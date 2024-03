I due rimedi che per me funzionano davvero per mantenere il colore dei vestiti

Come mantenere vivo il colore dei vestiti lavaggio dopo lavaggio? Una domanda che ogni giorno tante di noi si pongono. Sarà capitato anche a voi di dover dire addio a una maglia a cui si era particolarmente affezionati, ma ormai il colore era così sbiadito che la cosa non poteva più andare avanti, ahimè.

Ebbene, proprio per questo ho fatto delle ricerche e anche delle prove, e ho scovato alcuni rimedi naturali che hanno rivoluzionato la mia routine di lavaggio, preservando i colori splendenti dei miei capi preferiti.

Qui, condividerò con voi questi segreti, sperando possano tornarvi altrettanto utili. Come avrete immaginato, mi riferisco in modo particolare ai capi scuri e a quelli colorati.

Uso l’aceto in lavatrice

Se mi seguite da tanto, sapete bene quanto trovi utile servirmi dell’aceto per alcune pulizie di casa.

Ma forse non tutti sanno che l’aceto non è solo un eccellente alleato in cucina ma può fare la differenza anche in lavatrice.

Personalmente, uso circa mezzo bicchiere di aceto bianco (o di alcol) versandolo nel cassettino dell’ammorbidente ogni volta che carico la lavatrice.

Questo semplice gesto aiuta a mantenere i colori brillanti e, al contempo, funge da ammorbidente naturale per i tessuti. E no, i vestiti non avranno odore di aceto una volta asciutti!

Alternativa con il sale grosso anche per il lavaggio a mano

Ero piuttosto sorpresa quando ho scoperto che una manciata di sale grosso ha notevoli proprietà anche in Lavatrice. Io di solito l’ho sempre utilizzato per assorbire l’umidità in casa, ma la sua natura regola la durezza dell’acqua e “fissa” in qualche modo le tonalità di un capo colorato.

Se volete provarlo, una manciata di sale aggiunto al lavaggio (nel cestello della lavatrice) dovrebbe bastare per prevenire lo sbiadimento dei colori.

Quando invece lavo a mano, sciolgo un pugno di sale in una bacinella d’acqua fredda prima di immergervi i capi colorati. Il sale (come vi dicevo prima) aiuta a fissare i colori, mantenendoli vividi lavaggio dopo lavaggio.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Le regole di Lavaggio che seguo ogni giorno

I due rimedi che vi ho proposto ci danno una mano notevole per non far sbiadire i vestiti, ma seguire alcune piccole regole renderà tutto ancora più semplice:

Separate sempre i capi scuri dai chiari per evitare trasferimenti di colore indesiderati.

per evitare trasferimenti di colore indesiderati. Scegliete detergenti specifici per tessuti colorati , che aiutano a preservare la vividezza.

, che aiutano a preservare la vividezza. Utilizzate cicli di lavaggio non molto lunghi e a temperature non alte: il calore elevato è uno dei principali nemici dei colori. Leggete sempre le etichette per non fare errori.

Il trucco della nonna con le foglie d’alloro

Infine, mia nonna usava sempre un trucco un po’ più insolito ma efficace per ravvivare i tessuti che hanno perso il loro splendore: le foglie d’alloro.

Aggiungendo una manciata di foglie d’alloro all’acqua di lavaggio (a mano), noterete un leggero miglioramento del colore dei capi neri o scuri.

Lo ammetto, ero scettica all’inizio, ma dopo aver provato, sono rimasta sorpresa dai risultati. Le foglie d’alloro sembrano conferire ai tessuti una nuova vita, rendendoli leggermente più luminosi. Preferisco comunque usare l’aceto il sale grosso, per me più facilmente reperibili, ma adoro usare l’alloro per tante cose in casa. In questo video ti riassumo i miei utilizzi preferiti:

Come fissare i colori quando lavi un vestito nuovo?

Prima di lasciarci, voglio aprire una piccola parentesi su quando compriamo un vestito nuovo e decidiamo, giustamente, di lavarlo delicatamente per questioni di igiene.

Quando portiamo a casa un vestito nuovo, il timore che perda immediatamente il suo colore vivace al primo lavaggio è comune.

Ma ho un piccolo segreto che può fare la differenza: immergere il capo in acqua fredda e sale (o anche proprio l’aceto) per una decina di minuti prima del lavaggio. Questo “bagno” preliminare aiuta a fissare il colore nelle fibre del tessuto. Dopo di che, possiamo procedere con un lavaggio delicato. Questo metodo ha salvato molti dei miei acquisti più preziosi da un destino sbiadito!

C’è un però: quando un capo è di scarsa qualità, non c’è rimedio che tenga. Mi è capitato spesso di lavarlo più volte e vederlo perdere il colore. Per questo ti consiglio di scegliere sempre capi con tessuti di qualità, poiché a volte il colore utilizzato potrebbe essere addirittura tossico per la nostra pelle.