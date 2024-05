Come togliere le macchie bianche d’acqua nel lavello

Ogni volta che pulisco la cucina, i fornelli, il piano cottura, mi lascio come ultimo step (e immagino voi facciate lo stesso) la pulizia del lavello in modo da “asciugarlo” e lucidarlo al meglio.

Spesso, però, nonostante la pulizia, tende a non essere così brillante come vorrei perché presenta delle macchie bianche di acqua che non vanno via facilmente.

Ma per fortuna sto provando dei rimedi che sembrano davvero funzionare e mi fanno tornare il lavello come nuovo. Vediamoli insieme!

Primo step: sgrasso

Innanzitutto, mi dedico alla pulizia profonda del lavello in modo da sgrassare eventuali incrostazioni e rimuovere tutte le macchie di sporco al suo interno.

Per questo step, amo ricorrere a un ingrediente dalle proprietà sgrassanti molto efficaci: il sapone giallo, che inoltre aiuta anche a lucidare.

Applico, quindi, un pezzetto di questo sapone su una spugnetta inumidita e la strofino delicatamente su tutto il lavello, dopodiché lascio agire un po’ in modo che questo ingrediente possa agire e sciogliere lo sporco.

A questo punto, risciacquo accuratamente in modo da eliminare tutta la schiuma in eccesso, considerato che il sapone giallo produce molta schiuma. Ovviamente, in alternativa al sapone giallo, potete anche utilizzare il comune detersivo per piatti, preferibilmente biologico.

Secondo step: elimino la patina opaca

Le macchie bianche di acqua sul lavello non sono altro che il calcare che si deposita su questa superficie a causa del continuo contatto con l’acqua molto dura.

Per questo, ci ritroviamo quella patina opaca che non va via con i prodotti sgrassanti perché ha bisogno di prodotti dall’azione leggermente abrasiva. E quale rimedio migliore del bicarbonato?

Vi ricordo che questo ingrediente è in grado anche di rimuovere le incrostazioni dal wc!

In questo caso, quindi, mescolo 1 bicchiere di questo prodotto con acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel, dopodiché lo applico su una spugnetta e la passo sul lavello.

Questa pasta sembrerà effettuare un vero e proprio trattamento scrub di questa superficie e sembrerà “sollevare” quella patina bianca tanto fastidiosa.

Ancora una volta, risciacquo, asciugo e passo al prossimo step!

Terzo step: lucido

Infine, mi dedico alla lucidatura perfetta del mio lavello, in modo da far brillare tutta la cucina! Per questo step, prediligo l’utilizzo dell’aceto di alcol o anche l’aceto di vino, in quanto sono considerati dei lucidanti naturali .

Semplicemente, verso qualche goccia di questo aceto su un panno morbido e lo passo su tutta la superficie del lavello.

In alternativa, potete anche utilizzare l’acido citrico, sciogliendo 150 grammi di questo prodotto in 1 litro d’acqua e versando un po’ di questa soluzione su una spugnetta. Dopodiché, strofinatela sul lavello e risciacquate con abbondante acqua.

Infine, asciugate energicamente con uno straccio di cotone o anche con un vecchio lenzuolo da riciclare e il vostro lavello sarà come nuovo!

Cosa faccio quotidianamente

Ovviamente, c’è da dire che ricorro a questo rimedio quando noto la formazione di queste macchie bianche che proprio non vogliono andare via e che finiscono per rendere brutto e poco curato il mio lavello.

Quotidianamente, però, cerco di avere comunque cura di questa superficie in modo da prevenire la formazione di queste macchie dovute, come abbiamo già detto, ai depositi di calcare e anche all’utilizzo di detersivi molto aggressivi che opacizzano l’acciaio.

Perciò, ecco i miei consigli per evitare la formazione di queste macchie bianche di acqua:

pulire quotidianamente il lavello dopo averlo usato;

asciugare accuratamente ed evitare di mantenerlo bagnato durante l’inutilizzo;

non utilizzare detersivi chimici troppo aggressivi che potrebbero corrodere l’acciaio.

