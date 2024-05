Smac Scioglicalcare: mille usi in casa

Con il passare del tempo, le superfici di acciaio della mia casa hanno perso la loro luminosità a causa della formazione di una patina opaca dovuta al calcare.

Purtroppo, infatti, il calcare tende a presentarsi frequentemente sulle superfici costantemente a contatto con l’acqua e, diciamocelo, è il nostro peggiore nemico.

C’è, però, un prodotto che è venuto in mio soccorso ed è stato in grado di eliminarlo in modo facile e veloce: si chiama Smac Sciogli Calcare. Vediamo insieme di cosa si tratta e come funziona!

Che cosa è

Come sempre, iniziamo dalla presentazione del prodotto, in modo da comprendere le sue proprietà e dove risulta essere più efficace.

Iniziamo col dire che questo detergente è, appunto, un anticalcare molto potente in grado non solo di rimuovere il calcare dalle superfici, ma anche macchie di sporco ostinato, residui di sapone e ruggine.

Ideale per lavandini, rubinetti e sanitari del bagno, in realtà, è adatto anche su altre superfici di acciaio e di vetro grazie alla barriera protettiva che crea che permette di prevenire la formazione di aloni e calcare.

Infine, svolge un’azione igienizzante, per cui è davvero un must have in bagno!

Come lo utilizzo

Una volta visto cosa è lo Smac Gel Sciogli Calcare, vediamo come utilizzarlo.

Il procedimento è molto semplice e intuitivo, in quanto basta versare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare, lasciare agire per circa 5 minuti, passare una spugnetta e risciacquare con acqua abbondante in modo da eliminare tutti i residui di sporco e di prodotto.

Quando, invece, lo voglio utilizzare solo per la sua funzione lucidante e brillantante, allora lo verso in una bacinella contenente acqua, immergo una spugnetta al suo interno e la passo, poi, sulla superficie che voglio trattare. Solitamente, lo utilizzo diluito sul piano cottura e sulle piastrelle della cucina.

Altre superfici dove lo utilizzo

Sebbene questo prodotto sia particolarmente adatto per la pulizia e la rimozione di calcare dalle superfici del bagno, quali i sanitari, il lavandino, il box doccia, la rubinetteria e così via, ci sono altre superfici della casa che possono beneficiare di questo prodotto.

Vediamole insieme!

Piano cottura e fornelli

Come ho già detto, questo prodotto è in grado di sgrassare e far brillare le superfici di acciaio rimuovendo la patina opaca che si deposita su di esse.

Perciò, personalmente trovo che sia un valido alleato per la pulizia del piano cottura e dei fornelli.

In questo caso, lo utilizzo puro, versandolo direttamente sulle componenti della cucina, lasciando agire per circa 5 minuti e strofinando, poi, con una spugnetta.

A questo punto, risciacquo abbondantemente e lascio asciugare il tutto. E che brillantezza!

Vetri

Con questo prodotto, l’effetto brillante è garantito anche sui vetri, soprattutto quelli del bagno che tendono a presentare macchie di calcare e residui di bagnoschiuma e sapone.

Sui vetri, però, preferisco non usarlo puro, ma versarne giusto una goccia su una spugnetta imbevuta di acqua.

Quindi, strofino delicatamente e risciacquo per eliminare tutta l’acqua in eccesso. Infine, asciugo con un panno in pelle accuratamente.

Stoviglie

Infine, lo Smac gel Anticalcare può essere usato anche per la pulizia delle stoviglie e dei bicchieri, quasi come se fosse un brillantante.

Quante volte, infatti, mi sono disperata per la presenza di aloni che facevano risultare sporche le mie stoviglie!

Quando le voglio pulire a fondo e voglio eliminare quella patina che si forma, le metto in ammollo per 5 minuti nella vaschetta del lavello contenente acqua e aggiungendo al suo interno 5 tappi di questo prodotto.

Dopodiché, passo la spugnetta e risciacquo con acqua corrente…le stoviglie sembreranno come appena comprate!