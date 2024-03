Pulizia profonda dei tappeti: come cerco di farla nel modo giusto

Amo tenere la casa pulita e accogliente, e so bene che i tappeti grandi possono accumulare molta polvere e sporco, soprattutto in una famiglia vivace come la mia. Mi piace avere qualche tappeto grande in casa, perché mi dà una sensazione di calore e abbelisce in modo semplice le stanza.

Ecco perché mi piacerebbe condividere con voi il mio metodo semplice ma efficace per tenere i nostri tappeti sempre freschi e puliti, usando principalmente rimedi naturali.

Perché è importante farla periodicamente

Un tappeto pulito non è soltanto una questione estetica. La salute della nostra famiglia dipende anche dalla qualità dell’aria in casa, e tappeti pieni di polvere possono diventare un serbatoio per acari e allergeni. Per questo motivo, cerco di prendermi cura dei miei tappeti con una pulizia approfondita e regolare.

Non ho una scadenza fissa, può avvenire una volta ogni paio di mesi, o può passare un po’ di tempo in più, perché magari ho diversi impegni e altre priorità. Di solito non faccio passare più di tre mesi!

Li sbatto e li faccio arieggiare

Il primo passo che faccio per pulire i tappeti è sempre quello di sbatterli bene all’aperto e lasciarli arieggiare per qualche ora. Questa semplice azione aiuta a rimuovere la maggior parte della polvere superficiale e a riportare un po’ di freschezza.

Ho notato che i tappeti assorbono un po’ anche gli odori che ci sono in casa. In questo modo riusciremo anche ad evitare che abbiano odore di chiuso o di muffa.

Come eliminare la polvere

Ognuno di noi ha tappeti di diverse tipologie in casa: passiamo da quelli che possono essere messi anche in lavatrice o quelli più grandi e pensanti che richiedono maggiore attenzione. La cosa più importante da fare è eliminare il più possibile la polvere che si accumula nel breve/medio periodo.

Potrete ripetere questa procedura ogni settimana/due settimane, così sarà più semplice quando dovrete pulirli a fondo.

Con l’aspirapolvere

Avere quest’elettrodomestico è essenziale anche la pulizia dei tappeti. In genere utilizzo l’aspirapolvere con un attacco specifico per tappeti, passandolo più volte e lentamente per assicurarmi di raccogliere quanta più polvere possibile. È importante non affrettare questo passaggio.

Se non avete l’abbattitore (lo chiamano così) potete tranquillamente l’accessorio classico che usare per spolverare casa. Fate sempre una prova prima in una piccola zona per verificare che non sia aggressivo.

Se non avete l’aspirapolvere

Può capitare che, per un motivo o per un altro, non abbiate disponibile l’aspirapolvere in quel momento. Ma non temete. Io stendo il tappeto e con una scopa con setole morbide lo spazzolo energicamente all’aperto, preferibilmente in una giornata di vento, che aiuta a portar via la polvere.

Potrebbe essere utile indossare una mascherina, così la polvere non vi darà fastidio. Mia mamma soffre di allergia, quindi per lei è sempre un problema pure il tappeti.

Pulizia a secco con bicarbonato e tea tree oil

Ora passiamo alla pulizia vera e propria, che sarà “a secco” perché nella maggior parte dei casi i miei tappeti non possono essere lavati con l’acqua, rischierei di rovinarli.

Occorrente

Quello che ci servirà per questa piccola procedura è:

Bicarbonato di sodio (vi darò delle quantità ma regolatevi in base alla grandezza del tappeto)

(vi darò delle quantità ma regolatevi in base alla grandezza del tappeto) Olio essenziale di tea tree (da reperire in erboristeria)

(da reperire in erboristeria) Un contenitore con fori (tipo spargisale, o il classico colino più grande)

(tipo spargisale, o il classico colino più grande) Una spazzola morbida o un panno pulito

Procedimento

Il procedimento è davvero semplice:

Mescolo circa 200g di bicarbonato con 10 gocce di olio essenziale di tea tree nel contenitore. Distribuisco uniformemente il composto sul tappeto lasciandolo agire per almeno un’ora. Questa combinazione aiuta a igienizzare e a rimuovere gli odori. Dopo il tempo di posa, rimuovo il composto dal tappeto, preferibilmente aspirandolo o altrimenti spazzolandolo via con attenzione.

Se vi è capitato di usare già questo metodo, sappiate che è molto utile per una pulizia a secco del materasso, che troverete in questo video:

Le mie considerazioni sul metodo

Questa routine di pulizia si è rivelata incredibilmente efficace nel tempo. I vantaggi di usare prodotti naturali come il bicarbonato e l’olio essenziale di tea tree non sono solo nel potere pulente, ma anche nel contribuire a un ambiente domestico più salutare. È un metodo che richiede un po’ di tempo e impegno, ma posso assicurarvi che i risultati valgono davvero la pena.

Quello che vi consiglio è di provare il rimedio sempre in una zona nascosta, per capire se è adatto a voi. Se il Tappeto ha macchie problematiche o odori troppo forti (tipo quando resta chiuso per lungo tempo), valutate il parere di un esperto prima di prendere iniziativa.