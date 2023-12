Non c’è niente di più bello e magico di stare con i propri amici o familiari durante la vigilia di natale per cenare insieme.

È in questa serata, infatti, che ci sbizzarriamo a preparare quante più cose possibili! E che pesantezza, poi, il giorno dopo: sembra quasi di non riuscire a digerire.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come fare la Tisana Canarino per digerire il cenone della vigilia e sentirsi subito più leggeri!

Ingredienti

Iniziamo dagli ingredienti che vi serviranno per preparare questa tisana, i quali sono tutti naturali e sicuramente li avrete già in dispensa. Di cosa parliamo? Del limone e delle foglie di alloro! Munitevi, quindi, di:

bucce di un limone

400 ml di acqua

4 foglie di alloro

Ovviamente, vi suggeriamo di lavare sempre le foglie e il limone in modo da rimuovere tutto lo sporco.

Sarebbe bene, inoltre, anche ricorrere a limoni biologici che non hanno la buccia trattata in modo da rendere questo rimedio sempre efficace e naturale!

In caso non abbiate foglie di alloro, potete sostituirle con foglie di menta o di salvia.

Procedimento

Per quanto riguarda il procedimento, invece, dovrete iniziare dal ricavare le bucce del limone, avendo cura di non prendere anche la parte bianca.

Dopodiché, versate le bucce in un pentolino contenente l’acqua, aggiungete anche le 4 foglie di alloro già lavate e portate la miscela ad ebollizione.

Per facilitare il tutto, vi suggeriamo di coprire la pentolina con un coperchio.

Una volta raggiunto il punto di ebollizione, non vi resta che spegnere la fiamma e lasciare riposare il tutto per altri 10 minuti.

Infine, filtrate la miscela con un colino, versatela nella tazza e la vostra bevanda è pronta per essere sorseggiata con gusto!

Se lo preferite, potete anche aggiungere un po’ di zucchero o miele per rendere più dolce la bevanda.

Come conservarla

Circa la conservazione di questa bevanda, vi suggeriamo di sorseggiarla subito dopo averla preparata, quando è ancora calda, in modo da ottenere un effetto digestivo.

Berla, infatti, dopo alcune ore, potrebbe ridurre il potere degli oli essenziali di limone e alloro e non garantire più l’effetto sperato.

Proprietà e benefici

Infine, vediamo insieme perché questa bevanda “Canarino” risulta essere così efficace per favorire la digestione e per alleviare il senso di gonfiore.

Il segreto, ovviamente, è tutto nei suoi ingredienti, ovvero nel limone e nell’alloro.

Oltre alle sue molteplici proprietà, il limone è in grado di purificare l’organismo e di riattivare l’apparato digerente.

Anche se, infatti, il suo sapore potrebbe risultare acido, in realtà riesce a ridurre l’acidità che sentiamo quando abbiamo mangiato troppo pesante e garantisce una sensazione di sollievo immediato.

Inoltre, risulta essere molto efficace anche contro la pancia gonfia.

L’alloro, invece, grazie alla presenza di un olio essenziale al suo interno, è in grado di favorire la digestione e l’eliminazione dei gas intestinali.

Insomma, non vi resta che provarla!

Controindicazioni

Vi ricordiamo di evitare l’utilizzo di questa tisana in caso di allergie o intolleranze rispetto agli ingredienti. Inoltre, consultate un medico in caso di gravidanza o allattamento, o se la sensazione di pesantezza allo stomaco non va via con il passare del tempo.