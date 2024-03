L’arrivo della primavera porta con sé anche il momento delle famosissime pulizie di primavera. Chiunque sa di cosa si parla quando si tratta di queste pulizie, faticose da affrontare ma altrettanto indispensabili.

Comprendono lavare le superfici superiori dei mobili, gli infissi, i balconi, i lampadari, ma anche fare il cambio di stagione. Dopo aver lavato tutti i capi invernali, si procede con il sostituirli con stoffe leggere e colorate.

Le pulizie di primavera hanno una storia lunga decenni alle spalle e sono ormai una tradizione radicata. Scopriamo insieme come nascono e perché si fanno proprio in questo periodo.

Scelta del periodo

La primavera è considerata in molte culture il tempo della rinascita, il momento dell’anno in cui tutto rifiorisce e il freddo lascia il posto alle temperature miti.

Quindi, quale momento migliore per contagiare con questo rinnovamento anche tutta la nostra casa? Se la primavera è sinonimo di rinascita, è tempo anche di rinnovare gli ambienti e liberarli di tutta la povere e lo sporco accumulatisi nei mesi invernali.

Scacciare sporcizia e disordine accumulatisi in inverno può portare una nuova energia in casa e tanta aria fresca e profumata, proprio come i fiori che sbocciano con l’arrivo della nuova stagione.

Nuova luce

Per accogliere a 360° questo dono della natura nella nostra casa, è bene cambiare un po’ i colori e la disposizione degli oggetti. Lo scopo principale deve essere quello di far entrare la luce naturale, amplificarne la forza con colori pastello e scaldare gli ambienti.

Ci sono tantissimi trucchetti che si possono utilizzare per sfruttare la luce del sole, che prevedono un particolare posizionamento dei mobili o sfruttare in maniera intelligente gli spazi.

Io, ogni volta che arriva la primavera, cambio i miei spazi per adattarli alla nuova stagione e godermi la luce naturale in ogni momento. Vi consiglio di fare lo stesso; vedrete che avrà un effetto positivo anche sul vostro umore.

Benefici psicologici

A proposito di umore: la ventata d’aria fresca portata dalla primavera non è solo un toccasana a livello climatico, ma regala anche tanti benefici psicologici.

Numerose ricerche dimostrano che la pulizia ottenuta con le pulizie di primavera può avere benefici significativi sulla salute mentale. Non male, vero?

Eliminare il disordine e la sporcizia riduce lo stress, migliora la concentrazione e promuove una sensazione generale di benessere. Sarà per questo che tutti amano l’arrivo della primavera…

Quali sono le pulizie di primavera?

Scopriamo insieme quali sono le pulizie di primavera, fondamentali da svolgere per avere una casa pulitissima, fresca e completamente rinnovata.

Decluttering

Per quanto mi riguarda, parto sempre da un bel decluttering quando inizio a fare le pulizie di primavera. Gettare via tutto ciò che è vecchio, inutile e non mi piace più mi aiuta a ottenere i risultati che desidero.

Vi lascio qualche suggerimento da seguire per sbarazzarvi degli oggetti con determinazione e fermezza. Vedrete che non ve ne pentirete.

Spazi esterni

Procedo poi con la pulizia degli spazi esterni, cioè i balconi, le ringhiere e gli infissi, per liberarmi da tutto lo sporco accumulatosi in inverno.

La cosa più faticosa può essere togliere gli aloni dai vetri delle finestre, ma da quando utilizzo questi trucchetti ormai è diventato un gioco da ragazzi e non mi pesa più.

Spazi trascurati

Durante l’inverno non pulisco spesso gli spazi sopra i mobili, i lampadari e gli interni degli armadi. Per questo, quando arriva l’aria di primavera, mi do a una bella pulizia di queste tre parti della casa.

Inoltre, non trascuro di togliere tutta la polvere dai termosifoni quando so che non li utilizzerò più fino all’inverno successivo. Guardate il video a seguire per scoprire come faccio.

Tende, tappezzerie e materassi

Oltre a lavare tutti i giubbini, cappotti e maglioni prima di metterli da parte per il cambio di stagione, dedico un’attenzione particolare a rinfrescare i materassi.

Inoltre, lavo tende e tappezzerie laddove è possibile, o utilizzo la vaporella per rinfrescarle e profumarle per dare il benvenuto alla nuova stagione.

Quando la pulizia è completa, la mia casa è come nuova, profuma tantissimo e mi trasmette una sensazione profonda di benessere.

Spero che questo articolo vi abbia aiutato a capire l’importanza delle pulizie di primavera e che i trucchetti che vi ho suggerito vi aiutino ad affrontarle senza fatica.