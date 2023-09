C’è chi ama pulire tutta la casa in un giorno e chi, invece, ama suddividere le pulizie domestiche in base alle stanze.

Pulire una camera alla volta, infatti, fa sì che possiamo concentrarci su ogni elemento di arredo senza trascurare nulla.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire tutta la camera da letto dall’armadio al materasso in maniera facile e veloce!

Lampadari

Innanzitutto, procediamo con la pulizia dei lampadari i quali tendono ad accumulare molta polvere. L’ideale, infatti, è procedere dall’alto verso il basso in modo da non spostare la polvere da una parte all’altra della stanza.

In questo caso, vi suggeriamo di spolverarli prima con un piumino o un panno in microfibra, dopodiché versate qualche scaglia di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente 2 L d’acqua calda e mescolate. Quindi, immergete una spugnetta nella miscela così ottenuta e passatelo sul lampadario più volte. Infine, asciugate accuratamente con un panno in microfibra e il vostro lampadario sarà come nuovo.

Vi suggeriamo di utilizzare il sapone di Marsiglia in quanto ha un approccio delicato e può essere utilizzato anche sui lampadari in vetro o a gocce!

N.B Ricordate sempre di spegnere le luci o, ancora meglio, di staccare la corrente. Se vi è possibile, sarebbe bene smontare il lampadario, così da poter procedere con la pulizia in maniera più comoda.

Sui mobili e armadi

Sempre procedendo dall’alto, dedichiamoci alla pulizia degli armadi, sulla cui parte superiore tende ad accumularsi molta polvere. Ovviamente, pulite sia la parte superiore, sia la parte interna in modo da avere l’armadio pulito da cima a fondo!

In questo caso, vi suggeriamo di versare 1 bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua e immergere, poi, un panno in microfibra all’interno della soluzione così ottenuta.

A questo punto, passatelo sull’armadio e strofinate soprattutto sui punti in cui sono presenti le macchie di polvere. Infine, passate il panno all’interno in modo da rimuovere anche la puzza di chiuso!

Porte e infissi

Passiamo, poi, alle porte e dagli infissi, che ci permettono l’ingresso nella nostra amata camera da letto. Dal momento che sono continuamente maneggiate, potrebbero presentare macchie per niente belle da vedere.

Pertanto, vi suggeriamo innanzitutto di passare un panno cattura polvere, dopodiché, versate un cucchiaio di scaglie di sapone in un secchio contenente 2 litri di acqua tiepida e immergete un panno in microfibra nella miscela così ottenuta. Infine, passatelo più volte sull’infisso o sulla porta prima di risciacquare con un panno imbevuto con acqua tiepida e ben strizzato.

Vetri e specchi

I vetri e gli specchi in camera sono una bella gatta da pelare in quanto tendono spesso a presentare macchie o aloni che gli fanno perdere tutta la bellezza originaria!

Per questo, vi suggeriamo di riempire 3/4 di un vaporizzatore con l’aceto e la restante parte con acqua e spruzzare il composto direttamente sul vetro. Dopodiché, passate un panno in cotone per asciugare accuratamente. L’aceto sarà in grado di lavare i vetri senza risciacquo e di contrastare la formazione degli aloni grazie alle sue proprietà lucidanti.

Letto

Per la pulizia dal letto, partiamo dal materasso che deve essere rinfrescato e pulito di tanto in tanto per non accumulare polvere o macchie di sudore. Per la pulizia a secco, dovrete spargere un po’ di bicarbonato su tutta la superficie del materasso, lasciar agire per almeno 3 ore e aspirare il prodotto con l’aspirapolvere o usando una spazzola.

Se, poi, vi sono delle macchie, preparate un composto con bicarbonato, acqua ossigenata e succo di limone in parti uguali, applicatelo su un panno in microfibra e strofinatelo energicamente sulle zone interessate. Infine, fate asciugare il materasso all’aperto e il gioco è fatto!

Poi, passate alla pulizia delle doghe e della testiera, passandoci sopra un panno imbevuto in una bacinella contenente 2 cucchiai di sapone di Marsiglia e 500ml d’acqua.

Sui pavimenti

Infine, passate alla pulizia dei pavimenti che, come ben sappiamo, possono essere di vari materiali. Perciò, vi suggeriamo ancora una volta di ricorrere al sapone di Marsiglia, in modo da poterlo utilizzare ovunque grazie al suo approccio delicato!

In un secchio di circa 3 litri di acqua, quindi, versate 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie e immergete un panno nella miscela così ottenuta. Dopodiché, passatelo sul pavimento e lo sporco sarà solo un brutto ricordo!

Se poi volete sapere come realizzare dei detersivi per pavimenti fai da te in base al materiale, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Provate sempre gli ingredienti in un angolino nascosto delle superfici prima dell’utilizzo.