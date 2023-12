Quando la muffa inizia a formarsi, inizia proprio dagli angoli della casa, e in particolare dal bagno che è esposto ai vapori e al costante circolo d’acqua.

Trascurare il problema può essere l’inizio di varie complicazioni che si presentano in casa non solo a livello estetico, ma anche per la salute.

Per tale ragione è bene affrontare subito la presenza di muffa negli angoli della casa per garantire un ambiente pulito e salubre, ma come si fa?

Oggi ti dirò tutto su come togliere la muffa dagli angoli del soffitto usando solo rimedi naturali!

Aceto bianco

Un prodotto immediato, che sicuramente puoi trovare subito in casa è l’aceto bianco.

Questo si rivela un alleato efficace nella lotta contro la muffa, dal momento che possiede proprietà pulenti ad alto livello, fonte di grande aiuto anche in casa per il calcare e altre problematiche.

Tutto quello che dovrai fare per usare questo trucchetto è riempire un contenitore spray per 3 parti con l’aceto e 1 parte con dell’acqua; spruzza il composto sulla muffa e lascia agire per almeno 40 minuti.

Successivamente passa un panno in microfibra umido e strofina delicatamente sullo sporco fino a quando non sarà andato via definitivamente.

Ripeti il processo se necessario e asciuga bene la zona per evitare la formazione di nuove colonie di muffa.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio, con le sue proprietà antibatteriche e antifungine, è un prodotto naturale di pulizia versatile contro la muffa.

Mescola 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con acqua a filo fino a formare una pasta spalmabile; applicala delicatamente nell’angolo dove è presente la muffa e lascia agire fino a che non si secca.

Trascorsi i minuti necessari, completa la pulizia strofinando con una spugna o uno spazzolino. Questo metodo non solo rimuove la muffa ma neutralizza anche gli odori sgradevoli!

Acqua ossigenata

Se hai un muro bianco o molto chiaro, sicuramente la muffa è ancora più visibile e fastidiosa.

In questo caso, nessun rimedio naturale potrà aiutarti più dell’acqua ossigenata. Purtroppo spesso si sottovalutano le mille e fantastiche proprietà di questo prodotto che invece è essenziale per la buona riuscita di tanti tipi di pulizia diversi.

Bagna e strizza una pezza in microfibra e versa sopra alcune gocce di acqua ossigenata; applica delicatamente nell’angolo del soffitto e lascia agire per circa 10-15 minuti.

Trascorso il tempo necessario, strofina delicatamente sulla macchia e ripeti più volte il passaggio se necessario. Giorno dopo giorno, la muffa andrà via e addio problemini nel soffitto di casa!

Io uso spesso questo rimedio, soprattutto per gli angoli della doccia, che sono i più difficili da trattare!

Acido citrico

L’acido citrico è una sostanza naturale presente in moltissimi agrumi e negli anni sono state scoperte tante proprietà antibatteriche e pulenti.

Mescola 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e vaporizza il composto sulla muffa, tenendovi sempre a debita distanza per non bagnare eccessivamente il muro.

Lascia agire per circa 30 minuti prima di strofinare delicatamente con una spugnetta o uno straccio.

Succo di limone

Ultimo trucchetto che vedremo insieme per togliere la muffa dal soffitto di casa è il succo di limone, efficace per sbarazzarsi della muffa in poco tempo.

Premi il succo di limone su una pezza umida o su una spugnetta morbida e tamponalo sulla zona interessata; dopodiché lascia agire per almeno 30 minuti.

Passati questi minuti, non ti resta che strofinare via lo sporco con una spugna non troppo abrasiva o con uno spazzolino dalle setole morbide.

L’acidità del limone contribuirà a distruggere i funghi della muffa, donandoti un muro pulito e privo di macchie fastidiose.

Avvertenze

Assicurati di non danneggiare il soffitto provando i rimedi prima in una zona non visibile.