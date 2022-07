Che sia estate, inverno, autunno o primavera, ci sono degli indumenti irrinunciabili che si indossano sempre!

Tra questi non possiamo non menzionare le camicie, queste esistono di ogni colore, forma e modello e fanno parte da sempre del guardaroba di tutti!

Quando sono chiare, tuttavia, può capitare che il sole, il tempo o il sudore rendano i colletti gialli, formando quegli aloni molto fastidiosi.

Per questo oggi vedremo insieme come dire addio agli aloni con rimedi naturali ed efficaci!

Aceto bianco

L’aceto bianco è sempre la soluzione giusta se dovete sbiancare i vostri vestiti in poco tempo!

Ciò lo rende perfetto anche per i colletti ingialliti delle camicie e vi dirò subito in che modo dovrete usarlo.

Mettete un po’ di aceto bianco su un panno pulito e tamponate sull’alone picchiettando delicatamente, poi fate asciugare lontano dai raggi solari.

Se l’alone non è andato via, dovrete mettere in ammollo la camicia in acqua e 1 bicchiere e mezzo d’aceto così da rendere l’azione più efficace.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un nostro amato alleato in casa e anche in lavatrice!

In questo caso dovrete usarlo formando una pasta con 1 cucchiaio di bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Mettete il composto su un panno in microfibra o su una spugna morbida e strofinate delicatamente, lasciate seccare il bicarbonato e dopo togliete via il tutto con una spazzolina.

Risciacquate e addio aloni!

Sapone di Marsiglia

Un antico rimedio nella Nonna ancora oggi estremamente usato anche in lavatrice è il sapone di Marsiglia.

Il suo profumo e la sua azione sgrassante lo rendono perfetto in casi di aloni gialli e inoltre avete il colletto super profumato!

Tutto quello che dovrete fare è inumidire il panetto di sapone e strofinarlo sempre con estrema cautela sul colletto della camicia.

Sciacquate benissimo e lasciate asciugare all’aria aperta, ma lontano dai raggi solari.

Succo di limone

Il succo di limone è ottimo per rendere i vestiti più bianchi e per donare loro la brillantezza di sempre.

Usatelo strofinando direttamente un po’ di limone sulla zona interessata oppure filtrate il succo di un limone e spargetelo sul colletto.

Tamponate con un panno in microfibra inumidito con acqua, risciacquate e lasciate poi asciugare.

Acqua ossigenata

In caso di aloni particolarmente ostinati, potete scegliere l’acqua ossigenata!

Attenzione! Il rimedio indicato è da usare esclusivamente sui tessuti bianchi, altrimenti potreste sbiadirli.

Bene, mettete l’acqua ossigenata su un batuffolo d’ovatta o su un panno in microfibra sciacquato e strizzato, andate poi a picchiettare delicatamente e lasciate asciugare.

Vedrete che risultato!

Sale

In ultimo potete usare anche il sale da cucina, perfetto in casi del genere!

Tutto quello che dovrete fare è inumidire il colletto e spargere il sale, poi ricoprite il tutto con del succo di limone e aspettate che si secca.

Successivamente togliete tutto strofinando con un panno e godetevi il vostro colletto super bianco!

Avvertenze

Al fine di mantenere sempre al meglio le camicie ci suggerisco di leggere le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette.