Il bicarbonato di sodio: un ottimo alleato dell’igiene personale

Tra i prodotti da avere sempre in casa spicca per versatilità di utilizzi e per la sua economicità il bicarbonato di sodio, ovvero un additivo dall’uso anche alimentare consistente in sale di sodio dell’acido carbonico. A temperatura ambiente esso si presenta come una polvere cristallina bianca, facile da utilizzare e dosare.

Gli ambiti di utilizzo sono vastissimi, si va dagli usi alimentari ( in particolare la sua capacità di aver funzione lievitante e svolgere un’azione antibatterica nel lavaggio di frutta e verdura), pulizia degli ambienti domestici e non, funzioni deodoranti, curative per acidità, gonfiori di pancia, funzioni digestive e non per ultimo è un validissimo aiuto nell’igiene personale di tutta la famiglia.

Bicarbonato per sbiancare

E’ ad esempio noto il suo potere sbiancante; applicandone un po’ sullo spazzolino da denti una volta a settimana, dopo averli lavati con dentifricio, agisce delicatamente per la corrosione di macchie da caffè e fumo, tartaro, denti ingialliti. Attenzione però a non superare il limite su indicato perché come tutti i prodotti sbiancanti, un uso eccessivo potrebbe al contrario danneggiare lo smalto dei denti a lungo andare. Valutandone invece i benefici, è un prodotto naturale ed economico, sicuramente meno aggressivo dei prodotti composti che si trovano in commercio per la cura dei denti.





Bicarbonato per l’igiene orale

Il bicarbonato è ottimo per aver cura di denti e gengive. Può essere utilizzato, dopo aver lavato correttamente i denti, come colluttorio, sciogliendo un cucchiaino di bicarbonato in mezzo bicchiere d’acqua: vi aiuterà a sconfiggere l’alito cattivo, neutralizzando gli odori.

Bicarbonato per scrub viso e corpo

Unendo tre quarti di bicarbonato in una ciotolina con un quarto di acqua si ha la formula base per un ottimo scrub di viso e corpo. Possono essere aggiunti anche altri elementi emollienti per arricchire la formula. Ad ogni modo, la pasta così ottenuta la massagierete con movimenti circolari per 5 minuti nelle zone interessate. Dopo il trattamento sciacquare con abbondante acqua tiepida.

Abbiamo già accennato alla sua capacità deodorante e di eliminazione dei cattivi odori: qui gli usi sono davvero molteplici, ma mettendo da parte gli usi casalinghi e d’ambiente, viene usato come fosse borotalco, da stenderne un leggero velo sui piedi e sotto le ascelle, oppure cerare una formula liquida da spruzzare come deodorante fai da te, nei casi di necessità.

In tal caso basteranno 2 cucchiaini di bicarbonato disciolti in un bicchier d’acqua, lasciar riposare per 24 h ed eventualmente trasferirlo in un contenitore spray o altro a disposizione che vi possa essere ugualmente utile alla funzione.

Disciolto invece in acqua tiepida oltre a togliere i cattivi odori è in grado di ammorbidire la pelle e ha una specifica funzione defaticante. Potete fare perciò un pediluvio, aggiungendo due cucchiaini all’acqua e tenendo i piedi in ammollo per 15 minuti, è utile anche in casi di tallonite, quindi di infiammazione del tallone.

Bicarbonato per fare il bagno

Oppure potete fare un bagno completo, sciogliendo nella vasca mezza tazza di bicarbonato, con le medesime funzioni. Ricordiamo inoltre che secondo la medicina olistica e alternativa, il bagno al bicarbonato è ottimo per ripulire il nostro campo energetico da pensieri ed emozioni negativi, consigliando a questo scopo di aggiungere anche un bicchierino di aceto. Sarete così anche liberi dallo stress.

Per la cura dei capelli, se volete donare maggiore morbidezza e lucentezza agli stessi, aggiungetelo un po’ (1 cucchiaino)allo shampoo e insaponate, amalgamandoli. Ha lo stupefacente effetto di eliminare inoltre i residui di calcare dell’acqua nonché quelli dei prodotti chimici utilizzati per le acconciature, lasciando libero di traspirare il capello.

Bicarbonato per l’igiene intima

In caso abbiate problemi di cistite ha un’azione antibatterica che sgomina appunto quei batteri che causano la cistite. Bevete perciò mezzo bicchiere d’acqua in cui avrete disciolto un cucchiaino di bicarbonato, e subito dopo bevete quanta acqua vi è più possibile di modo da agevolare il passaggio in vescica e la sua pulizia. L’operazione va ripetuta più volte al giorno e gli effetti sono di immediato sollievo.

Per le donne che soffrono di candida, i ginecologi consigliano di lavarsi con bicarbonato, da diluire nell’acqua, per alleviare il bruciore e avere un’azione igienizzante.