Perché dovresti versare il caffè nel WC

Ti è mai capitato di entrare in bagno e sentire un odore sgradevole, nonostante la pulizia regolare? Oppure hai notato delle piccole incrostazioni che non vanno via facilmente?

Forse la soluzione è più semplice di quanto pensi: il caffè può essere un ottimo alleato per mantenere il water fresco e pulito!

Elimina i cattivi odori

Il caffè è noto per la sua straordinaria capacità di assorbire gli odori, tanto che spesso si usa per eliminare i cattivi odori in frigorifero o in altri ambienti della casa. Versare una tazzina di caffè caldo nel water aiuta a neutralizzare gli odori sgradevoli, lasciando il bagno più fresco.

Scioglie piccole incrostazioni

Le sostanze acide naturalmente presenti nel caffè contribuiscono a eliminare le piccole incrostazioni e residui organici che possono depositarsi nel WC. Il calore del caffè amplifica questo effetto, rendendo più semplice la rimozione dello sporco.

Come usare il caffè liquido per pulire il WC?

Versa una tazzina di caffè caldo nel water (non deve essere bollente). Lascia agire per almeno 10-15 minuti, così che possa assorbire gli odori e sciogliere eventuali depositi. Tira lo sciacquone e osserva il risultato!

Alternativa con i fondi di caffè

Oltre al caffè liquido, anche i fondi di caffè possono essere utilizzati per contrastare i cattivi odori e prevenire l’accumulo di residui nelle tubature. Il metodo migliore è diluirli in acqua prima di versarli nel WC. In questo modo, si ridurrà la formazione di odori sgradevoli senza rischiare di intasare le tubature.