Smac Gel Candeggina classico: mille usi in casa

Se non conoscete lo Smac Gel Candeggina, allora questo articolo è per voi, perché non può mancare nella vostra dispensa dei detersivi!

Questo prodotto, infatti, è considerato un multi detergente in grado di pulire e igienizzare a fondo le più svariate superfici!

Perciò, oggi vedremo insieme cosa è e i suoi mille usi in casa!

Che cosa è

Iniziamo con il capire cosa è questo prodotto e per cosa è commercializzato. Smac gel con candeggina si presenta come un prodotto dalla consistenza appunto gelatinosa e già stesso sul flacone si può leggere che contiene agenti sbiancanti grazie alla presenza della candeggina.

Inoltre, il flacone indica che “sgrassa in fondo e sbianca sin dal primo utilizzo”: niente di più vero!

Ma oltre alle sue proprietà sgrassanti, sbiancanti e igienizzanti, ci sono da aggiungere altri vantaggi come il costo basso e il suo profumo di pulito molto piacevole.

Come ho già detto, lo Smac Gel è adatto per la pulizia di più superfici, come i sanitari, le piastrelle, il box doccia, il piano di appoggio e così via..

Perciò, ora vi dirò personalmente come utilizzo questo detersivo!

Sanitari

Partiamo dall’utilizzo più noto dello Smac Gel con candeggina: sui sanitari. Dal momento, infatti, che questo prodotto svolge un’azione igienizzante, sulle superfici del bagno diventa un valido alleato.

Non solo va a rimuovere lo sporco, i germi e i batteri, ma conferisce loro anche brillantezza e luminosità e mi sembra sempre di averli come nuovi!

In questo caso, lo utilizzo puro, ovvero verso direttamente un po’ di prodotto sulla spugna o sul panno, dopodiché lo passo sul wc, sul bidet, sul lavandino e sulla cabina doccia.

A questo punto, lascio agir per giusto qualche minuto, tempo di sistemare il detersivo laddove lo tengo riposto, e risciacquo accuratamente con un panno inumidito con sola acqua.

Poiché lo Smac Gel produce molta schiuma, mi raccomando di risciacquare bene. Al termine della pulizia, il mio bagno emana un profumo di pulito e di fresco che dà la sensazione di un ambiente super igienizzato ed è questa una delle cose che più adoro di questo prodotto!

Vetri del bagno

Quando pulisco il bagno con questo prodotto, lo utilizzo anche per lavare il vetro sopra al lavabo su cui ritrovo sempre macchie di dentifricio, di bagnoschiuma, di trucco e così via.

Per rimuovere facilmente queste macchie e per avere questo vetro lucido, quindi, applico giusto una goccia di Smac Gel sulla spugnetta, dopodiché la strofino sul vetro soprattutto sui punti dove è maggiormente concentrato lo sporco.

Infine, passo un panno imbevuto con acqua e risciacquo il tutto e, infine, asciugo accuratamente con un panno.

Personalmente, utilizzo lo Smac Gel solo per il vetro in bagno, ma sono sicura che funzioni anche sui vetri di tutta la casa!

Piastrelle

Un’altra superficie su cui utilizzo sempre lo Smac Gel è quella delle piastrelle, sia del bagno che della cucina.

Grazie alla sua azione sgrassante e quella lucidante, infatti, questo detersivo mi permette non solo di rimuovere tutto lo sporco incrostato ma anche di avere piastrelle super lucenti.

Per me che le ho bianche sia nel bagno che in cucina, infatti, noto subito l’effetto sbiancante dato da questo prodotto. Anche in questo caso lo utilizzo puro, versandone un po’ su una spugnetta e strofinandola direttamente sulle piastrelle.

Dopodiché, risciacquo accuratamente con un panno!

Lavello e piano cottura

Anche se utilizzo lo Smac Gel con Candeggina maggiormente in bagno, anche in cucina mi risulta molto efficace quando il lavello e il piano cottura sono molto sporchi.

In questo caso lo diluisco versandone un po’ nella vaschetta del lavandino contenente acqua perché, come già detto, questo prodotto produce molta schiuma e noto che forma troppo aloni se non riesco a risciacquarlo bene.

Perciò, preferisco usarne direttamente di meno per un effetto sgrassante e lucidante al punto giusto!

Ovviamente, ricorro a questo prodotto per la pulizia di queste superficie solo occasionalmente, perché l’utilizzo eccessivo della candeggina sull’acciaio potrebbe lasciare macchie.

Porte bianche

Le porte bianche della mia casa tendono spesso ad annerirsi soprattutto nella parte più bassa, perciò ricorro allo Smac Gel con Candeggina per rimuovere quelle macchie nere e riavere le porte bianche lucide.

Anche in questo caso, però, sono attenta sempre a diluire un po’ di prodotto in un secchio contenente molta acqua, dopodiché immergo un panno nella miscela, lo passo sulle porte bianche, lascio agire per un po’ e procedo al risciacquo.

Pavimenti e fughe

Infine, lo Smac Gel con candeggina può essere utilizzato anche per igienizzare i pavimenti particolarmente sporchi.

Ricordiamo, infatti, che se anche sembrano puliti, i pavimenti sono un ricettacolo di germi e batteri a causa del contatto con le scarpe che portano tutta la sporcizia che raccolgono fuori.

Perciò, quando voglio procedere con una pulizia più profonda, verso circa 50 ml di questo prodotto in un secchio contenente 5 litri di acqua, immergo uno straccio al suo interno e lo passo sul pavimento.

Se voglio, invece, sbiancare le fughe, le strofino con un vecchio spazzolino bagnato in questa miscela. Infine, risciacquo tutto e i pavimenti e le fughe saranno super bianche!