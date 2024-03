La primavera si avvicina sempre di più e così il momento delle tanto attese pulizie di primavera, utili a eliminare polvere e sporco accumulatasi durante le stagioni fredde e a far entrare luce e calore.

In questo periodo, mi dedico sempre a pulire non solo in maniera minuziosa ogni stanza della casa, ma anche gli interni dei mobili, compresi quelli della cucina.

Oggi voglio raccontarvi come pulire e riordinare la vostra dispensa in maniera pratica e lasciarvi qualche suggerimento su come recuperare spazio e renderla anche esteticamente carina.

Pulizia

La prima cosa da fare per iniziare a riordinare la dispensa è svuotare i mobili poggiando tutti gli alimenti in maniera provvisoria su un ripiano.

Per pulire ripiani e ante io di solito utilizzo prodotti naturali, come ad esempio dell’acqua tiepida in cui sciolgo un paio di cucchiai di scaglie di sapone di Marsiglia.

Il sapone di Marsiglia ha delle fantastiche proprietà sgrassanti, ma non solo: ha un profumo fantastico di fresco e pulito, che richiama moltissimo l’aria di primavera.

Decluttering

Una volta che i prodotti sono tutti disposti su un piano, procedo con il decluttering, ovvero getto via quelli che sono ormai scaduti o che non mi servono più.

È un peccato buttare via il cibo, quindi cerco sempre di non sprecarlo e di regalare le cose a chi, a differenza mia, le consumerà. È infatti inutile tenere all’interno dei mobili alimenti che non mi servono più e che so non riutilizzerò.

Quindi, date via le cose che sapete resteranno chiuse e inutilizzate, buttate gli alimenti ormai non più commestibili e tenete nei mobili solo quello che rispecchia realmente la vostra alimentazione.

Categorie

Una volta terminato il decluttering, arriva il momento di dividere i cibi in diverse categorie. Questa operazione serve non solo a catalogarli e ordinarli, ma anche a disporli in maniera intelligente.

Di solito nella parte retrostante e meno facilmente accessibile della dispensa conservo i cibi a lunga conservazione, mentre lascio nella parte davanti gli alimenti di facile deperibilità.

Inoltre, dividere in categorie mi fornisce il vantaggio di riuscire a individuare subito quello che mi serve, perché tutte le cose simili sono raggruppate.

Contenitori e barattoli

Una delle ragioni per cui la dispensa risulta disordinata è che i pacchi, i barattoli e le scatole sono tutti diversi tra loro, causando una disposizione disomogenea.

Per una questione di praticità, ma anche estetica, mi piace procurarmi dei contenitori e dei barattoli dalle dimensioni omogenee in cui trasferire i cibi, che mi aiutino a sfruttale tutto lo spazio disponibile e a sistemare gli alimenti in maniera ordinata.

Li prediligo di solito trasparenti, un po’ per l’aspetto estetico rustico che ne deriva, ma soprattutto perché in questo modo riesco a vedere sempre quello che c’è dentro.

Etichette

Se scegliete di seguire il consiglio di sostituire i pacchi e i barattoli originali con contenitori trasparenti, non trascurate di procurarvi delle etichette.

A me piace sceglierle tutte di colori pastello diversi tra loro, oppure della stessa fantasia. Dipende un po’ dai periodi e dal mio stato d’animo, insomma, ma devono essere sempre omogenee.

Di qualsiasi forma, colore o dimensione siano, l’importante è che riportino il nome dell’alimento. Ma non solo: è fondamentale trascrivere anche la data di scadenza, per non continuare a usare il cibo se non è più commestibile.

Spazi

Per tenere una dispensa sempre ordinata è importantissimo sfruttare ogni spazio a disposizione. Io lo faccio grazie al supporto di contenitori e barattoli, ma anche di oggetti che mi permettono di recuperare gli angoli.

Infatti, da quando uso scaffali e ripiani ad angolo lo spazio è quasi raddoppiato e solitamente lo dedico ad alimenti con scadenza lontana.

Inoltre, appendo alle ante deli organizer appositi per spezie, grazie ai quali riesco a recuperare altro spazio prezioso ed evitare l’accumulo di disordine.

Periodicità

La cosa importante per mantenere sempre in ordine senza fare troppa fatica è rispettare la periodicità delle pulizie, quindi svuotare e pulire con regolarità.

Per garantire un ordine più duraturo, io ruoto gli alimenti. Questo significa che ogni volta che acquisto un prodotto nuovo non lo posiziono davanti, ma indietro. Il sistema mi permette di consumare prima i prodotti più vecchi, evitando che scadano.

Per ultimo, se avete un problema con le farfalline nella dispensa, vi lascio anche un rimedio infallibile che utilizzo per mandarle via e che scoprirete guardando questo video.

Ecco, adesso grazie a tutti questi consigli la vostra dispensa sarà perfetta e sempre in ordine, soprattutto con l’arrivo della primavera!