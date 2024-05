Sgrassatore Universale Chanteclair: profumazioni e utilizzi

C’è un prodotto che utilizzo da anni e di cui proprio non riesco a fare a meno per la sua estrema versatilità, questo è lo Sgrassatore Universale Chanteclair.

È a lui, infatti, che mi affido sempre per la pulizia regolare delle varie superfici della casa senza temere di rovinarle.

Ma di cosa si tratta esattamente e dove funziona? In questo articolo vi spiegherò cosa è, in quali profumazioni è disponibile e dove funziona veramente per me!

Che cosa è

Innanzitutto, vediamo cosa è lo Sgrassatore Universale Chanteclair. Questo detergente vanta appunto una forte azione sgrassante, smacchiante e pulente in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato da tutte le superfici.

Addirittura, lo si può utilizzare anche come pre-trattante sui tessuti per rimuovere le macchie prima di procedere al comune lavaggio.

La caratteristica chiave di questo prodotto, come già detto, è la sua versatilità, in quanto funziona davvero dappertutto e ha anche un approccio delicato per cui non rischia di danneggiare le superfici.

Insomma… è davvero “universale”.

Profumazioni

Sebbene la versione più nota e più conosciuta sia lo Sgrassatore Universale Chanteclair a base di sapone di Marsiglia, in realtà ci sono varie profumazioni e potete scegliere quella più affine al vostro personale gusto!

Esiste, quindi:

-lo sgrassatore universale al Sapone di Marsiglia;

-lo sgrassatore universale al limone;

-lo sgrassatore universale alla lavanda;

-lo sgrassatore universale con bicarbonato.

A questa gamma di prodotti si aggiunge anche lo sgrassatore con candeggina, che però non è universale per la presenza della candeggina al suo interno.

Personalmente, il mio preferito è lo sgrassatore al sapone di Marsiglia perché mi richiama i vecchi metodi della nonna per pulire casa, tuttavia anche quello al limone, alla lavanda e al bicarbonato conferiscono un profumo molto naturale e delicato.

Dove si può utilizzare

Rispondere a questa domanda è davvero difficile, perché non esagero quando dico che lo utilizzo praticamente ovunque.

La sua formula delicata, infatti, lo rende adatto ad ogni ambiente e ad ogni superficie. Così come indicato anche sul flacone, è idoneo per la pulizia della cucina, del bagno, dell’ufficio, dell’auto e così via.

Inoltre, è efficace anche come pre-trattante sui capi d’abbigliamento che presentano delle macchie ostinate.

In linea generale è particolarmente indicato per le superfici del bagno e della cucina, ovvero sui sanitari, sul box doccia, sui rubinetti, sulle piastrelle, sul piano cottura, sui pensili, sui tavoli e sedie, sul lavabo e così via.

Però, data la sua funzione sgrassante è efficace anche sulle griglie, sui vetri delle finestre o delle porte particolarmente unti e su tutte le superfici dove si deposita il grasso.

Io lo utilizzo anche sulle superfici macchiate dalla polvere, come le persiane e i lampadari così da rimuovere subito l’alone. In questo caso, però, cerco di spruzzarne giusto un po’ perché produce molta schiuma e diventa difficile poi rimuoverla.

Come lo utilizzo

La modalità di utilizzo di questo prodotto è facile da intuire, in quanto già da come si vede dal flacone, basta spruzzare il prodotto sulla superficie, lasciare agire giusto un po’, passare una spugnetta e risciacquare accuratamente con un panno pelle.

In caso lo sporco sia molto incrostato, provate con più passate perché potreste notare che il grasso non sempre viene via facilmente.

Se voglio usarlo solo per rimuovere la polvere o per profumare le superfici come i comodini, le mensole o le scrivanie, faccio giusto un paio di spruzzate di questo sgrassatore in un secchio contenente acqua tiepida e immergo una spugnetta al suo interno.

Dopodiché, la passo su queste superfici e…che profumo!

Perché lo scelgo

Una volta presentato il prodotto e le sue caratteristiche, vi voglio raccontare come mai sono anni che lo scelgo e lo riconfermo ogni volta. Beh, la risposta è una: funziona davvero e non mi delude mai!

Per me ha vari punti di forza, tra cui la versatilità e la delicatezza di cui vi ho già parlato, poi mi piace molto anche l’odore tutto naturale.

Anche se, però, può essere utilizzato ovunque, personalmente lo utilizzo per lo più per una pulizia regolare, ovvero come un prodotto quotidiano destinato alla pulizia dell’intera casa.

Quando si tratta, infatti, di incrostazioni molto ma molto ostinate, ricorro a prodotti più “specifici” che mi permettono di velocizzare le operazioni di pulizia.

Ci sono, inoltre, delle superfici su cui evito il suo utilizzo non perché non efficace ma perché troppo schiumoso. Tra queste, quelle particolarmente porose, come per esempio il tagliere di legno o le sedie in ecopelle imbottite.