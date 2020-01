I benefici della Vitamina A e gli alimenti che la contengono.

Il nostro corpo è una macchina perfetta. Ma come tutte le macchine, ha bisogno del giusto carburante per poter funzionare al meglio e essere in salute.

Vitamine e minerali sono parte di questi carburanti naturali utili allo sviluppo e al mantenimento di un corpo bello e sano.

Oggi vogliamo parlarvi della Vitamina A, dei suoi benefici e degli alimenti che la contengono. Scopriamoli insieme.

Cos’è la Vitamina A?

La Vitamina A è una di quelle vitamine definite liposolubili, ovvero che possono sciogliersi nei grassi (e non nell’acqua, in quel caso si tratta di vitamine idrosolubili).

La Vitamina A è conosciuta anche come retinolo e include anche i retinoidi e i carotenoidi, i suoi più efficaci precursori, come ad esempio il beta-carotene, famoso soprattutto per i benefici che porta alla pelle.

Questa Vitamina ha una grande importanza per la nostra salute e spesso accade che vi sia una forte carenza di questa sostanza. Per questo è importante conoscere gli alimenti che contengono Vitamina A e assumerli regolarmente.

Alimenti ricchi di Vitamina A

La Vitamina A può trovarsi sia in alimenti di origine animale sia in quelli di origine vegetale.

Alcuni tipi di frutta e verdura sono ricchi di Vitamina A, e in particolare della pro-vitamina A, la più comune è proprio il beta-carotene. Gli alimenti più comuni sono quelli di colore rosso, giallo e arancione, come:

Carote

Pomodori

Albicocche

Frutti di bosco

Zucca

Anguria

Patate dolci e molto altro

Inoltre, anche verdura “a foglie verdi” (come prezzemolo, spinaci, broccoli..) contengono una buona percentuale di Vitamina A.

Soffermandoci sugli alimenti di origine animale, questa vitamina è contenuta in:

Uova

Latte e derivati

Fegato

Olio di fegato di merluzzo

Un’alimentazione varia ed equilibrata può conferire il giusto apporto vitaminico. Tuttavia, in caso di avitaminosi (cioè in caso di una totale carenza di una o più vitamine) o ipovitaminosi (carenza parziale) è possibile assumere degli integratori specifici dopo aver consultato il proprio medico.

Quali sono i benefici?

Pelle giovane e sana

L’utilizzo della Vitamina A porta molti benefici alla propria pelle, soprattutto in caso di acne.

Dal momento che si tratta di un’infiammazione cronica che coinvolge viso, collo e a volta anche il corpo, la carenza di vitamina A faciliterebbe la comparsa degli odiosi foruncoli.

Inoltre, la Vitamina A contrasta l’invecchiamento della pelle. Infatti sono molti i prodotti utilizzati in cosmetica che si propongono di alleviare la comparsa di rughe e imperfezioni della pelle.

Sviluppo embrionale e osseo

La vitamina A è un toccasana per la nostra salute, ma è anche un ottimo alleato per uno sviluppo sano delle ossa e degli organi vitali.

Non solo calcio, vitamina D e proteine favoriscono una salute ottimale delle ossa. Anche la vitamina A gioca un ruolo di primaria importanza. Se si è carenti di questa sostanza, si può incorrere più facilmente alle fratture o patologie delle ossa.

In gravidanza, l’assimilazione di alimenti contenenti vitamina A gioverebbero particolarmente la salute del feto facilitando lo sviluppo embrionale.

Aumenta le difese immunitarie

La Vitamina A aiuta a rinforzare le difese immunitarie del nostro organismo. In parole povere, crea una sorta di “protezione” delle mucose di occhi, intestino e anche dei genitali, contrastando così l’insorgere di molte infezioni.

Le proprietà benefiche della vitamina A sono molto importanti perché aiutano anche a prevenire la cecità notturna, poiché durante la notte lo sforzo esercitato dai nostri occhi li affatica particolarmente.

Non a caso vi è un’opinione comune secondo cui la vitamina A sia “amica della vista“. La sua carenza può portare anche a disturbi molto comuni come la secchezza oculare.

Controindicazioni

Una grave carenza di vitamina A può portare a disturbi come cecità notturna, secchezza oculare e macchie epidermiche.

Consultare il proprio medico per una cura giusta per voi può aiutarvi a reintegrare la quantità giusta di vitamina A.

Occorre prestare attenzione anche al consumo eccessivo (ipervitaminosi) di sostanze contenenti questa vitamina, che possono portare a danni a fegato e milza. Possono inoltre compromettere il giusto sviluppo del feto quando si è in gravidanza.

Perciò, chiedere sempre un parere al proprio medico prima di fare uso di integratori o consumare più spesso gli alimenti indicati, soprattutto se si soffrono di allergie o ipersensibilità ai singoli prodotti.