Con l’arrivo del freddo e della pioggia, sembra inevitabile l’aumento del tasso di umidità anche in casa, soprattutto se abbiamo l’abitudine di far asciugare i panni dentro.

Solitamente, sono le stanze meno frequentate della casa a presentare maggiormente la puzza di umido perché non lasciamo circolare molta aria.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere la puzza di umido da queste stanze con rimedi casalinghi e naturali!

Riso

Il primo ingrediente che vi suggeriamo di utilizzare è il riso, il quale è in grado di assorbire l’acqua in eccesso e, quindi, anche l’umidità.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire delle ciotole o un sacchetto grande traspirante con il riso e metterle, poi, nelle stanze della casa che frequentate meno.

Per portare anche un buon profumo, potete anche aggiungere al riso alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

Non dimenticate, però, di sostituire il riso se dopo qualche giorno avrà cambiato la sua consistenza diventando molle.

Borotalco

Forse vi sembrerà un trucchetto alquanto strambo, eppure il borotalco è in grado di assorbire la puzza di umidità e di portare un buon odore in casa.

Vi basterà, infatti, aggiungere questa polverina in alcune ciotole e metterle, poi, sui mobili, sulle mensole o su qualsiasi superficie delle stanze sempre chiuse.

Come se non bastasse, il borotalco può essere utilizzato anche per pulire a fondo i i vetri!

Bicarbonato

Un altro metodo molto efficace, invece, prevede l’utilizzo del bicarbonato, il quale è in grado di assorbire l’acqua naturalmente.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Quindi, versate il bicarbonato in una ciotolina, in un contenitore o in un sacchetto e posizionateli, poi, negli angoli della stanza in cui intendete rimuovere il cattivo odore di umido.

Anche in questo caso, però, vi ricordiamo di sostituire gli ingredienti ogni paio di giorni, ovvero quando notate che avranno assorbito tutta l’umidità.

Trucchetto della bottiglia

Se volete realizzare un vero e proprio deumidificatore come quelli disponibili in commercio, allora vi presentiamo il trucchetto della bottiglia.

Dovrete, quindi, iniziare con il tagliare una bottiglia di plastica a metà, ricordandovi di lasciare la parte del fondo più alta rispetto alla parte alta.

Dopodiché, aggiungete 150 grammi di sale grosso nella parte alta della bottiglia, ovvero dove c’è il tappo e lasciate questa parte della bottiglia nel congelatore per una notte.

Una volta congelato il sale al suo interno, fate dei buchi sul tappo e collocate questa parte della bottiglia sopra l’altra metà della bottiglia (il fondo) rivolgendo il tappo verso il basso.

Infine, collocate questa bottiglia negli angoli della casa e noterete che il sale assorbirà l’umidità e la trasformerà in acqua che finirà nel fondo della bottiglia.

Rimuovendo il tasso di umidità in questa stanza, il cattivo odore sarà solo un brutto ricordo!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come provare il metodo della bottiglia!

N.B Vi ricordiamo di cambiare le bottiglie ogni 3-4 giorni e di fare asciugare il sale in forno per circa 15 minuti.

Deumidificatore fai da te

Infine, vediamo un trucchetto che va a coniugare l’utile al dilettevole e sarà in grado non solo di ridurre il tasso di umidità, ma anche di profumare la vostra casa in maniera naturale. Stiamo parlando del deumidificatore fai da te profumato!

Per realizzarlo, dovrete munirvi di:

250 grammi di sale grosso

1 bustina di tè

5 gocce di olio essenziale

1 busta di plastica

1 vasetto di vetro

Usando la busta di plastica, ritagliate un quadrato tanto grande in grado di ricoprire l’orlo del barattolo, dopodiché versate nel vasetto di vetro circa 250 grammi di sale e il contenuto di una bustina di tè.

Quindi, mescolate il composto e aggiungete anche le gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

A questo punto, ricoprite il barattolo con il quadratino di plastica prima di chiudere il coperchio e lasciatelo chiuso per 3 giorni, ricordandovi di agitarlo di tanto in tanto per amalgamare gli ingredienti.

Infine, svitate il tappo e collocate il barattolo nelle zone più umide della casa.