L’autunno è alle porte e anche se non siamo del tutto pronti a dire addio alle giornate di sole e di mare, purtroppo è arrivato il momento di farlo.

Questo periodo di transizione da una stagione all’altra potrebbe, però, rivelarsi il miglior periodo per effettuare la pulizia di alcune cose in casa che abbiamo trascurato durante l’estate.

A tal proposito, vediamo insieme cosa pulire in casa prima dell’arrivo dell’autunno!

Persiane e tapparelle

Innanzitutto, vi suggeriamo di pulire le persiane e le tapparelle che durante i giorni estivi hanno accumulato molto sporco e molta polvere e, probabilmente, non sono stati puliti accuratamente a causa dell’eccessivo caldo.

Per procedere con una pulizia completa e profonda, quindi, vi suggeriamo di utilizzare una scopa dalle setole dure e passarla sulle tapparelle e le persiane chiuse, dopodiché fate un’altra passata avendo cura di far passare la scopa nelle fessure e negli angoli.

Una volta rimossa la polvere, passate alla pulizia vera e propria, aggiungendo 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in un secchio contenente acqua e immergendo, poi, un panno in microfibra nella soluzione così ottenuta. A questo punto, passatelo più volte sulle persiane e sulle tapparelle e asciugate accuratamente: addio polvere!

Vetri

Oltre alle persiane e alle tapparelle, è importante anche procedere con la pulizia dei vetri, su cui spesso troviamo macchie ostinate dovute magari alla pioggia estiva. In questo caso, vi proponiamo un trucchetto assai efficace che prevede la combinazione di due ingredienti naturali: l’aceto e l’amido di mais.

Mescolate, quindi, entrambi gli ingredienti fino ad ottenere una miscela, dopodiché travasatela in uno spruzzino e vaporizzatela sulla superficie dei vetri. A questo punto, passate una spugnetta e seguite movimenti circolari, insistendo sui punti in cui le macchie di sporco sono più resistenti. Infine, risciacquate i vetri con un panno strizzato e asciugate accuratamente con un panno morbido.

Per un effetto ancora più efficace, sarebbe meglio pulire i vetri nelle ore in cui non sono esposti direttamente alla luce diretta del sole perché potrebbero formarsi gli aloni.

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come procedere!

N.B Utilizzate sempre delle spugne morbide e non abrasive perché potreste graffiare i vetri.

Balcone

In estate, per quanto viviamo maggiormente gli spazi esterni della nostra casa, come i balconi e i terrazzi, siamo anche meno propense a pulirli perché il caldo diventa un vero e proprio problema.

Per questo, vediamo come pulire le ringhiere, i vasi, i tavoli, le sedie e così via fino a rimuovere tutta la polvere accumulata. In questo caso, vi suggeriamo di utilizzare l’aceto, il quale vanta proprietà sgrassanti e pulenti tali da essere una manna dal cielo. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per sgrassare il piano cottura incrostato.

Riempite, quindi, un secchio con acqua calda e 1 bicchiere d’aceto, dopodiché immergete un panno all’interno e passatelo su tutte le superfici del vostro balcone. A questo punto, strizzate il panno e asciugate per bene…tutte le macchie saranno andate via!

N.B Ricordatevi di non utilizzare l’aceto sulle superfici di marmo o di pietra naturale.

Lampadari

Anche i lampadari sono un elemento di arredo della casa a cui non dedichiamo una cura quotidiana o molto frequente perché pulirli sembra essere faticoso. Per questo, sarebbe bene approfittare di questo periodo per pulirli accuratamente.

Innanzitutto, vi consigliamo di staccare la corrente, smontare il lampadario se è possibile e spolverarlo con un panno in microfibra, un piumino o anche vecchi indumenti di lana. Dopodiché, versate 2 bicchieri di aceto di mele in 2 L d’acqua calda e passate il composto direttamente sul lampadario utilizzando una spugnetta morbida.

Infine, asciugate accuratamente in modo da non avere aloni. Come se non bastasse, l’aceto aiuterà anche a prevenire la formazione della polvere!

Mobili e armadi

Infine, vediamo insieme come pulire nei mobili della cucina o negli armadi prima di procedere con il cambio stagione. In questo caso, dovrete versare un cucchiaio di sapone di Marsiglia in un secchio contenente acqua calda, mescolare la miscela e travasarla in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzatela all’interno dei mobili e degli armadi e passate una spugnetta per strofinare. Infine, risciacquate con un panno morbido imbevuto di acqua e ben strizzato e asciugate accuratamente.

Avvertenze

Assicuratevi sempre di poter usare gli ingredienti proposti sulle superfici, provandoli prima in un angolo nascosto.