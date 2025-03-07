Negli ultimi anni si sente spesso parlare di piante “deumidificatrici”, capaci cioè di assorbire l’umidità in eccesso dagli ambienti domestici. Ma quanto c’è di vero in questa affermazione? La realtà è che alcune piante hanno davvero la capacità di assorbire vapore acqueo attraverso le foglie e contribuire a regolare il livello di umidità nell’aria. Tuttavia, è importante fare chiarezza: non…