Il libro dei rimedi naturali
200+1 Rimedi Naturali per la tua casa: Come pulire la casa e risparmiare sui detersivi con ingredienti 100% naturali
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Davvero ci sono delle piante che riducono umidità in casa?
Negli ultimi anni si sente spesso parlare di piante “deumidificatrici”, capaci cioè di assorbire l’umidità in eccesso dagli ambienti domestici. Ma quanto c’è di vero in questa affermazione? La realtà è che alcune piante hanno davvero la capacità di assorbire vapore acqueo attraverso le foglie e contribuire a regolare il livello di umidità nell’aria. Tuttavia, è importante fare chiarezza: non…
Come fare
Cosmesi naturale
Come Fare lo Scrub fai da te per Piedi Secchi
L’utilizzo dei sandali e delle scarpe aperte in estate, rende più liberi i nostri piedi, ma al contempo fa sì che siano più esposti agli agenti esterni. Per questo, tendiamo ad averli spesso screpolati e molto secchi e che imbarazzo, poi, quando dobbiamo sfoggiarli in spiaggia! A tal proposito, oggi vedremo insieme alcuni ingredienti naturali in grado di fungere da scrub…