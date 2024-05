Come pulire le Zanzariere senza smontarle né rovinarle

La stagione calda porta con sé non solo il piacere del sole e degli spazi aperti, ma anche la fastidiosa presenza di insetti. Ma se abbiamo l’aiuto delle zanzariere, riusciamo a tenere alla larga dalle stanze di casa mosche, zanzare e tutte le loro compagne!

Le zanzariere diventano così i nostri migliori alleati, ma come possiamo mantenerle pulite e funzionali senza rovinarle? Visto che potrebbero deformarsi facilmente, ho imparato un metodo che ci aiuta a pulirle senza smontarle, e allo stesso tempo senza rischiare di danneggiarle.

Vediamolo insieme

Come eliminare la polvere dopo un anno

Se avete le zanzariere, di sicuro le tenete più o meno in uso tutto l’anno, oppure preferite tenerle chiuse per preservarne l’utilizzo. In ogni caso, quando sta per arrivare l’estate, il problema che abbiamo tutti con le zanzariere è la polvere.

La prima cosa da fare è quindi eliminarla senza esercitare pressione che potrebbe deformarle o strapparle. Per questo motivo, potete procedere così: prendete un asciugacapelli (impostato su aria fredda) e passatelo su tutta la zona, meglio se lo fate che siete dentro casa (così la polvere va in balcone e non verso l’interno).

L’obiettivo è disperdere la maggior parte delle particelle di polvere. Successivamente, io uso un pennello morbido, passandolo delicatamente su tutta la superficie delle zanzariere. Preferisco non usare una spazzola (seppur morbida) perché temo che possa deformare la rete della zanzariera. Il pennello mi sembra un’ottima alternativa: potete prendere quello per il make up, basta che sia abbastanza largo, altrimenti ci metterete troppo tempo.

La miscela fai da te perfetta per le zanzariere

Passiamo ora alla fase di lavaggio vero e proprio. Prepariamo un secchio riempiendolo con acqua tiepida, a cui aggiungo un cucchiaino di sapone per piatti – eccellente per sciogliere il grasso e lo sporco anche più tenace – e un bel bicchiere di aceto bianco di alcol.

Riguardo a questa miscela, che si può usare in effetti anche per le persiane e le tapparelle, è importante che l’acqua sia tepida. Tenete conto di questo: evitiamo l’utilizzo di aria o acqua caldi, per non danneggiare la trama delle zanzariere.

Dopodiché immergiamo una spugna morbida (e non abrasiva) nella soluzione e la strizziamo, per evitare di bagnare eccessivamente la zanzariera. Poi pratichiamo dei movimenti dall’alto verso il basso.

Tale movimento favorisce lo scorrimento naturale dell’acqua e del residuo di sporco verso il basso, semplificando enormemente il processo di pulizia. Inoltre, evita la formazione di righe e aloni che potrebbero apparire se pulissimo in maniera casuale o orizzontale.

Come asciugare le zanzariere nel modo giusto

Dopo aver lavato con cura la zanzariera, è fondamentale garantire un’asciugatura adeguata. L’ideale sarebbe farle asciugare completamente all’aria, in modo che non si crei umidità. Però, se avete poco tempo a disposizione, potete velocizzare questa ultima fase.

Vi serviranno un panno asciutto e il sempre phon. In genere preferisco passare prima il panno per rimuovere l’umidità in eccesso e poi, se necessario, finalizzo con un’asciugatura al phon (sempre con aria fredda) per accelerare il processo. Ricordate di stare a debita distanza!

Per pulire le fessure delle zanzariere

Ultimo, ma non meno importante, dedichiamo cura e attenzione alle piccole fessure delle zanzariere, luoghi prediletti da polvere e insetti. La soluzione che ho trovato più efficace è tagliare una spugna da cucina in modo tale da adattarsi a questi stretti passaggi. La bagno nella soluzione che ho usato per le zanzariere e la passo un paio di volte… un po’ come accade per la pulizia degli infissi. Dopo mi basta asciugare e la pulizia delle zanzariere è completa!

Vi spiego in modo più dettagliato come usare la spugna da cucina in modo alternativo: