Come sbiancare il Bucato con l’Acqua Ossigenata che compri al supermercato

Un bucato bianco e lucente è segno di pulizia, di profumo e di benessere della biancheria e dei vestiti, ma quali sono i metodi per ottenere sempre un risultato migliore?

Sbiancare il bucato con l’acqua ossigenata è un metodo efficace per eliminare le macchie e restituire il bianco originale agli indumenti.

L’acqua ossigenata è un prodotto facilmente reperibile nei supermercati ed è noto per le sue proprietà sbiancanti e disinfettanti. Oggi vi dirò tutto quello che dovete sapere su come utilizzarla al meglio per ottenere risultati sorprendenti.

Macchie ostinate

Le macchie ostinate possono essere un incubo da dover mandare via durante il lavaggio del bucato, soprattutto quando sono particolarmente ostinate.

Tuttavia, con l’acqua ossigenata a disposizione, potete affrontare anche le macchie più difficili. Per toglierle via definitivamente, versate un po’ di acqua ossigenata direttamente sulla macchia precedentemente inumidita, quindi strofinate delicatamente con un vecchio spazzolino da denti o un panno.

L’acqua ossigenata aiuterà a scomporre le macchie, facilitando la loro rimozione nel lavaggio che farete dopo in lavatrice.

Biancheria ingiallita

La biancheria bianca tende a ingiallire nel tempo a causa dell’accumulo di sporco; del contatto con l’aria e del tempo prolungato all’interno dei mobili.

Per ripristinare il bianco brillante, potete aggiungere mezza tazza di acqua ossigenata al ciclo di lavaggio della lavatrice. Questo aiuterà a sbiancare la biancheria e a eliminarne l’ingiallimento.

In alternativa, riempite una bacinella con acqua calda, mezzo bicchiere d’acqua ossigenata e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Mettete la biancheria in ammollo per un’intera notte, dopodiché risciacquate e stendete al sole.

In lavatrice

Utilizzare l’acqua ossigenata in lavatrice è un modo efficace per garantire che tutto il bucato venga trattato uniformemente e sbiancato al meglio.

Per usarla nel miglior modo possibile, aggiungete semplicemente mezza tazza di acqua ossigenata al cestello insieme ai prodotti che utilizzate di solito.

Importante è anche mantenere il cestello sempre pulito facendo un lavaggio a vuoto almeno una volta ogni due mesi. Questo metodo è ottimo per mantenere il bianco brillante e per eliminare germi e batteri dal bucato.

Con il tempo anch’io ho conosciuto sempre meglio le proprietà di questo splendido ingrediente in lavatrice e ho provato diversi metodi, come vi mostro nel seguente video:

Lavaggio a mano

Se preferite lavare il bucato a mano, potete comunque beneficiare delle proprietà sbiancanti dell’acqua ossigenata. Riempite un lavandino o una bacinella con acqua tiepida e aggiungete un quarto di tazza di acqua ossigenata.

Immergete i capi da lavare e lasciateli in ammollo per circa 30 minuti. Dopodiché, risciacquate accuratamente e procedete al lavaggio normale.

Questo metodo è particolarmente utile per i tessuti delicati che non possono essere lavati in lavatrice.

Avvertenze

Usate sempre l’acqua ossigenata a 10 volumi, ovvero quella al 3%.