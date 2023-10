Il bagno è una delle stanze più importanti della casa, ma spesso diventa anche uno dei luoghi più disordinati.

Gli oggetti di uso quotidiano, come spazzolini da denti, asciugamani e prodotti per la cura della pelle, possono accumularsi rapidamente, creando confusione e disordine.

Tuttavia, con alcuni semplici accorgimenti, è possibile tenere il bagno in ordine e organizzato, in modo da avere tutto a portata di mano in maniera comoda, ma evitando la confusione.

Scegliere l’arredamento giusto

La prima cosa da fare per mantenere il bagno in ordine è scegliere l’arredamento giusto.

Optate per mobili e scaffali con ripiani e cassetti che offrano spazio sufficiente per riporre gli oggetti: questo passaggio è importantissimo, altrimenti sarete costretti a tenere tutte le vostre cose a vista, causando la sensazione di disordine.

Scegliete anche stili che si adattino alle dimensioni e agli spazi della stanza, evitando di appesantirla con oggetti troppo ingombranti ed elaborati o colori scuri.

Organizzare i cassetti e gli armadietti

Dedicate del tempo a organizzare i cassetti e gli armadietti del bagno. Utilizzate contenitori o divisori per suddividere gli spazi interni in modo da poter separare gli oggetti in base alla loro categoria.

Questo renderà più facile trovare ciò di cui avete bisogno e impedirà che gli oggetti si mescolino, creando il caos che volete evitare.

Scartare ciò che non serve

Il bagno può diventare facilmente un luogo di accumulo per oggetti inutili o scaduti. Dedicatevi periodicamente a una pulizia approfondita e scartate tutto ciò di cui non avete bisogno.

Questo libererà spazio e renderà più semplice mantenere l’ordine, che è causato principalmente dall’accumulo di oggetti.

Utilizzare organizer per il trucco

Se utilizzate trucchi o prodotti per la cura della pelle, investite in organizer per il trucco.

Questi pratici contenitori possono tenere in ordine i prodotti cosmetici e assicurarvi di non sprecare tempo a cercare il rossetto o l’ombretto desiderato.

Installare mensole

A volte l’assenza di spazio può essere davvero un problema: è proprio in questi casi che bisogna ingegnarsi per trovare soluzioni comode alternative.

Un’ottima strategia è quella di installare delle mensole: sono molto utili ad accogliere cestini con prodotti che utilizzate in maniera meno frequente o che contengano gli asciugamani puliti, spesso troppo ingombranti per i cassetti.

Inoltre, possono essere anche decorative: infatti potete utilizzarle per disporci qualche pianta o oggetti d’arredo, che abbelliscano la stanza.

Utilizzare dispenser per il sapone

I flaconi di sapone liquido possono creare disordine sul lavandino, soprattutto se sono di grandi dimensioni.

Invece di utilizzare i flaconi originali, acquistate dei dispenser per il sapone: oltre ad essere esteticamente più carini, si possono anche appendere alle pareti per recuperare ulteriore spazio.

Riporre i prodotti per la cura dei capelli

Se avete molti prodotti per la cura dei capelli, cercate di organizzarli in modo efficace, per esempio utilizzando cestini o contenitori trasparenti per vedere facilmente cosa c’è all’interno e riporli in un armadietto in maniera veloce.

Inoltre, per recuperare spazio, acquistate degli organizer per gli oggetti per l’asciugatura, come phon, piastra o spazzole: sono molto pratici possono anche essere appesi alle pareti, permettendovi di recuperare ulteriore spazio.

Mantenere l’ordine quotidianamente

La chiave per mantenere il bagno in ordine è dedicare del tempo ogni giorno per mettere a posto gli oggetti.

Dopo l’uso, riponete nel posto designato gli asciugamani, i prodotti per la cura personale e qualsiasi altro oggetto. Questa abitudine quotidiana renderà più semplice mantenere il bagno ordinato nel lungo termine.

Pulire regolarmente

Infine, non dimenticate di pulire regolarmente il bagno. Una pulizia approfondita rimuove polvere e sporco accumulati, vi permette di valutare se ci sono oggetti che devono essere scartati o sostituiti e vi dà l’opportunità di riordinare.

Mantenere il bagno pulito, inoltre, è essenziale non soltanto per l’ordine, ma per l’igiene.

Tenere il bagno in ordine richiede un po’ di pianificazione iniziale, soprattutto per quanto riguardo l’organizzazione degli spazi e dei prodotti.

Ma, una volta adottate queste attenzioni preventive, la vostra routine quotidiana sarà notevolmente semplificata e i risultati, ottenuti con il minimo sforzo, saranno sorprendenti.