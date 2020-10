200+1 Rimedi naturali per la tua casa… In un libro!

Care amiche, da 10 anni coltiviamo e condividiamo con voi la nostra passione per rimedi naturali, che ci aiutano risolvere piccole problematiche quotidiane che ci ritroviamo ad affrontare!

Ogni giorno dedicate parte del vostro tempo ai nostri articoli, pieni di consigli e piccoli trucchetti casalinghi. E noi ogni giorno non ci stanchiamo mai di trovare sempre articoli nuovi e che possano esservi utili durante la vostra giornata!

Ecco perché abbiamo deciso di racchiudere tutto questo in un libro, dal titolo 200+1 Rimedi naturali per la tua casa!

Perché un libro?

Per noi le nostre lettrici e “amiche” sono uniche e ci danno sempre nuovi stimoli per creare articoli e contenuti ogni giorno!

Abbiamo pensato di raccogliere tutti i nostri articoli più belli in un manuale, in modo che possiate tenere i nostri consigli sempre a portata di mano e leggerli ovunque desiderate!

Il nostro lavoro ovviamente non termina qui! Continueremo a scrivere qui sul sito e sul nostro Gruppo Facebook RIMEDI NATURALI, dove siamo in oltre 175.000 amiche per aiutarvi nella vostra quotidianità ogni giorno!

Cosa contiene

Il libro è una raccolta dei nostri migliori articoli per la cura della casa, del giardino e ricco di ricette fai da te!

Ogni ambiente domestico ha la sua giusta attenzione! Il nostro libro rappresenta una guida, che potrà essere consultata ogni volta che ne avrete la necessità!

Tanti piccoli consigli e trucchetti della nonna per risolvere i più comuni problemi casalinghi, dalla cucina al bagno, dalla lavatrice al forno, con piccole ricette fatte in casa.

Scoprirai ad esempio:

Come pulire il frigo

Come pulire gli specchi e i vetri

Come pulire il pavimento

Come togliere i cattivi odori dalla lavatrice e dalla lavastoviglie

Come rimuovere il calcare dalle superfici

Come realizzare detersivi e ammorbidente fai da te

Come pulire pentole e padelle incrostate, bottiglie, oliere e caraffe

Come prenderti cura del tuo ferro da stiro

… e tanti altri piccoli rimedi da provare ogni giorno!

Ma c’è qualcosa in più! Tantissimi rimedi hanno una scheda illustrata che potete sempre consultare in modo semplice e intuitivo!

Dove comprare il libro sui rimedi naturali?

Il nostro libro 200+1 Rimedi Naturali per la tua casa è disponibile online su Amazon, in versione cartacea e ebook, al prezzo di €11,90!

Grazie di cuore per supportarci sempre! Noi continueremo a fare il nostro lavoro con la passione e dedizione di sempre!