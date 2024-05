Come far tornare l’interno del Wc lucido e bianco

Uno degli aspetti più “sfidanti” delle pulizie domestiche può essere mantenere il WC pulito, bianco e lucido. Lo usiamo tutti i giorni e non è un ambiente di per sé “pulito”. Per questo ce ne prendiamo cura tutti i giorni.

Eliminare il calcare o il fondo curo non sempre è semplice, ma con i rimedi giusti, il wc può tornare bianco e lucido come nuovo.

Primo Passo: svuota il wc

Per agire efficacemente, è essenziale svuotare il WC il più possibile dell’acqua presente.

Io uso un semplice bicchiere, spostando l’acqua o in un secchio o nel bidet, e non dimentico mai di indossare i guanti per questioni igieniche.

Potreste anche lasciare l’acqua sul fondo, ma personalmente non l’ho eliminata non sempre ottenevo i risultati che mi aspettavo.

Usa l’acido citrico

L’acido citrico è uno dei miei prodotti preferiti per le pulizie di casa, soprattutto per il WC. Credo sia un rimedio eccellente per rimuovere depositi calcarei e macchie.

Per utilizzarlo al meglio io faccio così :

mescolo 200 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua calda finché non si scioglie completamente. In genere uso 150 grami, ma in questo caso ho bisogno che la soluzione sia più potente; procedo poi a versare lentamente il mix nel WC, assicurandomi che copra tutte le superfici interne.

Dopo aver versato la soluzione, lascio agire per diverse ore, o tutta la notte se possibile.

Come togliere le incrostazioni

Dopo il tempo di posa, uso lo scopino per strofinare delicatamente il WC, e già così mi risulta abbastanza semplice eliminare le macchie gialle di calcare. Anzi, sembra proprio che i pezzi di calcare di stacchino dal water, come potrete notare in questo video:

A volte però mi capita di imbattermi in incrostazioni più ostinate, e in questi casi utilizzo una pietra pomice. Quest’ultima è sorprendentemente efficace e non danneggia la ceramica se usata con con le dovute attenzioni!

A lavoro completato, non ci resta che fare il risciacquo per eliminare qualsiasi residuo della soluzione pulente, poi riempio il wc di nuovo con l’acqua.

Ultimo Passo: usa il Percarbonato

Abbiamo eliminato le righe gialle e il fondo scuro del wc, ma per essere completamente soddisfatta ho bisogno di utilizzare anche un altro rimedio, perché voglio sbiancare ulteriormente il water e igienizzarlo in modo naturale.

Per questo non posso che scegliere il mio amato percarbonato. In un litro d’acqua calda, sciolgo 2 cucchiai di percarbonato e poi verso la soluzione nel WC, lasciandola agire per un paio d’ore.

Noterete che il percarbonato rilascerà ossigeno e igienizzerà in modo totalmente ecologico. Passate lo scopino e godetevi il risultato finale!