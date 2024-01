Segnaposto profumato con ovatta e spezie

Avete ospiti a cena e volete impressionarli con qualcosa di bello? Potete provare i segnaposti profumati!

Oltre ad essere belli da vedere, questi infatti porteranno anche un profumo piacevole sulle vostre tavole.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come realizzarli in maniera facile e veloce!

Preparazione

Per fare il segnaposto profumato avrete bisogno davvero di poche cose e soprattutto cose che potete riciclare senza dover spendere soldi.

Dovrete, infatti, prendere un pezzo di tessuto di recupero, come una vecchia sciarpa, un centrotavola, insomma qualsiasi cosa avete in casa e non usate più, a patto però che vi piaccia la fantasia.

Una volta scelto il tessuto, tagliate un quadrato di circa 20 cm per ogni lato disegnandolo prima con la matita in modo da non trovare difficoltà durante il taglio.

Ovviamente, se lo preferite, potete anche fare quadrati più grandi, anche se io, personalmente, reputo più piacevoli i segnaposti di queste dimensioni.

A questo punto, dovrete versare 6-7 gocce di olio essenziale al limone o della fragranza che più preferite, su un batuffolo di ovatta e aggiungerci sopra, poi, metà stecca di cannella spezzettata e qualche chiodo di garofano.

Dopodiché, mettete il batuffolo sul quadrato di tessuto e chiudete il sacchetto con un nastrino semplice.

Per quanto riguarda la scelta delle spezie, io ho usato queste ma potete anche scegliere quelle che avete in casa, come la menta, la salvia, l’alloro, le bacche di vaniglia, ecc. Insomma, basta che sprigionino un buon profumo!

Per abbellirlo

Finora abbiamo visto come realizzare un segnaposto profumato semplice. Ma se volessimo, invece, abbellirlo?

In questo caso, dovrete sprigionare la vostra creatività e fantasia e divertirvi a riciclare tutto quello che avete.

Io, per esempio, in occasione dei segnaposti natalizi mi sono divertita ad aggiungere alcuni campanellini e un rametto finto.

Ma potete anche, per esempio, utilizzare una targhetta o semplicemente dei ritagli di un cartoncino spesso o di un foglio a4 su cui aggiungerete il nome dell’ospite stesso in modo da rendere questo segnaposto ancora più personalizzato.

In alternativa, potrebbe essere molto simpatica anche l’idea di inserire nel nastrino degli stecchini di legno lungo (per intenderci quelli che si usano per gli spiedini), su cui potete incollare delle piccole striscioline di carta come se fossero delle bandierine su cui viene indicato il nome dell’ospite.

Insomma, le idee sono numerose!

Come usarlo

Il segnaposto viene collocato di solito sul tavolo direttamente nel piatto, per indicare appunto la postazione di ogni ospite a cena.

Anche in questo caso, quindi, potete metterlo direttamente nel piatto sia “sdraiato” che alzato. Se, però, l’idea di metterlo nel piatto non vi piace, potete collocarlo accanto ai bicchieri.

Ma la cosa ancora più simpatica è che questi segnaposti profumati possono essere usati anche in maniera alternativa.

I vostri ospiti, infatti, potranno appenderli in casa o metterli direttamente nei cassetti dei maglioni o della biancheria per portare un buon profumo!

Infine, potete anche appenderli in bagno così da eliminare la puzza che spesso si trova in questo ambiente!

E se volete un video per vedere come procedere step by step, ecco a voi!