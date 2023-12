La polvere, con la sua propensione a depositarsi ovunque, può trasformarsi in una costante battaglia durante le pulizie di casa.

Anche se è inevitabile trovarla sui mobili e su tutte le altre zone dell’ambiente, si possono adottare dei metodi mirati a rallentarne la formazione, così da non affaticarsi troppo.

Scopriamo insieme dei metodi semplici e veloci per respingere la polvere e non farla diventare un problema sempre presente in casa!

Pulizia Regolare

Il modo più semplice ed efficace per rallentare la formazione della polvere è mantenere la casa pulita con una regolare routine di pulizia.

Passa l’aspirapolvere in maniera approfondita sui tappeti e pavimenti; pulisci le superfici con panni umidi e lava le lenzuola e gli accessori della casa almeno una volta a settimana, così da non far accumulare uno spessore eccessivo di polvere.

Così facendo avrai già un grande vantaggio sulla polvere, perché si depositerà in maniera molto più lenta.

Panni cattura-polvere

Rispetto ai tradizionali panni secchi o spolverini, utilizzare panni cattura-polvere è un metodo fantastico quando vuoi rallentare la comparsa della polvere in casa.

Questi panni trattengono la polvere anziché spostarla da una zona all’altra o sospenderla nell’aria. Puoi anche sperimentare con panni leggermente umidi in microfibra o in cotone per catturare meglio la polvere.

Se non riesci a reperire subito i panni, puoi preparane uno fai da te!

Prendi un pezzo di un vecchio lenzuolo; mettilo in un barattolo di vetro; aggiungi mezzo bicchiere d’aceto, il succo di 1 limone e 1 cucchiaino d’olio d’oliva. Scuoti il barattolo per far penetrare tutti gli ingredienti e lascia così per un paio di giorni.

Dopodiché dovrai strizzare il panno e lasciarlo asciugare al sole.

Scegliere Tessuti Migliori

Tessuti naturali come cotone e lino tendono ad attrarre meno polvere rispetto a materiali sintetici.

Scegli biancheria da letto, tende e copriletti realizzati con materiali naturali per ridurre la quantità di polvere che si deposita su di essi, questo aiuta anche l’igiene dei tuoi spazi, oltre che rallentare la polvere.

Inoltre, lava con regolarità tutti i tessuti e cambiali almeno 2 volte al mese, così da dire addio a tutti gli acari!

Ordine della Casa

Ridurre l’accumulo di oggetti e valorizzare l’ordine della casa dà un grandissimo contributo a rallentare la formazione della polvere nelle stanze.

La pulizia della casa con mille oggetti diventa sempre più difficile, dal momento che si dovrebbero lavare uno ad uno e poi pensare al lavaggio della superficie.

Organizza gli oggetti, elimina ciò che non serve e minimizza gli ornamenti e tutti i suppellettili. Questo non solo semplifica la pulizia, ma anche riduce le aree in cui la polvere può accumularsi.

Sapone di Marsiglia

Ma cosa bisogna usare specificamente per provvedere alla pulizia e a contrastare la polvere? Basta solo un po’ di sapone di Marsiglia!

Questo prodotto naturale e molto profumato, non solo toglie tutto lo sporco in poco tempo, ma lascia anche una patina che fa scivolare la polvere, provocandone la comparsa dopo un bel po’ di tempo.

Sciogli 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie in 500 ml d’acqua, aggiungi 1 cucchiaino d’olio d’oliva e trasferisci tutto in un contenitore spray.

Vaporizza il composto sui panni cattura polvere di cui abbiamo parlato prima ed ecco che la casa splenderà in un batter d’occhio!