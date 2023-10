Ogni macchia sui vestiti va via senza aloni con 7 Rimedi Naturali

Quante volte vi è capitato di indossare il vostro capo preferito, di uscire e di ritrovarvelo macchiato? Immagino spesso!

E che dispiacere, poi, pensare di non poterlo più recuperare. Per fortuna non è così!

Oggi, infatti, vedremo insieme come togliere ogni macchia dai vestiti usando 7 rimedi naturali smacchianti!

Macchie di olio

Partiamo dalla tipologia di macchia più frequente ma anche più temuta perché spesso tende a non andare via nonostante i molteplici tentativi di rimozione: stiamo parlando delle macchie di olio!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è cospargere la macchia con amido di mais quando è ancora fresca, lasciare agire per qualche minuto in modo che l’olio venga assorbito.

Dopodiché, passate una spazzola per eliminare l’amido e proseguite con il lavaggio!

Se, invece, la macchia è secca, allora dovrete versarci sopra un composto a base di bicarbonato e aceto e lasciarlo in posa per circa 10 minuti.

A questo punto, procedete con il comune lavaggio a mano o in lavatrice.

Macchie di gelato

Siete uscite per una passeggiata, avete deciso di prendere un bel gelato ma ecco che vi cola e finisce per macchiare la maglia.

In questo caso, gli ingredienti smacchianti da utilizzare variano in base alla tipologia di macchia. Se il capo, infatti, presenta una macchia di gelato al cioccolato fresca, allora dovrete strofinare subito un po’ di sapone di Marsiglia prima di procedere, poi, con il lavaggio in lavatrice.

Vi ricordiamo, infatti, che il sapone di Marsiglia ha proprietà smacchianti molto delicate ed è considerato l’ingrediente base dello smacchiatore fai da te!

In caso la macchia sia secca, invece, dovrete cospargerla con un po’ di sale grosso e immergere, poi, il capo in acqua precedentemente salata. Infine, strofinate con una spazzola e procedete con il lavaggio del capo.

Se sul capo ci sono delle macchie di gelato alla frutta o ad alcune creme più chiare, allora dovrete versarci su un po’ di acqua frizzante e tamponare la macchia con un fazzoletto se la macchia è fresca. In caso sia secca, invece, dovrete strofinare il sapone di Marsiglia, lasciare agire e risciacquare accuratamente.

Macchie di vino

Anche le macchie di vino sono abbastanza frequenti non solo sui capi ma anche sulle tovaglie. Solitamente, quello che macchia di più è il vino rosso e le macchie tendono a non andare via facilmente.

Ma abbiamo noi l’ingrediente naturale che fa per voi: il sale, il quale vanta proprietà assorbenti tale da essere utilizzato per realizzare il deumidificatore fai da te!

Vi basterà, quindi, versare il sale sulla macchia, aspettare qualche minuto e risciacquare con dell’acqua gasata. Se il capo è bianco potete anche direttamente tamponare la macchia con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua ossigenata e lasciare agire per qualche minuto.

E se volete un video per vedere come togliere tutte le tipologie di macchie, ecco a voi!

Macchie di caffè

Sorseggiare una bella tazza di caffè è un’attività davvero piacevole. Un po’ meno, però, quando il caffè ci finisce addosso sporcando i nostri capi.

Anche in questo, però, potete risolvere nell’immediato versando un po’ di acqua gassata e tamponando, poi, delicatamente.

Se le macchie, invece, sono più ostinate, dovrete mescolare un po’ di bicarbonato e un po’ di sapone di Marsiglia liquido e massaggiare, poi, questo composto sulla macchia.

A questo punto, fate agire, spazzolate e procedete con il lavaggio.

Macchie di pomodoro

Un’altra tipologia di macchia molto visibile sui capi è quella causata dal pomodoro o dal sugo!

Per togliere queste macchie rosse, quindi, dovrete subito spruzzare un po’ di acqua fredda sulla macchia e coprirla con del bicarbonato. Dopodiché, lasciatela agire per una ventina di minuti prima di procedere al comune lavaggio.

Vi suggeriamo sempre di agire tempestivamente in modo da evitare che la macchia possa fissarsi nel tessuto.

Se i capi sono bianchi, però, potete provare un trucchetto ancora più efficace, il quale prevede la combinazione di 200 grammi di bicarbonato e 100 ml di acqua ossigenata fino ad ottenere una sorta di pasta.

Quindi, applicatela sulla macchia e lasciate agire per circa 10 minuti prima di risciacquare e procedere con il comune lavaggio.

N.B Ricordatevi di provare l’acqua ossigenata solo sui capi bianchi!

Macchie d’erba

Per chi ama stare all’aperto soprattutto nelle belle giornate di sole, è facile che si ritrova delle macchie di erba sui pantaloni o sulle magliette che faticano ad andare via.

Ma sarete felici di sapere, però, che anche in questo caso abbiamo il rimedio che fa per voi! Dovrete, infatti, strofinare il sapone di Marsiglia sulla macchia fresca e passare, poi, a lavare direttamente il capo.

Se, però, le macchie sono “vecchie”, allora dovrete pretrattarle con qualche goccia di acqua ossigenata e acqua normale in parti uguali in caso di capi bianchi e con aceto e acqua se i capi sono colorati.

Macchie di sangue

Le macchie di sangue sono inquietanti da vedere ma per fortuna possono andare via dai nostri capi in un batter d’occhio, a patto però che le rimuoviate quando sono ancora fresche.

In questo caso, infatti, vi basterà passare l’acqua fredda, in modo da non far fissare la macchia, e procedere, poi, con il comune lavaggio.

Se, però, è passato già un po’ di tempo e le macchie sono ormai secche, allora vi suggeriamo di strofinare con il sapone di Marsiglia, lasciare agire per un po’ e procedere a un ammollo in acqua fredda.

Importante: meglio utilizzare sempre acqua molto fredda e non lasciare per troppo tempo in ammollo i vestiti, poiché la temperatura renderebbe le macchie impossibili da rimuovere, oltre al fatto che le farebbe “estendere”.

Macchie gialle di sudore

Infine, passiamo a vedere insieme la tipologia di macchia più comune e frequente: le macchie gialle dovute al passare del tempo o al sudore.

Poiché solitamente le ritroviamo sui capi bianchi, potreste utilizzare il percarbonato di sodio, il quale è in grado di riportare i capi al loro candore iniziale e rimuovere persino le macchie più ostinate!

Dovrete, quindi, mescolare il percarbonato con un po’ di acqua fino ad ottenere una sorta di pasta e applicarla, poi, sulla macchia.

Dopodiché, aggiungete 1 misurino di percarbonato direttamente nella vaschetta della lavatrice, impostate una temperatura minima di 40° così che possa attivare tutte le sue proprietà e avviate il ciclo di lavaggio del vostro capo macchiato: sarà bianco come la neve!

Infine ecco alcuni consigli utili: questi sono metodi ecologici e naturali per rimuovere le macchie dai vestiti in modo economico ed efficace.

Attenetevi, però, sempre alle indicazioni di lavaggio in modo da non rovinare il capo e provate questi rimedi prima in aree nascoste per accertarvi che non li danneggino.

Non utilizzate questi rimedi su camoscio o velluto in quanto potrebbero formarsi degli aloni.