porta alcuni accessori che vi permetteranno di tenere ordinati i vostri oggetti. Quali? Dei semplici ganci o anche delle scarpiere in plastica, di quelle che si usano spesso nelle ludoteche.

Controllare

Una volta che avete messo in atto queste tecniche, sarà molto difficile che si ripresenti una situazione di disordine ingestibile, soprattutto se vi impegnate a non gettare le cose a caso e a riporle esattamente dove le avete prese.

Nonostante questo, per essere sicuri, vi conviene mettere in atto delle misure preventive, e cioè pianificare delle revisioni periodiche, anche per eliminare altri oggetti inutili. Inoltre, acquistate sempre con consapevolezza per non riempire di nuovo tutto lo spazio a disposizione.

Adesso che sapete come fare, non vi resta che andare a svuotare il vostro sgabuzzino e renderlo uno spazio utile da poter sfruttare al meglio delle sue potenzialità.