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Pulizie

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Come pulire ringhiere annerite dallo smog

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Carmela Casaburi

Rimedi naturali

Mescolare limone e bicarbonato annulla l’effetto pulente subito

La verità su cosa il limone pulisce davvero e cosa invece rovina

Quando ci sono i piccioni in balcone basta una manciata di polvere per risolvere

Come scegliere la castagna matta da tenere in tasca in inverno

Umidità e chiuso li ho risolti in casa con il sale grosso da quando è arrivato il freddo

Giardino

Davvero ci sono delle piante che riducono umidità in casa?

Negli ultimi anni si sente spesso parlare di piante “deumidificatrici”, capaci cioè di assorbire l’umidità in eccesso dagli ambienti domestici. Ma quanto c’è di vero in questa affermazione? La realtà è che alcune piante hanno davvero la capacità di assorbire vapore acqueo attraverso le foglie e contribuire a regolare il livello di umidità nell’aria. Tuttavia, è importante fare chiarezza: non…

Se hai la stella di Natale in casa questo è il posto peggiore dove metterla

Con queste piante con foglie e bacche rosse la tua casa farà un figurone durante le feste

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Giulia

Come fare

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Come ridurre la polvere sui mobili scuri

Cosmesi naturale

Come Fare lo Scrub fai da te per Piedi Secchi

L’utilizzo dei sandali e delle scarpe aperte in estate, rende più liberi i nostri piedi, ma al contempo fa sì che siano più esposti agli agenti esterni. Per questo, tendiamo ad averli spesso screpolati e molto secchi e che imbarazzo, poi, quando dobbiamo sfoggiarli in spiaggia! A tal proposito, oggi vedremo insieme alcuni ingredienti naturali in grado di fungere da scrub…

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