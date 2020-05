Idrolati: cosa sono, come si usano e quali sono i migliori!

Nel mondo della cosmesi, sentiamo parlare molto spesso di idrolati. Però può capitare di non sapere esattamente cosa sono e come si usano.

Gli idrolati sono acque preziose ricche di proprietà che fanno bene alla pelle, al corpo e ai capelli. Si ricavano dalla distillazione di piante officinali, attraverso quindi lo stesso procedimento per ricavare gli oli essenziali.

Infatti, attraverso la distillazione a vapore, otteniamo in primo luogo gli oli essenziali, di seguito gli idrolati.

A differenza dei primi (che sono composti liposolubili e cioè che si diluiscono in oli vegetali), gli idrolati sono composti idrosolubili.

Sono acque distillate dalle fragranze uniche e che conservano le proprietà dei fiori e delle piante, senza contenendo una bassa percentuale di principio attivo.

Ciò fa sì che possono essere largamente utilizzati in cosmetica, a differenza degli oli essenziali che sono molto concentrati e possono essere troppo aggressivi per alcuni tipi di pelle (perciò vanno sempre diluiti).

Come si usano?

La bellezza degli idrolati risiede nella loro vasta capacità di utilizzo.

Per esempio possono essere utilizzati come tonico per il viso. Ogni idrolato ha determinate proprietà e possono essere adoperati in base alle esigenze della propria pelle.

Possiamo poi utilizzarli come acque profumate, per rinfrescare la nostra pelle senza ricorrere al profumo. Nelle giornate particolarmente calde è possibile riporli in frigo per un effetto rinfrescante.

Anche i capelli possono beneficiare degli idrolati, che hanno un pH leggermente acido e per questo motivo contribuiscono a renderli belli e lucenti, basta aggiungerli allo shampoo o al nostro impacco preferito.

Grazie alle loro innumerevoli virtù, sono utili per diluire maschere in argilla, sostituendo la semplice acqua. Sarà un valore aggiunto che renderà la vostra maschera ancora più efficace!

Vediamo insieme quali sono i migliori idrolati bio!

Idrolato di Rosmarino



Idrolato di Rosmarino Bio

L’Idrolato di Rosmarino Bio de La Saponaria è realizzato tramite la distillazione a vapore sia delle foglie che dei rametti del rosmarino (Rosmarinus Officinalis). Ha proprietà tonificanti, rinfrescanti e drenanti e si presta a usi differenti.

Per la pelle

L’idrolato di rosmarino svolge un’azione astringente, sebo-regolatrice e purificante ed è ottimo soprattutto per chi ha la pelle grassa o con imperfezioni.

Utile in caso di acne, pelle impura ma anche borse ed occhiaie. Aiuta anche a ridurre i pori dilatati.

Può essere applicato come tonico per il viso e miscelato ad altri idrolati (come hamamelis o salvia), ma potete anche aggiungerne qualche goccia alla vostra crema idratante per potenziarne l’efficacia.

Per i capelli

L’idrolato di rosmarino è ottimo anche per la cura dei capelli. Infatti questa piantina dal profumo unico ha proprietà rinforzanti, utili a combattere la caduta dei capelli, stimolandone la crescita.

Inoltre è ottimo per combattere la forfora e ridurre il sebo del cuoio capelluto. Per poterne beneficiare al meglio, spruzzate la soluzione sui capelli asciutti aiutandovi con un nebulizzatore.

Se volete, in alternativa potete aggiungere l’idrolato al vostro solito shampoo.

Per il corpo

Date le sue proprietà drenanti, l’idrolato di rosmarino è adoperato come ingrediente nei trattamenti anticellulite.

INCI: Rosmarinus Officinalis Water, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Idrolato di Rosa



Idrolato alla Rosa

Uno degli idrolati più apprezzati nel mondo della cosmesi è l’Idrolato di Rosa, anche conosciuto come acqua di rose, non a caso c’è chi la prepara anche in casa.

Le sue proprietà lenitive si adattano ad ogni tipo di pelle, in modo particolare a quelle molto sensibili e mature.

L’idrolato alla Rosa di Tea Natura favorisce la rigenerazione della pelle e la aiuta a contrastare l’invecchiamento.

La confezione è dotata di nebulizzatore, che rende il suo uso ancora più comodo se spruzzato sul viso come tonico, come acqua profumata per il corpo e come lozione antiforfora.

Svolge un’azione anti-age e attenua le piccole rughe, essendo così indicato per pelli mature e secche, nonché per quelle pelli che soffrono di couperose.

Inoltre se combinato con un olio vegetale (come l’olio extravergine d’oliva o di jojoba) può essere un valido ingrediente per realizzare uno struccante bifasico fai da te.

L’azione idratante e “sciogli-trucco” dell’olio combinata all’azione lenitiva dell’idrolato di rosa lascerà la vostra pelle morbida e fresca.

INCI: Rosa Damascena Extract



Idrolato di Lavanda

Ogni pianta o fiore ha la sua fragranza unica e i suoi benefici. Passiamo all’Idrolato di Lavanda.



Idrolato di Lavanda

L’idrolato di Lavanda di Biofficina Toscana è ottenuto da colture locali a chilometri 0.

La lavanda è una pianta dalle tantissime proprietà, ha un’azione calmante e addolcente sia per il corpo che per i capelli, lenendo i rossori.

Se volete utilizzarla per il viso, grazie alla pratica confezione con nebulizzatore potete spruzzarlo puro o anche diluirlo!

Date le sue proprietà dermopurificanti è ottimo per le pelli impure, soprattutto per quelle più delicate.

Se, invece, volete usarlo sui capelli, l’idrolato di lavanda svolgerà un’azione calmante sulle irritazioni del cuoio capelluto.

Potrete quindi nebulizzarlo sulla cute o diluire gli shampoo per un effetto lenitivo.

INCI: Lavandula angustifolia water*, sodium benzoate, sodium dehydroacetate, citric acid.

(*Da agricoltura biologica)

Idrolato di Hamamelis

Non tutti conoscono le innumerevoli virtù dell’idrolato di Hamamelis!



Idrolato di Hamamelis

L’Hamamelis è una pianta assai utilizzata in fitoterapia ed è nota soprattutto perché è un vaso-protettore naturale, adatto quindi a contrastare ritenzione idrica e inestetismi circolatori.

L’idrolato di Hamamelis de La Saponaria è ottenuto tramite la distillazione del fiore e delle foglie della pianta.

Ha in sé moltissime caratteristiche: lenisce, rigenera e purifica la pelle. Ha un ottimo potere astringente sulla pelle ma allo stesso tempo la purifica in modo molto delicato.

Anche in questo caso, potete utilizzarlo come tonico per il viso combinandolo con idrolato di rosmarino o salvia, per un tonico astringente naturale!

INCI: Hamamelis Virginiana Leaf Water, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.



Idrolato di Salvia

Ma quanto fa bene la salvia alla nostra pelle? Questa pianta è utilizzata fin dall’antichità sia per il benessere dell’organismo che per la bellezza della pelle!

Ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche e la utilizziamo molto spesso per curare i geloni o i malanni stagionali. Ma c’è da dire che le sue proprietà cosmetiche non sono da meno!



Idrolato Puro di Salvia Bio

L’idrolato Puro di Salvia Bio di Biofficina Toscana è realizzato con materie prime del territorio, ed è biologico e puro al 100%.

Come prodotto bio, non contiene petrolati, siliconi o altre sostanze che possono danneggiare la nostra pelle.

In questo caso, la casa produttrice consiglia di utilizzarlo diluito sia che lo usiate per il viso, sia se lo vogliate utilizzare per i capelli. Vediamoli nel dettaglio!

Per il viso

L’idrolato di Salvia svolge un’azione normalizzante sulle pelli acneiche. Le purifica dalle imperfezioni senza però essere aggressivo.

Ridona vigore alle pelli stanche e le rivitalizza. Per beneficiarne, potete diluirlo nella vostra crema preferita o specifica, o magari aggiungerlo al vostro tonico abituale.

Per i capelli

Anche per i capelli, questo idrolato va diluito. Potete aggiungerlo comodamente al vostro shampoo preferito.

Svolgerà un’azione stimolante e rinforzante, utile a donare vigore ai capelli e a prevenirne l’indebolimento.

INCI: Salvia Sclarea flower/leaf/stem water*, sodium benzoate, sodium dehydroacetate, lactic acid.

(*Da agricoltura biologica).

Idrolato di Camomilla

Ultimo ma non meno importante è l’Idrolato di Camomilla bio de La Saponaria!



Idrolato di Camomilla

Basti pensare che la camomilla non manca mai nella nostra dispensa! Infatti, è molto spesso protagonista di coccole serali rilassanti, favorisce la digestione e favorisce anche il sonno!



Tali proprietà calmanti sono utili anche in cosmetica! La camomilla, non a caso, ha un effetto lenitivo sulla pelle soprattutto quando è molto sensibile.

Inoltre svolge un’azione decongestionante, utile a dare un aiuto a pelli stanche e a occhiaie evidenti!

Potete utilizzare questo idrolato per uno struccante bifasico efficace ma delicato, oppure applicarlo con un dischetto di cotone per sfiammare la pelle dalle irritazioni.

In questo modo, concederete a voi un momento di relax e una coccola in più per la vostra pelle!

Inoltre, date le sue proprietà antinfiammatorie e lenitive, è molto utile come ingrediente nella preparazione di creme dopo-sole e lozioni dopobarba!

INCI: Chamomilla Recutita Flower Water, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Avvertenze

Si sconsiglia l’utilizzo di uno o più prodotti indicati se soffrite di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

Per pelli problematiche, consultate in prima istanza il proprio dermatologo. Un parere medico è importante anche se in stato di gravidanza o allattamento.