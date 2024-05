Deo Due Sgrassatore: Mille usi in Casa

A volte mi ostino a sforzarmi duramente per avere tutta la casa pulita e a ricorrere a varie tipologie di prodotti, per poi scoprire dei detersivi che rendono tutto più facile.

Uno di questi è il Deo Due Sgrassatore, un prodotto scoperto da poco che mi ha veramente sorpresa per la sua versatilità e la sua capacità di rimuovere anche lo sporco più ostinato!

Da quando lo utilizzo, la mia pulizia delle superfici più incrostate è diventata persino piacevole! Perciò vediamo insieme cosa è e perché rende tutto più facile!

Che cosa è

Il Deo Due Sgrassatore è un detergente concentrato che è commercializzato come un prodotto altamente efficace su ogni tipo di sporco grazie alla sua formula Nanocaps Technology System.

Inoltre, stando sempre all’etichetta, questo detergente è in grado di igienizzare, lucidare e profumare tutte le superfici rispettandole.

Che dire…niente di più vero! Ho provato questo sgrassatore “universale” su varie superfici della casa e non mi ha mai deluso!

Dove lo uso

Poiché è un detergente multi-superficie, può essere utilizzato un po’ ovunque. Ma dove precisamente? Vediamolo insieme!

In cucina

Le superfici che beneficiano maggiormente della sua azione sgrassante e smacchiante sono, a mio parere, le superfici della cucina che tendono ad incrostarsi e a presentare le macchie di grasso a causa del contatto con i vapori dovuti alla preparazione dei pasti.

È qui, infatti, che ho potuto apprezzare particolarmente il potere pulente di questo sgrassatore.

Parlo soprattutto del piano cottura, delle piastrelle e dei pensili riposti direttamente sopra o accanto ai fornelli (ovvero quelli su cui solitamente ritroviamo le incrostazioni di grasso).

In questo caso, mi è capitato di spruzzare il prodotto sulla superficie sporca e già dopo qualche istante ho notato che il grasso si stava sciogliendo e veniva giù da solo. È stato soddisfacente per me vedere il pensile liberarsi da quello sporco senza che io compissi il minimo sforzo!

Ho lasciato, quindi, agire per qualche minuto, dopodiché ho passato una spugnetta, ho strofinato leggermente per rimuovere i residui di sporco e ho risciacquato accuratamente.

Inoltre, questo sgrassatore è una manna dal cielo anche per la pulizia di elettrodomestici, quali forno e cappe, e delle pentole incrostate.

Insomma…un po’ ovunque!

In bagno

Anche se tendo ad utilizzare questo sgrassatore soprattutto in cucina, in realtà anche in bagno si rivela essere molto efficace, grazie alla sua funzione sgrassante, lucidante e igienizzante.

Per questo, lo utilizzo anche sui sanitari per igienizzarli e per rimuovere le macchie o i residui di bagnoschiuma, olio e sapone.

Infine, è una manna dal cielo anche sui rubinetti perché li rende brillanti.

Fughe

Un’altra caratteristica di questo prodotto che ho riscontrato è la sua capacità di “mangiare” lo sporco e di sbiancare le superfici annerite.

Ho avuto modo di scoprire questa sua proprietà soprattutto sulle fughe dei pavimenti. Anche in questo caso, mi è bastato spruzzare il detergente sulla fuga, lasciare agire per un po’ e passare, poi, un vecchio spazzolino da denti.

Con il risciacquo finale, le mie fughe erano praticamente bianche!

Superfici bianche della casa

Avete presente tutta la miriade di superfici bianche in casa che col tempo tendono ad ingiallirsi o ad annerirsi a causa dell’accumulo di sporco? Ebbene, mi riferisco proprio a quelle.

Nel mio caso, sto parlando del condizionatore, delle porte bianche e del tavolo e delle sedie di plastica sul balcone, ma ovviamente potrebbero essercene delle altre.

Anche in questo caso, mi è bastato utilizzare questo detergente per vedere queste superfici tornare bianche come nuove!

Ovviamente, però, vi raccomando sempre di non utilizzare questo prodotto senza prima fare una prova in un angolo nascosto sulle vostre superfici per essere certe di non danneggiarle.

Inoltre, non bisogna utilizzarlo sul marmo, su legno, sulle leghe e sull’alluminio.