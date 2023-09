Fare la lavatrice è alla portata di tutti, eppure spesso non sappiamo precisamente come impostare il lavaggio e soprattutto dove mettere il detersivo.

Nella vaschetta, infatti, ci sono vari comparti che potrebbero confonderci.

Per questo, oggi vedremo insieme nello specifico dove mettere il detersivo in lavatrice per avere un bucato al top!

Vaschetta prelavaggio

Potrebbe sembrare una domanda un po’ banale, eppure è importante sapere bene dove mettere il detersivo. Per questo, vediamo insieme il significato dei simboli descritti nella vaschetta del detersivo, dal momento che ci sono vari scomparti.

Il primo è quello indicato con il numero 1 o I (in romano) e solitamente è riservato al detersivo da utilizzare durante il prelavaggio. Poiché si utilizza il prelavaggio solo quando i capi sono particolarmente sporchi, non sempre questo comparto viene utilizzato.

Vaschetta del detersivo

Il secondo comparto, invece, è indicato appunto con il numero 2 o II, è posto al centro della vaschetta ed è quello che dovrete utilizzare per versare il vostro detersivo sia in polvere sia liquido.

Nel momento in cui inizia la fase di lavaggio, il detersivo verrà prelevato automaticamente dalla lavatrice.

Vaschetta ammorbidente

Se volete, invece, usare l’ammorbidente, allora dovrete versarlo nello scomparto contrassegnato dal fiorellino in modo da non farlo entrare in contatto diretto con gli indumenti. A tal proposito, ecco per voi un articolo su come e quando usare l’ammorbidente!

La lavatrice preleverà l’ammorbidente direttamente nelle fasi finali del ciclo di lavaggio.

Per aiutarvi a riconoscere i vari simboli del cassetto della lavatrice, ecco un video realizzato apposta per voi:



Vaschetta della candeggina

Non tutte le lavatrici posseggono questo comparto, ma vale la pena citarlo per chi se lo ritrova: la vaschetta dedicata all’utilizzo della candeggina o di altri igienizzanti.

Solitamente indicata con un triangolo e la scritta “CI”, viene utilizzato in abbinamento con speciali programmi di lavaggio. Ovviamente, vi suggeriamo sempre di utilizzare delle alternative ecologiche alla candeggina in modo da non inquinare l’ambiente. A tal proposito, vi suggeriamo il bicarbonato, il percarbonato e il succo di limone!

Quanto detersivo

Oltre a sapere dove mettere precisamente il detersivo, sarebbe bene anche sapere la quantità giusta da utilizzare in modo da non abusare. Vi ricordiamo, infatti, che l’eccesso di detersivo potrebbe accumularsi sui capi e rovinarli. La quantità non è a caso, in quanto in ogni comparto della vaschetta è indicato anche il livello massimo consentito di detersivo in modo da ottenere un lavaggio migliore.

Inoltre, accertatevi di utilizzare il detersivo più adatto che dovrà essere accuratamente scelto in base al tipo di capo che dovrete lavare e al colore.

Quando mettere l’ammorbidente

Infine, vediamo insieme quando mettere l’ammorbidente, in quanto spesso tendiamo a pensare di doverlo mettere nella fase finale per essere certe che non vada a compromettere il giusto lavaggio.

In realtà non è così, in quanto bisogna versare l’ammorbidente già prima di avviare il ciclo di lavaggio; sarà la lavatrice, poi, a prelevarlo nel momento giusto, ovvero nelle fasi finale del ciclo di lavaggio.

Per quanto riguarda la quantità, vi suggeriamo di rispettare le indicazioni sul prodotto o di utilizzare circa 35/50 ml per l’ammorbidente concentrato e da 75 ai 100 ml per quello diluito.

Anche in questo caso, vi suggeriamo di utilizzare l’ammorbidente naturale, ricorrendo all’acido citrico, in grado di rilassare le fibre dei vostri capi!

Come fare l’ammorbidente fai da te (VIDEO)

E se volete sapere come fare l’ammorbidente fai da te, abbiamo noi un video che fa per voi!

Avvertenze

Consultate sempre le indicazioni del vostro elettrodomestico per essere certe di proseguire nella maniera più giusta durante il ciclo di lavaggio.