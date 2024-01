Quante volte vi è capitato di stare a tavola, mangiando qualcosa di molto gustoso e di ritrovarvi una macchia di olio proprio lì sul vostro maglione preferito?

Immagino spesso! E che brutta sensazione si prova dopo quando si pensa di non poterlo più recuperare!

Ma non temete! Oggi vi racconto come ho tolto una macchia d’olio che proprio non andava via!

Appena si è formata

Non so precisamente se ho agito in maniera tempestiva rispetto alla formazione della macchia, è possibile infatti che la macchia si era già formata un po’ prima e io me ne sia accorta solo un po’ dopo.

Appena l’ho notata, l’ho cosparsa con il bicarbonato di sodio, il quale vanta una forte funzione assorbente. Dopo una 15ina di minuti, convinta che la macchia fosse stata rimossa, ho strofinato un po’ di sapone di Marsiglia e ho proseguito con il comune lavaggio del capo.

Seconda prova

Una volta asciugato il capo, l’ho tolto dallo stendibiancheria ed ecco che mi sono ritrovata la macchia di olio uguale alla fase iniziale.

Ho pensato seriamente di dover rinunciare al mio maglione preferito, comprato da poco. Ma poi ho deciso di ricorrere a un ingrediente noto proprio per le sue forti proprietà sgrassanti: il sapone giallo.

Ho preso un pezzetto dal panetto, l’ho inumidito con un po’ di acqua calda così da ammorbidirlo e ho iniziato a strofinarlo più volte sulla macchia.

Poi, ho lasciato agire per circa 10 minuti. Si è prodotta così tanta schiuma che ho dovuto risciacquare più volte il capo per rimuovere l’eccesso.

Ricordatevi, infatti, che se non risciacquate bene, l’eccesso di sapone potrebbe sbiadire il tessuto. Una volta risciacquato accuratamente il mio maglione, ho proceduto con il comune lavaggio.

Come l’ho lavato

Per rendere ancora più efficace il mio trucchetto, ho versato nella vaschetta della lavatrice il sapone di Marsiglia, il quale vanta proprietà pulenti molto delicate e un odore inebriante da rendere super profumato il bucato.

Inoltre, vi ricordo che questo prodotto è noto proprio per l’essere l’ingrediente base dello smacchiatore fai da te!

Come se non bastasse, ho aggiunto l’aceto nella vaschetta dell’ammorbidente, il quale non solo aiuta a smacchiare, ma anche a rimuovere l’eccesso di detersivo che spesso causa lo sbiadimento del capo.

A questo punto, ho avviato il ciclo di lavaggio più adatto al mio capo.

Risultato finale

Una volta asciugato il capo, ho riscontrato che la macchia era totalmente rimossa. Non c’era più l’alone della macchia di olio e il maglione era come nuovo.

Per concludere, è stato il sapone giallo a “salvare” il mio capo grazie alla sua capacità di smacchiare e sgrassare. Vi ricordo, infatti, che può essere utilizzato anche per togliere il nero dalle scarpe bianche.

Avvertenze

C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice e sul suo impatto non proprio ecologico sull’ambiente, sebbene sia, di gran lunga, meno inquinante rispetto a molti detersivi disponibili in commercio.