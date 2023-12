Il tessuto dei pigiami tende ad assorbire particolarmente i cattivi odori, soprattutto quando stesi fuori ed esposti all’eccesso di umidità.

E diciamocelo, avere pigiami profumati sembra veramente avvolgerci in un abbraccio accogliente e confortante.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere la puzza di umido dai pigiami con questi rimedi naturali e casalinghi!

Bicarbonato

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato, un ingrediente dalle proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare una tazza di bicarbonato nella vaschetta del detersivo o direttamente nel cestello insieme ai pigiami e avviare, poi, il ciclo di lavaggio.

Per profumare anche i vostri indumenti da notte, potete anche aggiungere al bicarbonato 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

Aceto

Un altro ingrediente in grado di venire in vostro soccorso in caso di puzza di umido sui vostri pigiami è l’aceto, il quale ha la capacità di neutralizzare i cattivi odori.

Non a caso, viene anche utilizzato per togliere la puzza dal frigorifero.

In questo caso, quindi, dovrete aggiungere una tazza di aceto bianco nella vaschetta della lavatrice e avviare il ciclo di lavaggio con i vostri pigiami

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto ci sono dei pareri discordanti. Molti sconsigliano di utilizzarlo soprattutto ad alte temperature, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive nell’ambiente. Come alternativa più ecologica, si può utilizzare l’acido citrico.

Acido citrico

In alternativa all’aceto potete utilizzare l’acido citrico, il quale è noto per il suo essere un anticalcare naturale! Dovrete, quindi, versare 75 grammi di acido citrico in una brocca contenente 500 ml di acqua tiepida, dopodiché mescolate il tutto fino a farlo sciogliere.

A questo punto, aggiungete 10 gocce del vostro olio essenziale, preferibilmente a scelta tra l’olio di Tea Tree e la lavanda, i quali svolgono rispettivamente un’azione anti-micotica e antisettiche come la lavanda.

Infine, versate circa 100 ml di questa soluzione durante il lavaggio in lavatrice.

Sapone di Marsiglia

Tra gli ingredienti più gettonati per profumare il bucato non si può non menzionare il sapone di Marsiglia, il quale è in grado anche di smacchiare e di ammorbidire.

Vi ricordiamo, inoltre, che è l’ingrediente base per realizzare lo smacchiatore fai da te!

Aggiungete, quindi, 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido e un cucchiaio di bicarbonato nella vaschetta del detersivo e avviate, poi, il ciclo di lavaggio.

Sale

Un altro ingrediente da dispensa che svolge una forte azione assorbente in grado di neutralizzare i cattivi odori è il sale, usato anche per ridurre il tasso di umidità. Non a caso, viene utilizzato anche per realizzare un deumidificatore fai da te!

In una brocca contenente un litro di acqua, quindi, aggiungete 10 grammi di sale e versate, poi, anche 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

Infine, versate il tutto nel cassetto della lavatrice e avviate il ciclo di lavaggio.

Succo di limone

Infine, vediamo come utilizzare il limone, il quale è noto a partire dalle nostre nonne proprio per il suo profumo inebriante. Inoltre, svolge anche una funzione sbiancante in grado di conferire ai capi chiari il loro il candore iniziale!

In una bacinella contenente 5 litri d’acqua, quindi, aggiungete 600 ml di succo limone e mettete, poi, i pigiami nella miscela così ottenuta. Lasciateli in ammollo per circa 40 minuti, dopodiché procedete con il comune lavaggio in lavatrice.

N.B Vi consigliamo di utilizzare questo rimedio solo in caso di pigiami bianchi o chiari a causa della proprietà sbiancante del limone.

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come non far puzzare di umido gli asciugamani anche dopo la lavatrice!