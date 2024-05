Viakal Anticalcare: utilizzi in bagno e in cucina

Se c’è un problema che affligge le nostre case è sicuramente la presenza costante di calcare, una sostanza disciolta nell’acqua che tende a depositarsi sulle superfici una volta che l’acqua evapora.

Il risultato è la formazione di una patina biancastra che rende opache le superfici con cui l’acqua viene costantemente a contatto. E quante volte ci ritroviamo i rubinetti, i sanitari e il lavandino pieno di calcare?

A tal proposito, c’è un prodotto che fa sì che possiamo sbarazzarci del calcare in poche mosse. È il tanto noto Viakal Anticalcare. Vediamo insieme cosa è e come funziona!

Che cosa è

Il Viakal Anticalcare è un prodotto in gel contemplato proprio per rimuovere i depositi di calcare e per creare uno strato protettivo in grado di prevenire la sua formazione.

Inoltre, svolge un’azione lucidante tale da lasciare una brillantezza che dura sulle superfici su cui lo si utilizza.

Conosciuto e apprezzato per la sua efficacia soprattutto nelle aree come il bagno e la cucina, in realtà il tuo utilizzo non si limita solo a questi ambiente ma può essere impiegato anche su altre superfici della casa.

Dove si utilizza

Anche se Viakal può essere utilizzato quotidianamente sui sanitari e sull’acciaio perché non aggressivo, ricordo che non può essere usato ovunque essendo un anticalcare.

Prima di applicare il prodotto, quindi, io lo testo sempre su una piccola area poco visibile per accertarmi che non la corroda e non comporti decolorazioni. Inoltre, vi raccomando di non utilizzarlo mai sul marmo e sulla pietra naturale.

Infine, come ho già detto, è un prodotto che si usa per la pulizia delle superfici del bagno e della cucina, quali i rubinetti, il box doccia, il lavello, il piano cottura e le piastrelle.

Ma, in realtà, è efficace anche sulle superfici di vetro e di plastica grazie alla sua azione pulente.

Come lo utilizzo

Per quanto riguarda le superfici in acciaio e i sanitari, io lo utilizzo versando direttamente il prodotto sopra queste superfici, soprattutto quando sono presenti molti aloni o incrostazioni di calcare, dopodiché lascio agire per qualche minuto e procedo con il risciacquo.

Se, invece, voglio solo ottenere un effetto brillante senza agire sul calcare, verso un po’ di questo prodotto in una bacinella contenente acqua, immergo un panno al suo interno e lo passo sulle superfici che voglio lucidare.

Usi del Viakal su altre superfici

Il Viakal, per la sua larga mole di proprietà, può essere utilizzato anche su superfici diverse da quelle del bagno e della cucina per cui viene commercializzato. Personalmente, come ho già detto, lo trovo molto efficace sulle superfici di vetro, soprattutto quelli del bagno che tendono a sporcarsi molto.

In questo caso, applico giusto una goccia di Viakal su una spugnetta e la strofino sul vetro che voglio pulire. Dopodiché, risciacquo accuratamente in modo da eliminare tutta la schiuma e asciugo con un panno.

Inoltre, lo utilizzo anche sulle superfici di plastica che presentano sporco incrostato, come per esempio le sedie bianche. Essendo molto schiumoso, infatti, mi permette di rimuovere le macchie accuratamente.

Ma il mio utilizzo preferito, ovviamente, è sui rubinetti del bagno su cui spesso trovo aloni bianchi che tendono a compromettere la sua bellezza. In questo caso, infatti, mi basta versare un po’ di Viakal direttamente sulla superficie, strofinare con una spugnetta e lasciare agire per qualche minuto.

Si produrrà molta schiuma, per cui dopo sarà necessario risciacquare accuratamente e, infine, asciugare con un panno asciutto o semplicemente con della carta. I rubinetti brilleranno così tanto da rendere l’ambiente del bagno più luminoso!