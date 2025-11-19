Per profumare casa mentre passi l’aspirapolvere basta usare il serbatoio

Quando facciamo le pulizie, spesso pensiamo solo a togliere la polvere e sistemare la casa il più velocemente possibile, eppure a volte basta un tocco in più per rendere l’ambiente piacevole e accogliente.

Con gli elettrodomestici che usiamo tutti i giorni, si possono ottenere questi piccoli risultati senza fatica e senza dover comprare chissà quali prodotti. E questo è proprio il caso del mio trucchetto con l’aspirapolvere: sapevi che puoi utilizzarlo anche per profumare tutta la casa?

Soprattutto con i modelli senza fili e senza sacchetto, che hanno un serbatoio raccogli-polvere e un filtro esterno lavabile, puoi sfruttare il flusso d’aria dell’aspirazione per diffondere una fragranza leggera e piacevole mentre pulisci.

Ecco come farlo nel modo giusto, senza rovinare l’elettrodomestico e scegliendo i profumi migliori.

Come funzionano e cosa non sbagliare

Nel momento in cui accendi l’aspirapolvere, l’aria aspirata passa attraverso un filtro e viene espulsa da una griglia posteriore, ed è proprio da qui che puoi agire per aggiungere una nota profumata all’aria che circola.

Ma attenzione: non bisogna mai versare liquidi o oli direttamente sul filtro! Alcuni produttori lo sconsigliano, perché potrebbe ridurre la capacità filtrante o, peggio, danneggiare il motore; meglio utilizzare metodi sicuri e intelligenti per ottenere lo stesso effetto senza rischi.

Oli essenziali per profumare l’ambiente

Gli oli essenziali sono il modo più semplice e naturale per lasciare un buon profumo in casa, ma devono essere usati con attenzione.

Il procedimento è semplicissimo: prendi un dischetto di cotone (oppure ritaglia un quadratino di carta da cucina), inumidiscilo con 2-3 gocce di olio essenziale e poi inseriscilo nel vano serbatoio, senza avvicinarlo troppo al filtro o ad altre parti meccaniche. Chiudi tutto e usa l’aspirapolvere come sempre: il profumo che hai scelto uscirà dal filtro, diffondendosi dolcemente nell’aria.

Un piccolo consiglio è quello di usare solo oli essenziali puri e non resinosi: evita quindi oli troppo densi come mirra, patchouli o vaniglia, perché potrebbero lasciare residui.

È un trucco semplice e veloce, ed è molto facile da replicare anche se hai un aspirapolvere con sacchetto!

Bicarbonato contro i cattivi odori

Il bicarbonato di sodio è un altro ottimo alleato, soprattutto se vuoi neutralizzare i cattivi odori che possono accumularsi nel serbatoio dell’aspirapolvere e che, di conseguenza, potrebbero diffondersi nell’ambiente quando utilizzi l’elettrodomestico.

In modo molto semplice, versa un cucchiaino di bicarbonato in un piccolo sacchettino di cotone oppure un fazzolettino di garza (aggiungi qualche goccia di olio essenziale se vuoi anche un effetto profumato), e poi posiziona il sacchettino all’interno del serbatoio.

Il bicarbonato aiuta a mantenere l’aria più pulita, assorbe gli odori e lascia l’aria più fresca, soprattutto se in casa ci sono animali o se cucini spesso. E in più, è un rimedio naturale che puoi utilizzare anche se hai un aspirapolvere con sacchetto.