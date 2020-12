Come fare un mix di erbe aromatiche in 5 minuti per piatti più saporiti!

Ciò che rende davvero saporiti i nostri piatti, si sa, sono gli aromi che utilizziamo.

Le erbe aromatiche, infatti, sono davvero fondamentali in cucina perché permettono di aggiungere una nota di sapore ai nostri piatti e di renderli davvero gustosi.

Inoltre, spesso ci permettono di eliminare completamente il sale dalle nostre diete senza, però, dover rinunciare al gusto.

Perciò, oggi, vi vogliamo suggerire la ricetta per preparare velocemente un mix di erbe aromatiche a cui non potrete più rinunciare!

Che cosa aspettate? Vediamo insieme come si fa!

N.B Vi ricordiamo di evitare gli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità a una o più componenti.

Ingredienti

Per la preparazione di questo mix di erbe aromatiche, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

Non c’è una dose precisa per ogni erba aromatica. Il mix e la quantità è a vostro piacimento.

Queste erbe aromatiche, oltre a valorizzare gli alimenti esaltando il loro sapore, sono anche ricchi di nutrienti, vitamine e minerali utili nel processo di digestione.

Inoltre, a differenza delle spezie che provengono dall’Oriente o dall’Africa, le erbe aromatiche provengono di solito dalle aree mediterranee dell’Italia.

Per quanto riguarda la quantità di erbe da utilizzare, questa è soggettiva in base ai vostri gusti personali.

Sentitevi libere di aumentare le dosi di un’erba aromatica se la preferite rispetto alle altre.

Preparazione

Una volta visti gli ingredienti, vediamo insieme come procedere per la preparazione di questo mix gustoso.

Innanzitutto, staccate le foglie e gli aghi dal rosmarino e dalla salvia. Potete, invece, lasciare attaccate ai rametti le foglie di origano e di menta.

Lavate, poi, le erbe e asciugatele delicatamente senza romperle o spezzarle.

Per seccarle, vi consigliamo di metterle nel microonde per 1 minuto circa, così da non rischiare di bruciarle.

In alternativa, potete anche aspettare che si asciughino da sole, ma questo metodo richiederà molto più tempo.

Dovrete, infatti, metterle ad asciugare all’aperto su uno strofinaccio e aspettare che si secchino naturalmente.

Una volta seccate, riducete le erbe in polvere direttamente con le mani, con l’aiuto di un pestello o con un frullatore.

Vi consigliamo di non mischiare tutte le erbe prima di macinarle perché ognuna avrà le sue tempistiche per essere ridotta in polvere.

A questo punto, se lo preferite, potete aggiungere anche un po’ di sale che aiuterà anche a mantenere lontani alcuni insetti.

Evitate, però, l’utilizzo del sale in caso di ipertensione, così da avere un mix di erbe salutari.

Conservate, quindi, tutte le erbe sminuzzate e ridotte in polvere in un contenitore di vetro chiuso bene e mescolate con un cucchiaino così da amalgamarle bene.

È molto importante che il barattolo sia dotato di chiusura ermetica così da non far disperdere gli aromi.

A questo punto, siete pronte per utilizzare il vostro mix di erbe aromatiche per insaporire i vostri piatti preferiti!

Come utilizzarlo

Una volta preparato il vostro mix, potete scegliere di utilizzarlo sui cibi che più preferite.

Potete, per esempio, aggiungere un po’ di erbe sul petto di pollo alla griglia, sulla carne, sul pesce e sulle patate per rendere il tutto più gustoso.

Insomma… da utilizzare dove volete!

Anche se le erbe aromatiche di solito vengono consumate fresche, possono essere conservate anche per lungo tempo.

Attenzione! Se siete allergiche o ipersensibili a uno o più degli ingredienti, non assumetele.

Viva le erbe aromatiche!

