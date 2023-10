Quanto è fastidioso quando ti stai specchiando per vestirti o truccarti e noti quell’alone che copre lo specchio?

Uno dei problemi più ricorrenti, inoltre, è la presenza di aloni visibili quando si guarda lo specchio controluce. Questo può essere causato da residui di prodotti per la pulizia o da depositi di calcare.

Pulire gli specchi per ottenere una superficie priva di aloni, infatti, è una sfida comune, ma si può vincere con facilità se si usano le strategie corrette di lavaggio.

Vediamo alcuni metodi efficaci per evitare questo fastidioso problema e avere specchi sempre brillanti!

Aceto bianco d’alcol

L’aceto bianco d’alcol è un alleato eccezionale nella pulizia degli specchi e in generale per le superfici lucide.

La sua composizione acida aiuta a sciogliere lo sporco e il calcare senza lasciare alcuna traccia. Per utilizzarlo, mescola una parte di aceto bianco d’alcol con due parti di acqua in uno spruzzino.

Vaporizza la soluzione sulla superficie dello specchio e pulisci delicatamente con un panno di microfibra o carta assorbente compiendo dei movimenti circolari per non generare aloni.

L’aceto bianco d’alcol aiuterà a rimuovere sporco e aloni in modo efficace e il risultato è assicurato!

Succo di limone

Analogamente all’aceto, anche il succo di limone è un altro rimedio naturale utile per la pulizia degli specchi, ma che ha il grande bonus di essere profumato.

Grazie alle sue proprietà acide, può mandare via il calcare e lasciare lo specchio pulito e brillante anche in caso di macchie estremamente ostinate.

Taglia un limone a metà e filtrane il succo fino ad ottenere circa 200 ml di liquido; aggiungi anche 50 ml d’acqua e versa tutto in un flacone spray.

Utilizza la soluzione per pulire lo specchio, assicurati di risciacquare accuratamente e asciugare con un panno per evitare che il succo di limone lasci aloni.

Acido citrico

L’acido citrico è un potente agente pulente che può essere utilizzato, tra le tante cose, anche per rimuovere aloni dagli specchi e farli brillare come non mai!

Prepara una soluzione diluita di 150 grammi di acido citrico in in 1 litro d’acqua e versala in un vaporizzatore; successivamente utilizzala per pulire la superficie dello specchio aiutandoti con un panno in cotone o facendo un doppio passaggio con panno in microfibra e poi scottex.

L’acido citrico donerà tutta la sua efficacia e ti farà riavere lo specchio come se fosse nuovo!

Sapone giallo per macchie ostinate

Se hai delle macchie ostinate sugli specchi e non sai in che modo toglierle, un trucchetto efficace è utilizzare sapone giallo.

L’olio di cocco contenuto al suo interno, infatti, permette di sciogliere anche lo sporco più difficile, donando superfici ben pulite e lucide; scopriamo come usarlo!

Applica una piccola quantità di sapone giallo su un panno umido e sfrega delicatamente le macchie. Risciacqua accuratamente e asciuga più volte con un panno pulito.

Il sapone giallo è efficace nel rompere le macchie di grasso e altre sostanze difficili da rimuovere.

Spray naturale pulente

Se desideri una soluzione quotidiana da usare per gli specchi, puoi anche preparare il tuo spray naturale per la pulizia!

Tutto quello che dovrai fare è mescolare acqua, aceto bianco d’alcol e alcune gocce di olio essenziale per un profumo fresco. Questo spray è un’alternativa ecologica e economica ai prodotti commerciali per la pulizia degli specchi.

Basta spruzzarlo sulla superficie dello specchio, pulire con un panno e godere di uno specchio senza aloni.

Se vuoi altri trucchi…(VIDEO)

Non ti bastano tutti questi trucchi? Eccone altri che ho raccolto in un video proprio per te!

Avvertenze

Prima di usare uno di questi rimedi, assicuratevi di provarlo su angolo non visibile.