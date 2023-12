Mantenere i nostri indumenti puliti e in ottime condizioni è un compito fondamentale nella gestione della casa. Ottimizzare il processo di lavaggio dei panni non richiede necessariamente un enorme sforzo.

Ci sono diverse azioni semplici ma efficaci che è possibile intraprendere prima di avviare la lavatrice, le quali possono migliorare notevolmente l’efficacia del lavaggio, aumentare la durata dei capi e persino contribuire a ridurre l’impatto ambientale.

Oggi scopriremo insieme esploreremo 4+1 cose da fare prima di lavare i panni per ottenere risultati migliori!

Separare per colore e tessuto

Il primo passo per ottimizzare il processo di lavaggio è la separazione dei capi. Organizza i vestiti in tre categorie principali: chiari, scuri e delicati.

Lavare abiti chiari e scuri separatamente evita il rischio di sbiadimento dei colori, mentre trattare i tessuti delicati con la cura che meritano aiuta a evitare il deterioramento prematuro.

Questo semplice passo non solo migliora la durata dei tuoi indumenti, ma può anche aiutare a prevenire eventuali sbalzi di colore indesiderati.

Verificare gli oggetti

Nessuno vuole scoprire un tessuti o oggetti inaspettati nella lavatrice dopo che il ciclo di lavaggio è iniziato, non è vero?

Per sfuggire ed evitare delle brutte sorprese, prima di lavare i tuoi capi, prenditi un momento per controllare tutte le tasche così da verificare che sia tutto vuoto.

Assicurati di rimuovere monete, chiavi o qualsiasi altro oggetto che potrebbe danneggiare la lavatrice o gli stessi indumenti.

Questo semplice passaggio contribuirà a mantenere la vostra lavatrice efficiente e proteggerà i vestiti e il bucato da danni come buchi o macchie.

Cerniere e bottoni

Al fine di prevenire l’usura e lo strappo dei capi durante il lavaggio, è importante chiudere tutte le cerniere e allacciare i bottoni.

Tale passaggio evita che le cerniere si aggancino ad altri tessuti o si deformino e che i bottoni si slaccino, riducendo il rischio di danneggiare i capi o la lavatrice stessa.

Inoltre, potrebbe essere una buona idea mettere capi delicati come reggiseni o abiti con lacci in una rete per il lavaggio, in tal modo si pensa ulteriormente a proteggerli.

Trattare le macchie

Prima di mettere i tuoi abiti nella lavatrice, è di fondamentale importanza trattare le macchie in modo mirato.

Ciò potrai farlo usando dei vecchi rimedi della Nonna sempre attuali ed efficaci come sapone di Marsiglia, aceto bianco d’alcol, bicarbonato di sodio o acido citrico.

Scegli uno di questi ingredienti e spazzola delicatamente la zona macchiata o tampona con un panno pulito per evitare di diffondere ulteriormente lo sporco.

Lascia agire per alcuni minuti prima del lavaggio per ottenere risultati migliori.

Dosare bene il detergente

Un errore molto comune che si compie prima di mettere il lavaggio in lavatrice è non dosare bene il detergente ed eccedere in maniera spropositata.

L’uso di una quantità eccessiva di detergente non solo è spreco di denaro, ma può anche lasciare residui sui tuoi indumenti e all’interno della lavatrice stessa.

Segui attentamente le istruzioni sulle etichette di lavaggio e utilizza la quantità raccomandata in base al carico di lavaggio. Questo non solo vi farà risparmiare, ma migliorerà anche l’efficacia del lavaggio!

Avvertenze

Controlla sempre le indicazioni che trovi sulle etichette di lavaggio, così da preparare al meglio i panni per metterli in lavatrice.