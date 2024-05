Con l’arrivo delle giornate calde, si sa, si tende a sudare di più e le ascelle finiscono spesso per emanare un cattivo odore. Per questo utilizziamo i deodoranti con l’intento di prevenire questo problema.

Ma se da una parte il deodorante evita di far puzzare le nostre magliette, d’altra parte le rovina perché tende ad indurirsi e a formare una fastidiosa patina nella zona sub-ascellare che non va via facilmente.

Per questo, oggi vi confiderò tutti i rimedi che per me funzionano davvero per togliere il deodorante indurito sotto le ascelle delle magliette!

Sale e limone

Il mio rimedio preferito quando si tratta di togliere il deodorante indurito dalle magliette prevede l’utilizzo di due ingredienti che ho sempre a portata di mano: il sale e il limone.

Il sale, infatti, svolge una leggera azione abrasiva, il limone invece è fortemente sgrassante ed ecco che insieme diventano un mix efficace!

Io semplicemente inizio con il cospargere di sale la macchia di deodorante, dopodiché ci verso sopra il succo di limone.

A questo punto, lascio agire per un po’ fin quando il sale non avrà assorbito tutto il limone e strofino la zona con una spugnetta o una spazzola, cercando di non sfregare troppo per non rovinare il tessuto.

Infine, risciacquo con acqua calda per favorire ulteriormente lo scioglimento del deodorante indurito e procedo con il lavaggio usuale in lavatrice. Questo rimedio ha salvato molte delle mie magliette!

Aceto e alcol

Un altro mix che anche mi è risultato efficace in questi casi prevede la combinazione di aceto ed alcol. Entrambi, infatti, hanno forti proprietà sgrassanti.

Vi ricordo, inoltre, che l’aceto è in grado di rimuovere anche le altre tipologie di macchie dai capi!

Verso, quindi, l’aceto direttamente sulla macchia, dopodiché verso 1 bicchiere d’aceto e mezzo bicchiere d’alcol in una bacinella contenente acqua tiepida.

A questo punto, lascio in ammollo per qualche ora prima di strofinare sulla macchia con una spazzola per capi. Infine, risciacquo accuratamente e procedo con il lavaggio in lavatrice.

Ovviamente, prima di usare l’alcol, accertatevi prima che sia adatto ai tessuti dei vostri capi in modo da non danneggiarli.

Cosa faccio se resta l’alone

Molte volte mi è capitato di scorgere comunque l’alone nella zona sub-ascellare delle magliette nonostante la patina di deodorante indurito si fosse sciolta.

A questo punto, ho pre-trattato la macchia strofinandoci sopra un pezzetto di sapone giallo, considerato uno smacchiatore universale in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate dai capi.

Non a caso, porto con me un pezzetto di questo sapone anche in vacanza per usarlo sui miei vestiti per ogni tipologia di macchia!

A tal proposito, ecco un video per vedere come realizzare questo sapone da viaggio!

Se, però, si tratta di una macchia gialla, allora verso un po’ di acqua ossigenata su un batuffolo di cotone e lo tampono più volte sulla macchia. Quando della macchia non c’è più traccia, procedo con il lavaggio vero e proprio.

Come evitare di far indurire il deodorante

Finora vi ho confidato i miei rimedi per rimuovere il deodorante indurito dalle magliette. Però, si sa, prevenire è meglio che curare, perciò ora vi dirò i miei suggerimenti per prevenire questo problema!

Questi, infatti, sono gli accorgimenti che seguo:

evito l’ utilizzo eccessivo del deodorante e me ne spruzzo giusto un po’;

e me ne spruzzo giusto un po’; aspetto che il deodorante si asciughi del tutto e venga assorbito dalla pelle prima di indossare le magliette;

e venga assorbito dalla pelle lavo subito le maglie che presentano le macchie di deodorante per evitare che possano indurirsi e diventare più ostinate e difficili da rimuovere.

Avvertenze

Al fine di non macchiare o danneggiare i tessuti, leggete sempre le etichette di lavaggio e assicuratevi di poter usare i rimedi descritti.