Per quanto possa essere bello utilizzare il forno durante il periodo invernale e preparare i nostri piatti preferiti, meno facile è tenerlo sempre pulito.

Dopo l’utilizzo, infatti, questo elettrodomestico tende a presentare incrostazioni ovunque che non vanno via facilmente.

Ma oggi vedremo insieme alcuni trucchetti casalinghi e naturali per togliere lo sporco incrostato dal forno in maniera facile e veloce!

Sapone di Marsiglia

Il primo ingrediente che vi suggeriamo di utilizzare è il sapone di Marsiglia, il quale è noto per le sue proprietà pulenti e smacchianti.

Inoltre, vanta anche un odore tale da rimuovere tutta la puzza impregnata in questo elettrodomestico.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere alcune scaglie di sapone su una spugnetta inumidita con acqua tiepida e strofinare sulle incrostazioni più volte.

Dopodiché, fate agire per circa 30 minuti e passate un panno per risciacquare e asciugare.

Bicarbonato di sodio

Un ingrediente molto efficace è anche il bicarbonato di sodio, dal momento che svolge una leggera azione abrasiva e disincrostante.

Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo anche per togliere le macchie di grasso dal piano cottura!

In questo caso, quindi, dovrete mescolare 3 cucchiai di bicarbonato con acqua quanto basta fino ad ottenere un composto dalla consistenza gelatinosa, dopodiché applicatelo su una spugnetta e strofinatelo sulle pareti incrostate del vostro forno.

Lasciate agire per circa mezz’ora, dopodiché, risciacquate con un panno pulito e asciugate.

Aceto

Dopo il sapone di Marsiglia e il bicarbonato, non poteva mancare all’appello l’aceto, il quale è in grado anche di togliere la puzza di bruciato nel forno!

Versate, quindi, 2 bicchieri di aceto bollente in due ciotole (idonee al forno) e mettetele in questo elettrodomestico quando sono ancora fumanti.

Poi, chiudete lo sportello, lasciate agire per circa 30 minuti per far ammorbidire le incrostazioni e passate una spugnetta sulle pareti del forno. Infine, risciacquate con acqua e aceto.

Acido citrico

Anche l’acido citrico potrà venire in vostro soccorso in caso di incrostazioni ostinate nel forno. Vi basterà versare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, travasare la miscela in una ciotola e mettetela nel forno.

Dopodiché, accendetelo a 170/180° per qualche minuto così che i vapori possano ammorbidire l’incrostazione, spegnete il forno e aspettate che diventi più tiepido. A questo punto, passate una spugnetta imbevuta sempre nella miscela di acido citrico e acqua.

Come se non bastasse, l’acido citrico è considerato anche un anticalcare naturale!

E se volete sapere come utilizzare l’acido citrico per togliere il calcare dalla lavatrice, ecco un video per voi!

Succo di limone

Dopo il bicarbonato e l’aceto, come poteva mancare all’appello il limone? Questo agrume, infatti, è noto per la sua capacità di sgrassare, pulire e profumare.

Non a caso, viene utilizzato anche per togliere i cattivi odori nel forno! In una ciotola contenente circa 300 ml d’acqua calda, versate il succo di 2 limoni grandi e mettetela nel forno a 180°.

Dopodiché, attendete qualche minuto, spegnete il forno, aspettate che si raffreddi un po’ e passate una spugnetta per rimuovere l’incrostazione.

Detergente fai da te

Infine, vediamo come realizzare un detergente naturale a base di sapone giallo, un prodotto dalle proprietà smacchianti e sgrassanti molto efficaci. Munitevi, quindi, di:

1/2 panetto di sapone giallo

1 cucchiaio colmo di bicarbonato di sodio

300 ml d’acqua

Iniziate con il mettere l’acqua in un pentolino e con il riscaldarla a fuoco lento, senza portarla ad ebollizione.

Quando sarà abbastanza calda, immergete il sapone all’interno e mescolate fino a farlo sciogliere del tutto. Dopodiché, aggiungete anche il bicarbonato di sodio fino ad ottenere un unico composto.

A questo punto, trasferite il tutto in un flacone spray, riscaldate il forno a 180 gradi per qualche minuto e vaporizzate la miscela nei punti dove sono presenti le incrostazioni.

Fate, quindi, agire il composto nel forno per almeno mezz’ora, infine strofinate con una spugnetta e risciacquate con un panno pulito.

Avvertenze

Provate i rimedi riportati prima in angoli non visibili per essere sicuri di non macchiare o danneggiare il forno. Vi raccomandiamo di spegnere il forno quando procedete con la pulizia (tranne quando dovete accenderlo per ammorbidire le incrostazioni).