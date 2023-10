Pulire casa costa tante energie, soprattutto quando si lavora o si hanno altre cose da fare al di fuori delle faccende domestiche.

Inoltre, pulire ha un costo, sia per l’utilizzo di elettrodomestici che di prodotti per la casa, il cui utilizzo e acquisto può risultare dispendioso.

Vediamo insieme quali sono le regole da applicare per risparmiare tempo, soldi e fatica quando si pulisce casa, per vivere un’esperienza di pulizia domestica che vi alleggerisca il carico di lavoro, vi lasci più tempo libero e, perché no, vi faccia risparmiare qualcosina.

Risparmiare tempo

Il tempo è prezioso, per questo è importantissimo non sprecarlo e, in particolare, non spenderne troppo per le cose che non sono per voi piacevoli.

Il primo trucchetto per risparmiare tempo per la pulizia è puntare tutto sull’organizzazione, la base da cui partire per riuscire a fare quello che si deve senza dedicarci l’intera giornata.

Creare un piano settimanale

La prima cosa da fare è creare un piano settimanale, che dia l’opportunità di non trascurare nessuna delle mansioni da svolgere e che permetta di farlo nella maniera più organizzata possibile.

Prendete un foglio e fate uno schema dei giorni settimanali e assegnate a ognuno di essi un compito. Per esempio, dedicate il lunedì alla pulizia dei bagni, il martedì a quella delle camere da letto e così via.

In questo modo non perderete tempo a decidere quotidianamente quello che dovete fare, non dimenticherete nulla ed eseguirete nella maniera più veloce possibile.

Eliminare il superfluo

Dedicare un po’ di tempo a sbarazzarvi di ciò che non vi serve ve ne farà risparmiare un sacco in seguito.

Lasciare la casa sgombra dalle cose inutili è la maniera più efficace per non passare intere giornate a rimettere in ordine tra il caos che può crearsi in casa.

Pulire mentre si cucina

Un altro trucchetto molto efficace per risparmiare tempo consiste nel pulire durante i tempi di attesa di un altro compito che si sta svolgendo.

Per esempio, se state cucinando e dovete aspettare che l’acqua bolla per calare la pasta, intanto spazzate a terra o pulite i mobili della cucina.

In questo modo riempirete i tempi morti, durante i quali comunque non avreste potuto fare altro, e recupererete tempo prezioso per riposare un po’ sul divano il pomeriggio.

Risparmiare le forze

Per risparmiare le forze, ma anche un po’ di tempo, bisogna fare le cose in maniera efficace, escogitando delle modalità di pulizie efficiente.

Risulta inutilmente dispendioso fare le cose male, perché poi si rischia di doverle rifare. Vediamo insieme qualche trucchetto per risparmiare le energie.

Pulire i vetri quando il cielo è coperto

Quando si puliscono i vetri delle finestre e c’è il sole, i raggi rischiano di asciugare i prodotti lasciando gli aloni, antipatiche tracce difficili da eliminare.

Pulite i vetri quando il cielo è coperto, per evitare di dover passare troppo tempo a togliere macchie che senza il sole non si creerebbero.

Pulire dall’alto verso il basso

Fate attenzione all’ordine in cui pulite. Se iniziate a spazzare i pavimenti e poi procedete spolverando le mensole, rischiate che la polvere si accumuli di nuovo sui pavimenti.

Per questo, pulite dall’alto verso il basso, così che sarà sufficiente passare una sola volta il panno sulle superfici, evitando che lo sporco della parte superiore si depositi in quella inferiore già precedentemente pulita.

Risparmiare denaro

A tutti fa piacere risparmiare un po’ di soldi in casa e ci sono dei metodi per riuscirci, che non solo aiutano le vostre tasche, ma anche l’ambiente.

Utilizzare la lavastoviglie in modalità ECO

Impostare la lavastoviglie in modalità ECO vi farà risparmiare energia e, di conseguenza, denaro. Ci vorrà più tempo affinché finisca, ma questo non è sinonimo di spendere di più.

Caricare la lavatrice la sera o la mattina presto

Caricare e azionare la lavatrice la mattina o la sera vi farà risparmiare, perché in quelle fasce orarie i costi dell’energia sono minori rispetto al resto della giornata.

Acquistare prodotti multiuso

Acquistare un unico prodotto multiuso, da utilizzare su superfici diverse e per mansioni diverse, vi farà risparmiare rispetto all’acquisto di diversi flaconi.

Questo avviene anche perché più prodotti potrebbero non essere consumati prima della scadenza e gettati via perché non più utilizzabili. Invece se scegliete di acquistare un unico detergente o detersivo per vari usi, di certo riuscirete a finirlo senza sprecarlo.

Adottare questi semplici trucchetti vi aiuterà a risparmiare tempo, fatica e denaro in maniera immediata, senza dovervi nemmeno impegnare troppo.

Provateci e vedrete che la vostra vita casalinga migliorerà sensibilmente e sarete molto più soddisfatti!