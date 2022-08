Trucco waterproof: il segreto dietro ad un make-up estivo perfetto

I trucchi waterproof sono una vera manna dal cielo in estate, stagione in cui tendenzialmente nessuna vuole indossare un make-up troppo pesante e che tende a sciogliersi. Complici il sudore e l’abbronzatura, la tendenza è prediligere cosmetici molto leggeri e traspiranti.

In commercio ci sono centinaia di prodotti ottimali ma il make-up waterproof di Douglas rappresenta il non-plus-ultra della qualità: i migliori brand in circolazione, gli articoli più popolari del momento e la certezza che siano davvero waterproof, ovvero capaci di resistere anche al getto diretto dell’acqua senza mai intaccare la bellezza del trucco.

Quali sono i trucchi resistenti all’acqua di cui è impossibile fare a meno? Ecco i quattro prodotti che non dovrebbero mai mancare nel tuo beauty case in estate.

Il mascara waterproof

L’area degli occhi è certamente una delle più sensibili e tendenti al disfacimento del make-up. La motivazione è che gli occhi stessi sono continuamente lubrificati e ciò provoca una serie di conseguenze:

aloni sotto la palpebra inferiore;

scioglimento della matita posta nella rima;

macchie scure.

Il risultato quindi è disastroso e può essere limitato mediante l’utilizzo di un buon mascara waterproof capace di resistere anche ai tuffi in piscina e alle lacrime improvvise. BADgal Bang! di Benefit Cosmetics, ad esempio, è stato progettato per resistere per ben 36 ore, donando uno sguardo intenso grazie alla formula extra volume.

Il fondotinta waterproof

Rispetto ai fondotinta tradizionali, il fondotinta waterproof ha una texture più leggera che non compre l’abbronzatura ma una resistenza senza pari: non rilascia aloni sui vestiti, resta uniforme per tutto il tempo, lascia respirare la pelle grazie alla composizione traspirante. Un prodotto esemplare è il gel H2O Skintint di Pixi, ideale per una base luminosa idratante e rinfrescante.

L’ombretto waterproof

In poche rinunciano a valorizzare gli occhi con l’ombretto ma, usando quello classico, c’è il rischio di avere piccole sbavature nel giro di poco tempo. La versione waterproof è stabile per tutto il giorno, mantiene i colori vividi così come le sfumature, oltre che dare un tocco pro all’intero make-up. Il POP PowderGel Eyeshadow ha il colore perfetto per l’estate, un bronzo capace di rendere lo sguardo luminoso e ricco di riflessi. La formula transfer resistant incrementa la durata del trucco per tutta la giornata.

Il rossetto waterproof

Non c’è nulla di più bello di un bacio d’estate, a patto che non lasci alcuna traccia. I rossetti waterproof sono ormai diventati un must have in qualsiasi stagione, motivo per cui non c’è nulla di meglio per un trucco perfetto estivo. I lipstick matte liquid di Kylie Cosmetics sono diventati un trend in quanto cremosi, piacevoli sulle labbra e super duraturi, ideali da portare in borsa e indossarli nelle colorazioni più naturali, anche in spiaggia.

Affidati ai trucchi waterproof per un’estate di bellezza! Vivi la tua estate meravigliosa senza paura di truccarti con dei prodotti di qualità e con la certezza di essere splendente fino alla fine della giornata.

Il make-up resistente all’acqua è una certezza se si vuole uscire ben truccate senza paura che i prodotti si sciolgano sul viso e lascino tracce sui vestiti. Segui inoltre i nostri consigli per un trucco a prova di afa!