Winter detox: come prepararsi per le feste

Ci siamo! Le feste natalizie si avvicinano e già sembrano nascere i primi sensi di colpa!

Il Natale è forse il momento più bello dell’anno. Le cene in famiglia, le serate tra amici e parenti, lo scambio dei regali..

Però, c’è da dire, che puntualmente ci ritroviamo con qualche chilo di troppo perché ci siamo dati un gran da fare a tavola!

Ciò che oggi vogliamo proporvi va oltre la semplice alimentazione. L’azione detox, e quindi detossinante e purificante, vale sia per il corpo che per la mente.

Il periodo che precede l’arrivo del Natale è fatto anche da momenti di stress e giornate frenetiche, per la ricerca dei regali, per realizzare tutti gli addobbi e via dicendo.

Vi presentiamo 5 suggerimenti per eseguire una corretta Winter Detox.

Bevande detox

Cosa c’è di meglio che servirsi di ottime bevande detossinanti? Possiamo scegliere tra tisane depuranti e acque detox.

Le Detox Water sono davvero ottime e sono indicate non soltanto in estate. Sono rinfrescanti, dissetanti, ma soprattutto purificanti. Aiutano ad eliminare le tossine e favorire la diuresi, hanno proprietà sgonfianti e ti fanno bere di più.

Ci sono davvero moltissime ricette detox che puoi realizzare, come al limone, cetriolo e basilico.

In alternativa, se non preferite bere acqua fredda, potrete consumare delle ottime tisane drenanti. Aiutano ad eliminare le scorie dell’organismo e svolgono un’azione depurativa.

Potreste anche scegliere di consumare dell’ottimo tè Matcha. Pianta proveniente dal Giappone, possiede molte proprietà benefiche per il corpo.

Attività fisica

Ovviamente non dovremmo mai escludere l’attività fisica nel nostro programma detox. L’attività fisica accelera il metabolismo, scarica lo stress ed è la nostra più grande alleata nel perdere peso.

Poiché ci attenderanno pranzi e cene squisite, ma anche pesanti, possiamo mantenerci leggeri attraverso l’esercizio fisico.

Non dobbiamo necessariamente fare sforzi enormi per perdere quante più calorie possibili. Basta continuare ad allenarsi, facendo attenzione anche a ciò che mangiamo.

Possiamo continuare le nostre lezioni di yoga, palestra, o anche fare delle belle camminate di 30 minuti almeno, che portano tanti benefici al nostro corpo.

Beauty routine detox

Per sentirci completamente purificati dentro e fuori, dobbiamo depurarci sia dall’interno (con alimentazione e tisane), ma anche attraverso scrub, maschere e impacchi, da effettuare sui capelli fino ad arrivare ai piedi.

Gli impacchi al limone per pelle e capelli svolgono un’azione detossinante e ridona luminosità. L’argilla saponifera è ottima sia per i capelli grassi che per i punti neri.

Applicare invece delle maschere e fare degli scrub per un paio di volte alla settimana, aiuta ad eliminare efficacemente le cellule morte.

Le maschere all’argilla sono indicate per la pulizia del viso. L’argilla verde, in particolare, svolge un’azione purificante e disintossicante ed elimina l’eccesso di sebo. L’incarnato risulterà sano e luminoso.

Senza stress

Non bisogna mai sottovalutare lo stress che si accumula prima e durante le festività natalizie. In genere, si vive una vita molto frenetica e non riusciamo a prendere del tempo per noi.

Prima di Natale, scadenze a lavoro, ansia di prendere i regali in tempo e altri fattori di stress possono condizionare il nostro corpo, anche perché lo stress è uno dei maggiori fattori che determinano la fame nervosa.

Cercare di essere più rilassati può essere d’aiuto. Se dobbiamo acquistare dei regali per i nostri cari, possiamo pensare di anticiparci e fare una cosa per volta.

Possiamo aiutarci anche con l’attività fisica come lo yoga che aiuta a rilassarvi e ritrovare l’armonia.

Alimentazione

Ultima ma non meno rilevante è l’alimentazione. Anzi, è il primo accorgimento da tenere in considerazione.

Per la nostra Winter Detox, dobbiamo mantenere un stile di vita e un’alimentazione sani. Evitare consumo eccessivo di alcol, cioccolato e cibi spazzatura.

Questa tipologia di alimentazione favorisce gonfiore addominale ma soprattutto recano un maggiore apporto calorico.

Utile è bere un bel bicchiere d’acqua a temperatura ambiente al mattino, consumare molta frutta e verdura e favorire alimenti ricchi di fibre.

Anche la cottura dei cibi è molto più importante. Preferite la cottura a vapore, che ne conserva i valori nutritivi ma soprattutto restano light.

Avvertenze

In caso di allergie, patologie specifiche o in stato di gravidanza e allattamento consultare il proprio medico per il giusto approccio all’alimentazione, attività fisica e bevande detox.