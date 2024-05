Come fare la pulizia delle Tende da sole e togliere lo sporco e le macchie di muffa

Adesso che le giornate lo permettono, un po’ alla volta mi sto dedicando alle pulizie profonde. Cerco di non farle tutte insieme, perché sarebbe quasi impossibile e molto faticoso. Perciò, come mio solito, inizio sempre dagli esterni e dal balcone.

In questo caso ho deciso di fare una pulizia profonda delle Tende da sole, che ho tenuto abbassate anche per l’inverno e hanno accumulato una notevole quantità di polvere e sporco. Ho deciso di raccontarvi come ho fatto, usando rimedi semplici ma molto efficaci.

Cosa faccio prima di iniziare la pulizia

Prima di iniziare la nostra super pulizia, una cosa che faccio è sempre srotolare completamente la tenda, per quel che mi è possibile. Questo mi assicurerà di non tralasciare nessuna zona.

Consiglio poi di armarvi di una scopa con setole morbide, ovviamente pulita e asciutta, e passarla su tutta la superficie della tenda. Faccio sempre così perché ho bisogno di togliere la polvere e i detriti superficiali che si sono accumulati nel tempo. Così sono pronta per iniziare i lavaggio del tessuto della tenda.

Se ci sono macchie di muffa

Ancora una cosa prima di fare il lavaggio delle tende da sole. Le macchie di muffa sono nemici tenaci. Per fortuna, abbiamo un alleato potente: l’acqua ossigenata.

Il perossido di idrogeno (si chiama anche così) ha proprietà disinfettanti ed è un ottimo rimedio casalingo contro le macchie di muffa. Applicatela direttamente sulle macchie e lasciatela agire. Potete pensare di tamponare con una spugna, o vaporizzarla tramite l’ausilio di uno spruzzino.

È fondamentale fare sempre una prova su un’area poco visibile per testare la reazione del tessuto. Poiché le mie tende da sole sono di un grigio chiarissimo, non corro il rischio che il tessuto sbiadisca.

Come lavo a fondo le tende da sole

Abbiamo spolverato le tende da sole e abbiamo rimosso anche le macchioline nere di muffa. Ora è il momento di preparare una soluzione per lavarle a fondo.

Preparo un secchio grande con acqua calda e ci metto un misurino di detersivo ecologico per tessuti. Anche 2-3 cucchiai di Sapone di Marsiglia liquido o in scaglie vanno bene.

Per facilitarmi la pulizia anche in altezza, uso una scopa o una spazzola con setole morbide per distribuire il detergente su tutta la tenda. I movimenti devono essere delicati ma decisi, andando dal basso verso l’alto.

Una volta spazzolata l’intera superficie, lascio agire giusto qualche minuto e intanto mi preparo a risciacquare.

Se possibile, vi consiglio di utilizzare una pompa con acqua per un risciacquo efficace: è il metodo che vi richiederà meno sforzo, ma so bene che non tutti noi abbiamo la possibilità di farlo. Da un lato non si dispone della pompa, dall’altro non vogliamo disturbare chi abita sotto di noi.

Se la pompa non è una possibilità, uno straccio e un secchio di acqua pulita faranno comunque un ottimo lavoro, anche se sarà un po’ più laborioso. Immergete il panno nell’acqua pulita e passatelo più volte sul tessuto, in modo da eliminare i residui di sapone.

Se la tenda da sole è troppo alta, legate lo straccio a una scopa, così non prenderete la scala e starete più al sicuro… un po’ come faccio anche per la pulizia delle persiane oppure per le piastrelle in bagno:

Ultimo, ma non meno importante, lasciate che la vostra tenda si asciughi completamente all’aria aperta prima di arrotolarla nuovamente. Questo passaggio evita la formazione di macchie di umidità e muffa, mantenendo il tessuto fresco, pulito e pronto per offrirvi ombra e conforto durante i mesi caldi.

Come tenere pulite le tende da sole per tutta la stagione calda

Prima di salutarci, ecco alcuni consigli extra per curare al meglio le vostre tende da sole:

Non arrotolate la tenda se è umida o bagnata (nel caso ci siano giornate di pioggia).

Spolveratele sempre con la scopa quando programmate una pulizia veloce del balcone.

Passate ogni tanto lo straccio sul tessuto soprattutto se ci sono macchie.

In ogni caso, provate i metodi suggeriti prima in una zona nascosta del tessuto, così sarete sicuri di poter utilizzare questi metodi.