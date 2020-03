Noci: ecco perché non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta

Le noci fanno bene all’organismo e a dirlo è il Beth Israel Deaconess Medical Center. Un suo studio ha infatti messo in evidenza il fatto che consumare noci attiverebbe la zona del nostro cervello che controlla la fame ed il desiderio di assumere cibo.

Questi frutti, sempre secondo quanto emerge dalla ricerca, oltre ad avere un’infinità di preziosi nutrienti, hanno anche un impatto positivo sul funzionamento del nostro sistema neurocognitivo. Ma le loro funzioni non finiscono certo qui.

Quale quantità di noci assumere per avere benefici e come farlo

La quantità di noci da assumere durante il giorno è di 20 grammi, ovviamente escludendo il guscio, il che equivale ad un paio di noci.

I momenti più adatti che possiamo scegliere per mangiare le noci sono gli spuntini e la colazione, ma lontano dai pasti principali proprio per la loro capacità di donarci un senso di sazietà e per il loro apporto calorico.

Abbinare le noci alla frutta fresca, essiccata o a uno yogurt magro è una scelta eccellente per avere a disposizione uno spuntino completo dal punto di vista vitaminico.

Volendo, si possono usare le noci come sano sostituto dei grassi di origine animale, ma senza andare oltre i 20 grammi giornalieri altrimenti si sfora l’apporto calorico.

Infine, meglio scegliere noci intere con guscio non trattato o prodotti cui non vengono aggiunti degli antiossidanti, come quelle che potete trovare qui.

Quali sono le sostanze contenute nelle noci che ci fanno bene

Grazie ai lipidi ed alle proteine, le noci sono un alimento importante per chi pratica sport, ma anche per chi ha scelto di rinunciare alla carne. Ma anche le fibre ed i grassi polinsaturi contribuiscono a rendere questo frutto un alimento importante per la nostra alimentazione.

Ma vediamo nel dettaglio quali tesori riescono a racchiudere 100 grammi di noci:

618 kcal

59 g di grassi

24 g di proteine

9,9 g di carboidrati

6,8 g di fibre

4,5 g di acqua

1,1 g di zuccheri

Le vitamine contenute nelle noci sono:

tocoferolo gamma, un potente antiossidante

tocoferolo delta

vitamina E

vitamina C

vitamina B1

vitamina B2

vitamina B3

vitamina B5

vitamina B6

betaina

vitamina J

folati

vitamina K

beta carotene

vitamina A

I minerali sono:

fosforo

potassio

calcio

magnesio

ferro

zinco

selenio

rame

sodio

manganese.

Dopo aver scoperto tutti i nutrienti racchiusi in questi piccoli frutti è facile capire perché non ne dovremmo fare a meno.