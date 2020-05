Siero Bioattivo La Saponaria: una coccola per la pelle!

In ogni skincare routine che si rispetti, non può mai mancare il siero!

Perché sono così importanti? I sieri viso hanno tantissime proprietà, in base alle loro componenti e caratteristiche. Hanno una maggiore concentrazione di principi attivi e massimizzano l’efficacia di creme e altri trattamenti.

Infatti, come alcune di voi già sapranno, i sieri (a base acquosa o oleosa), vanno applicati prima della solita crema per il viso. Non manca chi ne fa un mix, in modo da potenziare l’efficacia del trattamento e rendere la pelle splendida!

In questo articolo, parleremo dei Sieri Bioattivi de “La Saponaria”, azienda di cosmetici bio la cui filosofia fonde innovazione e tradizione, producendo cosmetici biologici, equo solidali, non testati su animali e senza siliconi né derivati del petrolio!

Questi sieri fanno parte della Linea Viso Costituzionale, realizzata con ingredienti efficaci e studiati per soddisfare le esigenze di ogni tipo di pelle!

Alla base di questi prodotti non possono mancare:

le acque costituzionali , energicamente attive, ottenute dalle cellule delle piante tramite l’essiccazione a freddo;

, energicamente attive, ottenute dalle cellule delle piante tramite l’essiccazione a freddo; riso venere, noto per le sue proprietà antiossidanti, rinfrescanti e rimineralizzanti!

La Saponaria propone ben 5 tipologie diverse di Siero Bioattivo, a seconda delle esigenze della nostra pelle!

Analizziamoli nel dettaglio!

Siero Bioattivo Uniformante

Il primo prodotto che vi proponiamo è il Siero Bioattivo Uniformante.

Questo siero è particolarmente pensato per minimizzare le macchie del viso e contrastarne la comparsa, rendendo l’incarnato compatto e luminoso.

Il Siero Bioattivo contiene una serie di principi attivi in grado di uniformare la pigmentazione del colorito della pelle e di prevenire la formazione di macchie cutanee.

Contiene:

Estratto energico di Pisello , che aiuta a correggere le macchie

, che aiuta a Olio essenziale di Mirto , dalle proprietà riequilibranti

, dalle Estratto di Tamarindo , dall’effetto riempitivo e tensore

, dall’effetto riempitivo e tensore Acqua costituzionale di Mirtillo nero , antiossidante e rigenerante

, antiossidante e rigenerante Acqua attiva di riso venere e Acido ialuronico, che idrata ed elasticizza la pelle.

Come si usa?

Il siero va applicato la mattina e la sera. Dopo aver deterso la pelle, applicate qualche goccia di prodotto su viso, collo e décolleté, insistendo sulle zone critiche. Dopodiché applicare la propria crema preferita.

Inci

Aqua (Water), Melissa Officinalis Leaf Water, Oryza Sativa (Rice) Powder, Glycerin, Propanediol, Coco-Caprylate, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Tamarindus Indica Seed Polysaccharide, Oryza Sativa (Rice) Extract, Glyceryl Caprylate, Saccharide Isomerate, Sodium Hyaluronate, Sodium Phytate, Xanthan Gum, Melissa Officinalis Leaf Oil, Parfum (Fragrance)*, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Citral, Sodium Citrate, Geraniol, Benzoic Acid, Linalool, Limonene.

(*da agricoltura biologica, **100% di origine vegetale).

Siero Bioattivo No-Age

Se invece volete contrastare i segni del tempo, il Siero Bioattivo No-Age è quello che fa per voi!



Questo siero dalla consistenza lattiginosa (come tutti i sieri della linea), è particolarmente indicato per contrastare le rughe e i segni d’espressione e può essere applicato anche sulla zona del contorno occhi e del contorno labbra.

Tra le sue efficaci componenti spiccano:

Olio di Argan , olio vegetale dall’azione antirughe

, dall’azione antirughe Ibisco , che aiuta a ridurre i segni d’espressione

, che aiuta a ridurre i segni d’espressione Acqua costituzionale di Melagrana, nota per le sue proprietà antiossidanti, combinate con le proprietà elasticizzanti dell Acido ialuronico.

Come si usa?

Applicare mattina e sera dopo la detersione e prima della crema. Massaggiare delicatamente in modo che il viso assorba tutti gli ingredienti, insistendo sulle zone critiche (contorno occhi e labbra).

Inci

Aqua (Water), Punica Granatum Fruit Water*, Glycerin, Propanediol, Coco-Caprylate, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract*, Oryza Sativa (Rice) Powder*, Tamarindus Indica Seed Polysaccharide, Argania Spinosa Kernel Extract, Dextrin, Saccharide Isomerate, Sodium Hyaluronate, Glyceryl Caprylate, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Benzoic Acid, Parfum (Fragrance)**, Citrus Aurantium Amara Leaf/Twig Oil*, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Citrate, Limonene, Linalool, Citric Acid, Geraniol.

(*da agricoltura biologica, **100% di origine vegetale).

Siero Bioattivo Anti-Imperfezioni



Brufoli e punti neri sono una vera gatta da pelare!

Il Siero Bioattivo Anti-Imperfezioni de La Saponaria contiene un mix di ingredienti efficaci e preziosi utili a contrastare questi inestetismi della pelle.

Infatti contiene acqua costituzionale di Melissa, che svolge un’azione purificante ma allo stesso tempo lenitiva, minimizzando i rossori.

Un altro ingrediente molto importante è l’acido azelaico. Questo acido è noto per sue proprietà antibatteriche e anti-imperfezioni, uniformando e purificando l’incarnato.

In più, oltre alla presenza (anche in questo siero) di acido ialuronico e acqua attiva di riso venere, è presente anche la polvere di riso. Questo ingrediente ha un effetto opacizzante e seboregolatore della pelle.

Come si usa?

Poiché, anche in questo caso, stiamo parlando di un siero, va applicato prima della nostra crema preferita, sia al mattino che la sera, focalizzandoci sulle zone che riteniamo più “bisognose” dell’azione anti-imperfezioni.

Inci

Aqua (Water), Melissa Officinalis Leaf Water, Glycerin, Propanediol, Coco-Caprylate, Polyglyceryl-4 Azelaiate, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Oryza Sativa (Rice) Extract, Oryza Sativa (Rice) Powder, Tamarindus Indica Seed Polysaccharide, Saccharide Isomerate, Glyceryl Caprylate, Sodium Hyaluronate, Betaine, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Benzoic Acid, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Citral, Pelargonium Graveolens Oil, Sodium Citrate, Limonene, Geraniol, Citronellol, Linalool.

(*da agricoltura biologica, ** 100% di origine vegetale).

Siero Bioattivo Anti-Pollution

Durante il corso della giornata, stress e inquinamento possono stressare la nostra pelle, che appare grigia e poco luminosa. Ecco perché il Siero Bioattivo Anti-Pollution può essere il nostro miglior alleato!



Questo siero offre un valido aiuto per ridonare luminosità e la giusta idratazione alla nostra pelle. Arricchito con Peptidi di Moringa, svolge un’azione protettiva contro l’inquinamento e la stanchezza.

Tra i vari ingredienti non mancano la Menta Piperita, dall’azione purificante, e l’acqua costituzionale di Mirtillo nero, dalle proprietà antiossidanti e utili a contrastare l’azione dei radicali liberi.

Come si usa?

Per quanto riguarda l’utilizzo del siero, basta applicare qualche goccia al mattino prima della nostra solita crema. Ci darà un grande aiuto per iniziare al meglio la giornata, con una pelle morbida e luminosa!

Inci

Aqua (Water), Punica Granatum Fruit Water, Glycerin, Propanediol, Coco-Caprylate, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract, Oryza Sativa (Rice) Powder, Tamarindus Indica Seed Polysaccharide, Argania Spinosa Kernel Extract, Dextrin, Saccharide Isomerate, Sodium Hyaluronate, Glyceryl Caprylate, Sodium Phytate, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Benzoic Acid, Parfum (Fragrance), Citrus Aurantium Amara Leaf/Twig Oil, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Citrate, Limonene, Linalool, Citric Acid, Geraniol.

(*da agricoltura biologica, **100% di origine vegetale).

Siero Bioattivo Opacizzante

Ultimo, ma non meno importante, è il Siero Bioattivo Opacizzante!



Questo siero contiene un mix di principi attivi che aiutano a minimizare i pori e pelle lucida! La presenza di polvere di riso contribuisce a sebo-regolarizzare la pelle mantenendo l’effetto mat per tutto il giorno!

Inoltre contiene:

Acqua costituzionale di Melissa : purificante, lenitivo e astringente

: Acqua attiva di Riso Venere : dall’ azione anti-ossidante

: dall’ Estratto di Tamarindo: che idrata e tonifica

Come si usa?

Per beneficiare delle proprietà del Siero Bioattivo Opacizzante, occorre applicarlo sulla pelle pulita massaggiando delicatamente sulle zone che ci interessano.

Dopodiché siamo pronte per applicare la crema e iniziare la giornata!

Inci

Aqua (Water), Melissa Officinalis Leaf Water, Oryza Sativa (Rice) Powder, Glycerin, Propanediol, Coco-Caprylate, Polyglyceryl-3 Rice Branate, Tamarindus Indica Seed Polysaccharide, Oryza Sativa (Rice) Extract, Glyceryl Caprylate, Saccharide Isomerate, Sodium Hyaluronate, Sodium Phytate, Xanthan Gum, Melissa Officinalis Leaf Oil, Parfum (Fragrance)*, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Citral, Sodium Citrate, Geraniol, Benzoic Acid, Linalool, Limonene

(*da agricoltura biologica, **100% di origine vegetale).

Tutti i prodotti menzionati sono cosmetici naturali realizzati con formule dermatologicamente testate.

Controindicazioni

Si consiglia di evitare l’utilizzo dei prodotti indicati in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

Consultare il medico in caso di gravidanza o allattamento. In caso di pelli problematiche, chiedere prima un parere del proprio dermatologo.